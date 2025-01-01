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Когда в РФ создадут единые учебники по русскому языку и литературе - РИА Новости Крым, 01.01.2025
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Когда в РФ создадут единые учебники по русскому языку и литературе
Когда в РФ создадут единые учебники по русскому языку и литературе - РИА Новости Крым, 01.01.2025
Когда в РФ создадут единые учебники по русскому языку и литературе
Президент РФ Владимир Путин поручил правительству страны создать единую государственную линейку школьных учебников по русскому языку, литературе и литературному РИА Новости Крым, 01.01.2025
2025-01-01T17:28
2025-01-01T17:28
россия
новости
владимир путин (политик)
учебники
образование в россии
общество
школа
русский язык
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 янв – РИА Новости Крым. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству страны создать единую государственную линейку школьных учебников по русскому языку, литературе и литературному чтению к 1 июня 2026 года. Об этом говорится в опубликованном на сайте Кремля перечне поручений главы государства по итогам заседания Совета по реализации госполитики в сфере поддержки русского языка и языков народов России.Отмечается, что к созданию единых учебников следует привлечь ведущие университеты и иные заинтересованные организации.Ответственными за исполнение данного поручения определены премьер-министр Михаил Мишустин и советник президента Елена Ямпольская.Кроме того, кабмину совместно с Советом по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов РФ поручено к маю 2025 года представить предложения по созданию единой сбалансированной методологии преподавания русского языка и литературы в школах и вузах страны.Также Министерству просвещения поручено до 1 октября текущего года рассмотреть вопрос о создании единой государственной линейки школьных учебников по государственным языкам республик РФ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин призвал популяризировать русский язык и литературу в новых регионахУщемление русского языка надо учесть в миграционной политике РФ – мнениеДискриминация русского языка является ошибкой – Алиев
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РИА Новости Крым
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96
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россия, новости, владимир путин (политик), учебники, образование в россии, общество, школа, русский язык
Когда в РФ создадут единые учебники по русскому языку и литературе

Путин поручил создать единые учебники по русскому языку и литературе к 1 июня 2026 года

17:28 01.01.2025
 
© РИА Новости . Андрей Иглов / Перейти в фотобанкУчебники по русскому языку
Учебники по русскому языку - РИА Новости, 1920, 01.01.2025
© РИА Новости . Андрей Иглов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 янв – РИА Новости Крым. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству страны создать единую государственную линейку школьных учебников по русскому языку, литературе и литературному чтению к 1 июня 2026 года. Об этом говорится в опубликованном на сайте Кремля перечне поручений главы государства по итогам заседания Совета по реализации госполитики в сфере поддержки русского языка и языков народов России.
"Обеспечить создание единой государственной линейки школьных учебников по русскому языку, литературе и литературному чтению для использования при реализации образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования, предусмотрев создание в комплекте с ними учебных пособий. Срок – 1 июня 2026 года", – говорится в документе.
Отмечается, что к созданию единых учебников следует привлечь ведущие университеты и иные заинтересованные организации.
Ответственными за исполнение данного поручения определены премьер-министр Михаил Мишустин и советник президента Елена Ямпольская.
Кроме того, кабмину совместно с Советом по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов РФ поручено к маю 2025 года представить предложения по созданию единой сбалансированной методологии преподавания русского языка и литературы в школах и вузах страны.
Также Министерству просвещения поручено до 1 октября текущего года рассмотреть вопрос о создании единой государственной линейки школьных учебников по государственным языкам республик РФ.
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РоссияНовостиВладимир Путин (политик)УчебникиОбразование в РоссииОбществоШколаРусский язык
 
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