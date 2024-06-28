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Крымчане выбирают Белоруссию - эксперты отмечают рост турпотока - РИА Новости Крым, 28.06.2024
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Крымчане выбирают Белоруссию - эксперты отмечают рост турпотока
Крымчане выбирают Белоруссию - эксперты отмечают рост турпотока - РИА Новости Крым, 28.06.2024
Крымчане выбирают Белоруссию - эксперты отмечают рост турпотока
Жители Крыма все чаще выбирают Белоруссию для туристических поездок, в этой связи туроператоры уже сейчас сформировали ряд предложений по этому направлению,... РИА Новости Крым, 28.06.2024
2024-06-28T14:10
2024-06-28T14:28
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июн - РИА Новости Крым. Жители Крыма все чаще выбирают Белоруссию для туристических поездок, в этой связи туроператоры уже сейчас сформировали ряд предложений по этому направлению, рассказал в эфире радио "Спутник в Крыму" председатель Региональной национально-культурной автономии "Белорусы Крыма" Роман Чегринец, который в эти дни принимает участие в XI Форуме регионов Беларуси и России в Витебске.По его словам, белорусские туристы также едут в Крым - направление для белорусов остается актуальным даже на фоне проведения СВО. При этом Крым активно сотрудничает с республикой в разных сферах. В том числе, растет взаимный товарооборот, есть перспективные планы по использованию крымских портов для Белоруссии, которая не имеет выхода к морю, а также по созданию на полуострове логистического хаба, с целью обеспечить товарооборот между Белоруссией и новыми регионами РФ.С 27 по 28 июня 2024 года сразу три города Белорусии – Витебск, Полоцк и Новополоцк принимают участников XI Форума регионов России и Белорусии. Это событие проводится ежегодно, начиная с 2014 года, под патронатом Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации и Совета Республики Национального Собрания Республики Беларусь. Среди комплексных задач Форума – заключение коммерческих контрактов и региональных соглашений, способствующих укреплению межрегионального сотрудничества как ключевого фактора интеграции и союзного строительства.Главной ярмарочной площадкой Форума стал Витебск, отмечающий в эти дни свое 1050-летие. Организаторы подготовили выставку достижений народного хозяйства регионов двух стран. Она начала работу с 27 июня и продолжится до 30 числа включительно.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда запустят ж/д сообщение между Крымом и БелоруссиейБудет востребовано: в Крыму предложили открыть консульство БеларусиКак Крым способен связать экономику России и Белоруссии
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роман чегринец, россия, крым, белоруссия, туризм, общество, новости, новости крыма
Крымчане выбирают Белоруссию - эксперты отмечают рост турпотока

Туры в Белоруссию становятся все популярнее у крымчан - глава национальной автономии

14:10 28.06.2024 (обновлено: 14:28 28.06.2024)
 
© РИА Новости . Сергей Субботин / Перейти в фотобанкМинск. Города Белоруссии
Минск. Города Белоруссии - РИА Новости, 1920, 28.06.2024
© РИА Новости . Сергей Субботин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июн - РИА Новости Крым. Жители Крыма все чаще выбирают Белоруссию для туристических поездок, в этой связи туроператоры уже сейчас сформировали ряд предложений по этому направлению, рассказал в эфире радио "Спутник в Крыму" председатель Региональной национально-культурной автономии "Белорусы Крыма" Роман Чегринец, который в эти дни принимает участие в XI Форуме регионов Беларуси и России в Витебске.

"Увеличился турпоток крымчан в Белоруссию. Представители туротрасли предлагают отдельные предложения по туристическим местам. Например, на тот же "Славянский базар" (ежегодный международный фестиваль искусств, который проходит в Витебске с 1992 года - ред.), ряд туристических агентств запускают прямо отдельные туры", - рассказал Чегринец.

По его словам, белорусские туристы также едут в Крым - направление для белорусов остается актуальным даже на фоне проведения СВО. При этом Крым активно сотрудничает с республикой в разных сферах. В том числе, растет взаимный товарооборот, есть перспективные планы по использованию крымских портов для Белоруссии, которая не имеет выхода к морю, а также по созданию на полуострове логистического хаба, с целью обеспечить товарооборот между Белоруссией и новыми регионами РФ.
"В прошлом году Крым подписал соглашение о сотрудничестве с Витебской областью. В этом году мы подписали соглашения о сотрудничестве между Симферополем и Витебском, а также между Феодосией и Новополоцком, все это проходит на полях форума регионов в Витебске", - добавил гость эфира.
С 27 по 28 июня 2024 года сразу три города Белорусии – Витебск, Полоцк и Новополоцк принимают участников XI Форума регионов России и Белорусии. Это событие проводится ежегодно, начиная с 2014 года, под патронатом Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации и Совета Республики Национального Собрания Республики Беларусь. Среди комплексных задач Форума – заключение коммерческих контрактов и региональных соглашений, способствующих укреплению межрегионального сотрудничества как ключевого фактора интеграции и союзного строительства.
Главной ярмарочной площадкой Форума стал Витебск, отмечающий в эти дни свое 1050-летие. Организаторы подготовили выставку достижений народного хозяйства регионов двух стран. Она начала работу с 27 июня и продолжится до 30 числа включительно.
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