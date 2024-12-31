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Стало известно о состоянии подорвавшихся на мине подростков в Лисичанске

Стало известно о состоянии подорвавшихся на мине подростков в Лисичанске - РИА Новости Крым, 31.12.2024

Стало известно о состоянии подорвавшихся на мине подростков в Лисичанске

Трое из семи подростков, которые накануне подорвались на неустановленном предмете в Лисичанске, находятся в стабильно тяжелом состоянии. Об этом сообщила... РИА Новости Крым, 31.12.2024

2024-12-31T10:52

2024-12-31T10:52

2024-12-31T10:52

луганская народная республика (лнр)

лисичанск

происшествия

наталия пащенко

дети

новые регионы россии

обстрелы всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 дек - РИА Новости Крым. Трое из семи подростков, которые накануне подорвались на неустановленном предмете в Лисичанске, находятся в стабильно тяжелом состоянии. Об этом сообщила министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко.По ее словам, врачи все ночь оперировали детей и оказывали им всю необходимую помощь. Подключили всех ведущих республиканских специалистов, также всем провели телемедицинские консультации с ведущими федеральными центрами.В понедельник глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник сообщил о ЧП в районе завода "Стекольный". Семеро подростков получили минно-взрывные травмы в результате подрыва неустановленного устройства. Их оперативно госпитализировали, в причинах происшествия разбираются правоохранители. Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

луганская народная республика (лнр)

лисичанск

новые регионы россии

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

луганская народная республика (лнр), лисичанск, происшествия, наталия пащенко, дети, новые регионы россии, обстрелы всу