https://crimea.ria.ru/20230522/kak-krym-sposoben-svyazat-ekonomiku-rossii-i-belorussii-1128826804.html

Как Крым способен связать экономику России и Белоруссии

Как Крым способен связать экономику России и Белоруссии - РИА Новости Крым, 22.05.2023

Как Крым способен связать экономику России и Белоруссии

Крым может расширить и укрепить торгово-экономические отношения России и Белоруссии, при этом обеспечив и себе дальнейшее успешное развитие как всероссийской... РИА Новости Крым, 22.05.2023

2023-05-22T08:07

2023-05-22T08:07

2023-05-22T09:06

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Михаил Беляев об экономических связях России и Белоруссии Экономические связи Россия - Белоруссия. Может ли Крым рассчитывать на вклад в развитие этих отношений? Прокомментировал финансовый аналитик Михаил Беляев. audio/mpeg

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая – РИА Новости Крым. Крым может расширить и укрепить торгово-экономические отношения России и Белоруссии, при этом обеспечив и себе дальнейшее успешное развитие как всероссийской здравницы, курорта и места притяжения туристов, в том числе белорусских. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев.По его словам, товарный обмен между Крымом и Белоруссией имеет место и сегодня. При этом Беляев отмечает, что необходимо развивать разные формы сотрудничества как минимум в трех основных направлениях."В Белоруссии развито производство приборов для здравоохранения – Крыму это просто необходимо. Оттуда поставляется очень неплохая мебель, которая Крыму тоже нужна. Все потому что Крым – всероссийская здравница, и это правильно: раз он располагает уникальными возможностями, значит, ему нужно развивать эти направления. Также в нашем регионе развито сельское хозяйство, а в Белоруссии - сельскохозяйственное машиностроение. И это тоже предмет более тесного сотрудничества с Белоруссией", – считает Беляев.Все это продиктовано особенностями и потребностями региона, который взамен способен быть гостеприимным и щедрым курортом для жителей Беларуси, отметил эксперт."Крым – это, прежде всего, здравоохранение, туризм и рекреационная сфера. И это отнюдь не второстепенно. Тем более учитывая, что у нас сейчас осложнены поездки за рубеж, полуостров представляет интерес и для республики Беларусь, где солнечных дней поменьше, а моря вообще нет никакого. То есть Крым, конечно, будет очень привлекательной для белорусов географической точкой", – пояснил свою позицию Беляев.Есть и еще одно направление для тесного и плодотворного сотрудничества. Это электронное машиностроение и приборостроение, считает Беляев."Это то, что в Крыму можно развивать, потому что это не вредит экологии. В регионе более 600 предприятий самого разного профиля. В Белоруссии это все тоже развито. И тут вопрос может стоять не в обмене, а в сотрудничестве в научно-технической сфере. То есть (обеспечить) подъем уровня развития этой области для того, чтобы направлять свои товары в другие регионы или за рубеж. Вот то, что я вижу", – заключил эксперт.Как привлекать белорусских партнеров в КрымБеляев подчеркнул, что наладить тесные контакты с белорусскими партнерами помогут личные встречи бизнесменов. В частности, необходимы специализированные выставки, куда смогут приезжать потенциальные партнеры. В Крыму эту стратегию непременно нужно взять на вооружение – и отклик не заставит себя долго ждать, уверен эксперт."К вам-то вообще с удовольствием приедут на мероприятия – все посмотреть, потрогать и погулять по побережью", – заключил Беляев.Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров после встречи со своим белорусским коллегой Сергеем Олейником заявил, что товарооборот России и Белоруссии в 2022 году вырос до 45 млрд долларов и продолжает расти. А Нацбанк Белоруссии опубликовал данные, согласно которым экспорт республики в Россию в первом квартале 2023 увеличился на 56% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.Читайте также на РИА Новости Крым:Лукашенко объяснил, почему Россия присоединила КрымКрым является форпостом не только России, но и Белоруссии – МурадовПрепятствий для запуска поездов между Белоруссией и Крымом нет – власти

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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