https://crimea.ria.ru/20240622/vaktsinu-ot-raka-nachnut-proveryat-na-dobrovoltsakh-cherez-god-s-pomoschyu-ii-1138296513.html

Вакцину от рака начнут проверять на добровольцах с помощью ИИ

Вакцину от рака начнут проверять на добровольцах с помощью ИИ - РИА Новости Крым, 22.06.2024

Вакцину от рака начнут проверять на добровольцах с помощью ИИ

Клинические исследования вакцины от рака с участием пациентов с онкологическими заболеваниями планируют начать к середине 2025 года, заявил РИА Новости директор РИА Новости Крым, 22.06.2024

2024-06-22T21:23

2024-06-22T21:23

2024-06-22T22:36

вакцина от рака

онкология

александр гинцбург

здравоохранение в россии

здоровье

вакцина

искусственный интеллект

наука и технологии

лекарство от рака

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июн - РИА Новости Крым. Клинические исследования вакцины от рака с участием пациентов с онкологическими заболеваниями планируют начать к середине 2025 года, заявил РИА Новости директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.Он отметил, что сейчас вакцину проверяют в рамках доклинических исследований на мышках, отрабатывается технология, чтобы не просто в 2-3 раза продлить жизнь животным с меланомой, а создать такие препараты, которые бы позволяли гарантированно уничтожать как опухоль, так и метастазы.По словам Гинцбурга, если удастся отработать эту технологию, то вакцина будет помогать пациентам при немелкоклеточном раке легкого, раке поджелудочной железы, определенных видах рака почек, меланомах. Причем при данных заболеваниях метастазы появляются уже на ранних стадиях, поэтому данная вакцина будет очень актуальна для этих больных, пояснил специалист.Вакцина от рака будет персонализированной, то есть делаться для каждого пациента индивидуально, помогать в ее разработке будет искусственный интеллект, который проанализирует параметры опухоли и выдаст "чертеж" будущего препарата, а уже по нему специалисты в течение недели сделают вакцину, заявил Александр Гинцбург."Сейчас мы привлекли целую лабораторию, и нам делают программное обеспечение на высоком профессиональном, международном уровне. Искусственный интеллект, нейросеть будут помогать в создании вакцины", - сказал Гинцбург.Он отметил, что благодаря такому режиму работы с нейросетью разработка вакцины, которая создается под каждого конкретного больного, будет занимать от начала исследования опухоли максимум неделю.

https://crimea.ria.ru/20231109/krymskie-onkologi-udalili-u-zhenschiny-15-kilogrammovuyu-opukhol--1132676921.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина от рака, онкология, александр гинцбург, здравоохранение в россии, здоровье, вакцина, искусственный интеллект, наука и технологии, лекарство от рака