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Путин поручил создать центры продвижения русского языка в новых регионах - РИА Новости Крым, 01.01.2025
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Путин поручил создать центры продвижения русского языка в новых регионах
Путин поручил создать центры продвижения русского языка в новых регионах - РИА Новости Крым, 01.01.2025
Путин поручил создать центры продвижения русского языка в новых регионах
Президент России Владимир Путин поручил создать в новых регионах РФ культурно-просветительские центры для популяризации русского языка. Об этом говорится в... РИА Новости Крым, 01.01.2025
2025-01-01T16:50
2025-01-01T16:50
владимир путин (политик)
русский язык
новости
образование в россии
новые регионы россии
школа
россия
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 янв – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин поручил создать в новых регионах РФ культурно-просветительские центры для популяризации русского языка. Об этом говорится в опубликованном на сайте Кремля перечне поручений главы государства по итогам заседания Совета по реализации госполитики в сфере поддержки русского языка и языков народов России.Также глава государства поручил Министерству просвещения России совместно с исполнительными органами ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в приоритетном порядке оснастить школы этих регионов всем необходимым для изучения русского языка и литературы.Срок исполнения поручения – 1 мая этого года. Ответственными за его исполнение назначены министр культуры РФ Ольга Любимова и главы новых субъектов РФ.Заседание Совета по поддержке русского языка и других языков народов России состоялось в начале ноября. Говоря, в частности, о популяризации русского языка в Донбассе и Новороссии, президент РФ Владимир Путин призвал избежать ошибок советской коренизации при реализации этой политики.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму запрет на русский язык в украинских СМИ назвали борьбой с ветромПутин призвал популяризировать русский язык и литературу в новых регионахПутин поддержал идею создать единые учебники по русскому языку
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владимир путин (политик), русский язык, новости, образование в россии, новые регионы россии, школа, россия, общество
Путин поручил создать центры продвижения русского языка в новых регионах

Путин поручил создать центры популяризации русского языка в Донбассе и Новороссии

16:50 01.01.2025
 
© РИА Новости . Максим Богодвид / Перейти в фотобанкОрфографический словарь русского языка
Орфографический словарь русского языка - РИА Новости, 1920, 01.01.2025
© РИА Новости . Максим Богодвид
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 янв – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин поручил создать в новых регионах РФ культурно-просветительские центры для популяризации русского языка. Об этом говорится в опубликованном на сайте Кремля перечне поручений главы государства по итогам заседания Совета по реализации госполитики в сфере поддержки русского языка и языков народов России.
"Минкультуры России совместно с исполнительными органами Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей обеспечить создание на базе общедоступных библиотек культурно-просветительских центров в целях популяризации и продвижения русского языка", – говорится в документе.
Также глава государства поручил Министерству просвещения России совместно с исполнительными органами ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в приоритетном порядке оснастить школы этих регионов всем необходимым для изучения русского языка и литературы.
Срок исполнения поручения – 1 мая этого года. Ответственными за его исполнение назначены министр культуры РФ Ольга Любимова и главы новых субъектов РФ.
Заседание Совета по поддержке русского языка и других языков народов России состоялось в начале ноября. Говоря, в частности, о популяризации русского языка в Донбассе и Новороссии, президент РФ Владимир Путин призвал избежать ошибок советской коренизации при реализации этой политики.
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