https://crimea.ria.ru/20241231/vsu-povtorno-udarili-po-bolnitse-i-sozhgli-esche-odnu-shkolu-na-khersonschine-1143034702.html

ВСУ повторно ударили по больнице и сожгли еще одну школу на Херсонщине

ВСУ повторно ударили по больнице и сожгли еще одну школу на Херсонщине - РИА Новости Крым, 31.12.2024

ВСУ повторно ударили по больнице и сожгли еще одну школу на Херсонщине

Украинские нацисты нанесли повторный удар по больнице в городе Алешки и сожгли еще одну законсервированную школу в Новой Каховке Херсонской области. Об этом... РИА Новости Крым, 31.12.2024

2024-12-31T12:16

2024-12-31T12:16

2024-12-31T12:16

херсонская область

алешки

новая каховка

новости

происшествия

андрей алексеенко

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 дек – РИА Новости Крым. Украинские нацисты нанесли повторный удар по больнице в городе Алешки и сожгли еще одну законсервированную школу в Новой Каховке Херсонской области. Об этом сообщил председатель правительства региона Андрей Алексеенко.Атаковать "скорую", которой эвакуировали раненого, не позволили российские военные, подчеркнул глава региона. Владимира Харлана благополучно доставили в больницу, его жизни ничего не угрожает. Вечером ту самую "скорую", когда она вернулась в Алешки, нацисты уничтожили во время нового удара по больнице. И уже ночью ударили по второй школе Новой Каховки. В пустом здании возник сильный пожар.Накануне семеро подростков подорвались на неустановленном устройстве в Лисичанске в ЛНР. Трое из семи подростков находятся в стабильно тяжелом состоянии.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Восемь безэкипажных катеров уничтожены силами ЧФВС России ударили по аэродрому и заводу по изготовлению пороховых зарядовВ Северной Осетии атакован полигон Шалхи

херсонская область

алешки

новая каховка

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

херсонская область, алешки, новая каховка, новости, происшествия, андрей алексеенко, всу (вооруженные силы украины)