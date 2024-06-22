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Вакцину от рака начнут проверять на добровольцах с помощью ИИ - РИА Новости Крым, 22.06.2024
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Вакцину от рака начнут проверять на добровольцах с помощью ИИ
Вакцину от рака начнут проверять на добровольцах с помощью ИИ - РИА Новости Крым, 22.06.2024
Вакцину от рака начнут проверять на добровольцах с помощью ИИ
Клинические исследования вакцины от рака с участием пациентов с онкологическими заболеваниями планируют начать к середине 2025 года, заявил РИА Новости директор РИА Новости Крым, 22.06.2024
2024-06-22T21:23
2024-06-22T22:36
вакцина от рака
онкология
александр гинцбург
здравоохранение в россии
здоровье
вакцина
искусственный интеллект
наука и технологии
лекарство от рака
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июн - РИА Новости Крым. Клинические исследования вакцины от рака с участием пациентов с онкологическими заболеваниями планируют начать к середине 2025 года, заявил РИА Новости директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.Он отметил, что сейчас вакцину проверяют в рамках доклинических исследований на мышках, отрабатывается технология, чтобы не просто в 2-3 раза продлить жизнь животным с меланомой, а создать такие препараты, которые бы позволяли гарантированно уничтожать как опухоль, так и метастазы.По словам Гинцбурга, если удастся отработать эту технологию, то вакцина будет помогать пациентам при немелкоклеточном раке легкого, раке поджелудочной железы, определенных видах рака почек, меланомах. Причем при данных заболеваниях метастазы появляются уже на ранних стадиях, поэтому данная вакцина будет очень актуальна для этих больных, пояснил специалист.Вакцина от рака будет персонализированной, то есть делаться для каждого пациента индивидуально, помогать в ее разработке будет искусственный интеллект, который проанализирует параметры опухоли и выдаст "чертеж" будущего препарата, а уже по нему специалисты в течение недели сделают вакцину, заявил Александр Гинцбург."Сейчас мы привлекли целую лабораторию, и нам делают программное обеспечение на высоком профессиональном, международном уровне. Искусственный интеллект, нейросеть будут помогать в создании вакцины", - сказал Гинцбург.Он отметил, что благодаря такому режиму работы с нейросетью разработка вакцины, которая создается под каждого конкретного больного, будет занимать от начала исследования опухоли максимум неделю.
https://crimea.ria.ru/20231109/krymskie-onkologi-udalili-u-zhenschiny-15-kilogrammovuyu-opukhol--1132676921.html
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вакцина от рака, онкология, александр гинцбург, здравоохранение в россии, здоровье, вакцина, искусственный интеллект, наука и технологии, лекарство от рака
Вакцину от рака начнут проверять на добровольцах с помощью ИИ

Исследования вакцины от рака на добровольцах начнут к середине 2025 года - Гинцбург

21:23 22.06.2024 (обновлено: 22:36 22.06.2024)
 
© РИА Новости . Екатерина Лызлова / Перейти в фотобанкМикроскоп
Микроскоп - РИА Новости, 1920, 22.06.2024
© РИА Новости . Екатерина Лызлова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июн - РИА Новости Крым. Клинические исследования вакцины от рака с участием пациентов с онкологическими заболеваниями планируют начать к середине 2025 года, заявил РИА Новости директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.
"Думаю, что к середине следующего года мы начнем клинические исследования вакцины с участием пациентов с онкологическими заболеваниями", - сказал Гинцбург.
Он отметил, что сейчас вакцину проверяют в рамках доклинических исследований на мышках, отрабатывается технология, чтобы не просто в 2-3 раза продлить жизнь животным с меланомой, а создать такие препараты, которые бы позволяли гарантированно уничтожать как опухоль, так и метастазы.
По словам Гинцбурга, если удастся отработать эту технологию, то вакцина будет помогать пациентам при немелкоклеточном раке легкого, раке поджелудочной железы, определенных видах рака почек, меланомах. Причем при данных заболеваниях метастазы появляются уже на ранних стадиях, поэтому данная вакцина будет очень актуальна для этих больных, пояснил специалист.
Вакцина от рака будет персонализированной, то есть делаться для каждого пациента индивидуально, помогать в ее разработке будет искусственный интеллект, который проанализирует параметры опухоли и выдаст "чертеж" будущего препарата, а уже по нему специалисты в течение недели сделают вакцину, заявил Александр Гинцбург.
"Сейчас мы привлекли целую лабораторию, и нам делают программное обеспечение на высоком профессиональном, международном уровне. Искусственный интеллект, нейросеть будут помогать в создании вакцины", - сказал Гинцбург.
Он отметил, что благодаря такому режиму работы с нейросетью разработка вакцины, которая создается под каждого конкретного больного, будет занимать от начала исследования опухоли максимум неделю.
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Вакцина от ракаОнкологияАлександр ГинцбургЗдравоохранение в РоссииЗдоровьеВакцинаИскусственный интеллектНаука и технологииЛекарство от рака
 
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