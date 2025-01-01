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В Крыму в новогоднюю ночь родились восемь малышей - РИА Новости Крым, 01.01.2025
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В Крыму в новогоднюю ночь родились восемь малышей
В Крыму в новогоднюю ночь родились восемь малышей - РИА Новости Крым, 01.01.2025
В Крыму в новогоднюю ночь родились восемь малышей
В Крыму в новогоднюю ночь родились восемь детей – шесть мальчиков и две девочки, сообщил глава республики Сергей Аксенов. РИА Новости Крым, 01.01.2025
2025-01-01T17:05
2025-01-01T17:05
крым
сергей аксенов
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 янв – РИА Новости Крым. В Крыму в новогоднюю ночь родились восемь детей – шесть мальчиков и две девочки, сообщил глава республики Сергей Аксенов.Аксенов добавил, что в целом за прошедший год, который был объявлен в России Годом семьи, в Крыму заключено около 11,5 тысячи браков и родились почти 15 тысяч детей.В прошлом году в новогоднюю ночь в Крыму родились семь детей – пять мальчиков и две девочки.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Ялте новорожденным будут дарить по 10 тысяч рублейРекорд роддома: в Крыму новорожденному вручили серебряную медальВ Крыму родилась "королевская" двойня
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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крым, сергей аксенов, новости крыма, статистика, дети
В Крыму в новогоднюю ночь родились восемь малышей

В Крыму в новогоднюю ночь родились шесть мальчиков и две девочки

17:05 01.01.2025
 
© Соцсети главы РК Сергея АксеноваМладенец
Младенец
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 янв – РИА Новости Крым. В Крыму в новогоднюю ночь родились восемь детей – шесть мальчиков и две девочки, сообщил глава республики Сергей Аксенов.

"Новый год – новая жизнь. В самом прямом смысле этого выражения. В новогоднюю ночь в Крыму родились восемь детей: шесть мальчиков и две девочки", – написал он в своем Telegram-канале.

Аксенов добавил, что в целом за прошедший год, который был объявлен в России Годом семьи, в Крыму заключено около 11,5 тысячи браков и родились почти 15 тысяч детей.
В прошлом году в новогоднюю ночь в Крыму родились семь детей – пять мальчиков и две девочки.
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