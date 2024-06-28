https://crimea.ria.ru/20240628/krymchane-vybirayut-belorussiyu---eksperty-otmechayut-rost-turpotoka-1138432721.html

Крымчане выбирают Белоруссию - эксперты отмечают рост турпотока

Крымчане выбирают Белоруссию - эксперты отмечают рост турпотока - РИА Новости Крым, 28.06.2024

Крымчане выбирают Белоруссию - эксперты отмечают рост турпотока

Жители Крыма все чаще выбирают Белоруссию для туристических поездок, в этой связи туроператоры уже сейчас сформировали ряд предложений по этому направлению,... РИА Новости Крым, 28.06.2024

2024-06-28T14:10

2024-06-28T14:10

2024-06-28T14:28

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июн - РИА Новости Крым. Жители Крыма все чаще выбирают Белоруссию для туристических поездок, в этой связи туроператоры уже сейчас сформировали ряд предложений по этому направлению, рассказал в эфире радио "Спутник в Крыму" председатель Региональной национально-культурной автономии "Белорусы Крыма" Роман Чегринец, который в эти дни принимает участие в XI Форуме регионов Беларуси и России в Витебске.По его словам, белорусские туристы также едут в Крым - направление для белорусов остается актуальным даже на фоне проведения СВО. При этом Крым активно сотрудничает с республикой в разных сферах. В том числе, растет взаимный товарооборот, есть перспективные планы по использованию крымских портов для Белоруссии, которая не имеет выхода к морю, а также по созданию на полуострове логистического хаба, с целью обеспечить товарооборот между Белоруссией и новыми регионами РФ.С 27 по 28 июня 2024 года сразу три города Белорусии – Витебск, Полоцк и Новополоцк принимают участников XI Форума регионов России и Белорусии. Это событие проводится ежегодно, начиная с 2014 года, под патронатом Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации и Совета Республики Национального Собрания Республики Беларусь. Среди комплексных задач Форума – заключение коммерческих контрактов и региональных соглашений, способствующих укреплению межрегионального сотрудничества как ключевого фактора интеграции и союзного строительства.Главной ярмарочной площадкой Форума стал Витебск, отмечающий в эти дни свое 1050-летие. Организаторы подготовили выставку достижений народного хозяйства регионов двух стран. Она начала работу с 27 июня и продолжится до 30 числа включительно.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда запустят ж/д сообщение между Крымом и БелоруссиейБудет востребовано: в Крыму предложили открыть консульство БеларусиКак Крым способен связать экономику России и Белоруссии

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

роман чегринец, россия, крым, белоруссия, туризм, общество, новости, новости крыма