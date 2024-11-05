https://crimea.ria.ru/20241105/yazykovaya-politika-v-novykh-regionakh-dolzhna-byt-myagkoy--putin-1141630087.html

Путин призвал не повторять в новых регионах России ошибок прошлого

Путин призвал не повторять в новых регионах России ошибок прошлого - РИА Новости Крым, 05.11.2024

Путин призвал не повторять в новых регионах России ошибок прошлого

Политика популяризации русского языка в Донбассе и Новороссии должна быть мягкой и естественной, нужно избежать ошибок советской коренизации. Об этом заявил... РИА Новости Крым, 05.11.2024

2024-11-05T17:52

2024-11-05T17:52

2024-11-05T17:54

владимир путин (политик)

русский язык

русский народ

новые регионы россии

общество

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя – РИА Новости Крым. Политика популяризации русского языка в Донбассе и Новороссии должна быть мягкой и естественной, нужно избежать ошибок советской коренизации. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по поддержке русского языка и других языков народов России.Глава государства отметил, что политика коренизации в 1920-1930-х годах проводилась "достаточно агрессивно и настойчиво". Он напомнил, что после образования СССР Коммунистическая партия проводила политику коренизации, когда жителей Донбасса насильно заставляли изучать украинский язык.Задача, по словам Путина, заключается в том, чтобы создать для людей необходимые условия для изучения русского языка, жизнь в составе Российской Федерации так или иначе расставит по своим местам."Это естественная потребность для человека, живущего в Российской Федерации, - изучать и любить государствообразующий язык", - добавил он.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзени ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин призвал популяризировать русский язык и литературу в новых регионахПутин поддержал идею создать единые учебники по русскому языкуВ Крыму подготовят иск к Украине об ущербе за "языковую блокаду"

новые регионы россии

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), русский язык, русский народ, новые регионы россии, общество, новости