https://crimea.ria.ru/20250101/v-krymu-v-novogodnyuyu-noch-rodilis-vosem-malyshey-1143052617.html

В Крыму в новогоднюю ночь родились восемь малышей

В Крыму в новогоднюю ночь родились восемь малышей - РИА Новости Крым, 01.01.2025

В Крыму в новогоднюю ночь родились восемь малышей

В Крыму в новогоднюю ночь родились восемь детей – шесть мальчиков и две девочки, сообщил глава республики Сергей Аксенов. РИА Новости Крым, 01.01.2025

2025-01-01T17:05

2025-01-01T17:05

2025-01-01T17:05

крым

сергей аксенов

новости крыма

статистика

дети

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 янв – РИА Новости Крым. В Крыму в новогоднюю ночь родились восемь детей – шесть мальчиков и две девочки, сообщил глава республики Сергей Аксенов.Аксенов добавил, что в целом за прошедший год, который был объявлен в России Годом семьи, в Крыму заключено около 11,5 тысячи браков и родились почти 15 тысяч детей.В прошлом году в новогоднюю ночь в Крыму родились семь детей – пять мальчиков и две девочки.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Ялте новорожденным будут дарить по 10 тысяч рублейРекорд роддома: в Крыму новорожденному вручили серебряную медальВ Крыму родилась "королевская" двойня

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, сергей аксенов, новости крыма, статистика, дети