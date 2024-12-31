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Стало известно о состоянии подорвавшихся на мине подростков в Лисичанске
Стало известно о состоянии подорвавшихся на мине подростков в Лисичанске - РИА Новости Крым, 31.12.2024
Стало известно о состоянии подорвавшихся на мине подростков в Лисичанске
Трое из семи подростков, которые накануне подорвались на неустановленном предмете в Лисичанске, находятся в стабильно тяжелом состоянии. Об этом сообщила... РИА Новости Крым, 31.12.2024
2024-12-31T10:52
2024-12-31T10:52
2024-12-31T10:52
луганская народная республика (лнр)
лисичанск
происшествия
наталия пащенко
дети
новые регионы россии
обстрелы всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 дек - РИА Новости Крым. Трое из семи подростков, которые накануне подорвались на неустановленном предмете в Лисичанске, находятся в стабильно тяжелом состоянии. Об этом сообщила министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко.По ее словам, врачи все ночь оперировали детей и оказывали им всю необходимую помощь. Подключили всех ведущих республиканских специалистов, также всем провели телемедицинские консультации с ведущими федеральными центрами.В понедельник глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник сообщил о ЧП в районе завода "Стекольный". Семеро подростков получили минно-взрывные травмы в результате подрыва неустановленного устройства. Их оперативно госпитализировали, в причинах происшествия разбираются правоохранители. Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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луганская народная республика (лнр), лисичанск, происшествия, наталия пащенко, дети, новые регионы россии, обстрелы всу