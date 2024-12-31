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ВСУ повторно ударили по больнице и сожгли еще одну школу на Херсонщине - РИА Новости Крым, 31.12.2024
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ВСУ повторно ударили по больнице и сожгли еще одну школу на Херсонщине
ВСУ повторно ударили по больнице и сожгли еще одну школу на Херсонщине - РИА Новости Крым, 31.12.2024
ВСУ повторно ударили по больнице и сожгли еще одну школу на Херсонщине
Украинские нацисты нанесли повторный удар по больнице в городе Алешки и сожгли еще одну законсервированную школу в Новой Каховке Херсонской области. Об этом... РИА Новости Крым, 31.12.2024
2024-12-31T12:16
2024-12-31T12:16
херсонская область
алешки
новая каховка
новости
происшествия
андрей алексеенко
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 дек – РИА Новости Крым. Украинские нацисты нанесли повторный удар по больнице в городе Алешки и сожгли еще одну законсервированную школу в Новой Каховке Херсонской области. Об этом сообщил председатель правительства региона Андрей Алексеенко.Атаковать "скорую", которой эвакуировали раненого, не позволили российские военные, подчеркнул глава региона. Владимира Харлана благополучно доставили в больницу, его жизни ничего не угрожает. Вечером ту самую "скорую", когда она вернулась в Алешки, нацисты уничтожили во время нового удара по больнице. И уже ночью ударили по второй школе Новой Каховки. В пустом здании возник сильный пожар.Накануне семеро подростков подорвались на неустановленном устройстве в Лисичанске в ЛНР. Трое из семи подростков находятся в стабильно тяжелом состоянии.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Восемь безэкипажных катеров уничтожены силами ЧФВС России ударили по аэродрому и заводу по изготовлению пороховых зарядовВ Северной Осетии атакован полигон Шалхи
херсонская область
алешки
новая каховка
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РИА Новости Крым
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4.7
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херсонская область, алешки, новая каховка, новости, происшествия, андрей алексеенко, всу (вооруженные силы украины)
ВСУ повторно ударили по больнице и сожгли еще одну школу на Херсонщине

Повторный удар по больнице в Херсонской области нанесли ВСУ и сожгли еще одну школу

12:16 31.12.2024
 
© Telegram Андрей АлексеенкоВСУ сожгли еще одну школу в Херсонской области
ВСУ сожгли еще одну школу в Херсонской области
© Telegram Андрей Алексеенко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 дек – РИА Новости Крым. Украинские нацисты нанесли повторный удар по больнице в городе Алешки и сожгли еще одну законсервированную школу в Новой Каховке Херсонской области. Об этом сообщил председатель правительства региона Андрей Алексеенко.
"В Алешках враг пытается полностью лишить жителей медицинской помощи. Вчера после первого удара, когда погиб один доктор больницы и был ранен главврач Владимир Харлан, враг пытался помешать эвакуации", – рассказал Алексеенко.
Атаковать "скорую", которой эвакуировали раненого, не позволили российские военные, подчеркнул глава региона. Владимира Харлана благополучно доставили в больницу, его жизни ничего не угрожает. Вечером ту самую "скорую", когда она вернулась в Алешки, нацисты уничтожили во время нового удара по больнице. И уже ночью ударили по второй школе Новой Каховки. В пустом здании возник сильный пожар.
"Все эти атаки врага лишь чудом не принесли новых жертв. И это главное. Машины "скорой" заменим, школы восстановим. Героические медики Алешек продолжат помогать людям несмотря ни на что", – подчеркнул глава региона.
Накануне семеро подростков подорвались на неустановленном устройстве в Лисичанске в ЛНР. Трое из семи подростков находятся в стабильно тяжелом состоянии.
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Херсонская областьАлешкиНовая КаховкаНовостиПроисшествияАндрей АлексеенкоВСУ (Вооруженные силы Украины)
 
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