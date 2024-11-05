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Путин призвал не повторять в новых регионах России ошибок прошлого
Путин призвал не повторять в новых регионах России ошибок прошлого - РИА Новости Крым, 05.11.2024
Путин призвал не повторять в новых регионах России ошибок прошлого
Политика популяризации русского языка в Донбассе и Новороссии должна быть мягкой и естественной, нужно избежать ошибок советской коренизации. Об этом заявил... РИА Новости Крым, 05.11.2024
2024-11-05T17:52
2024-11-05T17:52
2024-11-05T17:54
владимир путин (политик)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя – РИА Новости Крым. Политика популяризации русского языка в Донбассе и Новороссии должна быть мягкой и естественной, нужно избежать ошибок советской коренизации. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по поддержке русского языка и других языков народов России.Глава государства отметил, что политика коренизации в 1920-1930-х годах проводилась "достаточно агрессивно и настойчиво". Он напомнил, что после образования СССР Коммунистическая партия проводила политику коренизации, когда жителей Донбасса насильно заставляли изучать украинский язык.Задача, по словам Путина, заключается в том, чтобы создать для людей необходимые условия для изучения русского языка, жизнь в составе Российской Федерации так или иначе расставит по своим местам."Это естественная потребность для человека, живущего в Российской Федерации, - изучать и любить государствообразующий язык", - добавил он.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзени ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин призвал популяризировать русский язык и литературу в новых регионахПутин поддержал идею создать единые учебники по русскому языкуВ Крыму подготовят иск к Украине об ущербе за "языковую блокаду"
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владимир путин (политик), русский язык, русский народ, новые регионы россии, общество, новости
Путин призвал не повторять в новых регионах России ошибок прошлого
Языковая политика в новых регионах России должна быть мягкой и естественной – Путин
17:52 05.11.2024 (обновлено: 17:54 05.11.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя – РИА Новости Крым. Политика популяризации русского языка в Донбассе и Новороссии должна быть мягкой и естественной, нужно избежать ошибок советской коренизации. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по поддержке русского языка и других языков народов России.
"Сейчас, когда больше внимания уделяется русскому языку, давайте не будем повторять ошибок прошлого. Наша политика в области русского языка должны быть мягкой, естественной, основанной на потребностях жизни", - сказал он.
Глава государства отметил, что политика коренизации в 1920-1930-х годах проводилась "достаточно агрессивно и настойчиво". Он напомнил, что после образования СССР Коммунистическая партия проводила политику коренизации, когда жителей Донбасса насильно заставляли изучать украинский язык.
"Просто реально заставляли людей учить украинский язык, людей, которые считали своим родным языком русский. Вот сейчас, когда больше внимания уделяется русскому языку, давайте не будем повторять ошибок прошлого", - призвал российский лидер.
Задача, по словам Путина, заключается в том, чтобы создать для людей необходимые условия для изучения русского языка, жизнь в составе Российской Федерации так или иначе расставит по своим местам.
"Это естественная потребность для человека, живущего в Российской Федерации, - изучать и любить государствообразующий язык", - добавил он.
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