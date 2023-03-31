https://crimea.ria.ru/20230331/krym-yavlyaetsya-forpostom-ne-tolko-rossii-no-i-belorussii--muradov---1127903523.html

Крым является форпостом не только России, но и Белоруссии – Мурадов

Крым является форпостом не только России, но и Белоруссии – Мурадов - РИА Новости Крым, 31.03.2023

Крым является форпостом не только России, но и Белоруссии – Мурадов

В нынешней сложной международной ситуации и нависшей со стороны коллективного Запада угрозы Крым ощущает себя форпостом не только России, но и Белоруссии. Об... РИА Новости Крым, 31.03.2023

2023-03-31T19:03

2023-03-31T19:03

2023-03-31T19:03

георгий мурадов

ядерное оружие

россия

белоруссия

крым

новые регионы россии

безопасность

новости

безопасность республики крым и севастополя

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мар – РИА Новости Крым. В нынешней сложной международной ситуации и нависшей со стороны коллективного Запада угрозы Крым ощущает себя форпостом не только России, но и Белоруссии. Об этом заявил вице-премьер Крыма – постпред республики при президенте РФ Георгий Мурадов в ходе видеомоста в пресс-центре РИА Новости Крым, посвященном Дню единения народов Белоруссии и России."Крым как форпост, как бастион России ощущает себя и как бастион и форпост Белоруссии. И в политическом плане, и в стратегическом, и в экономическом мы рука об руку будем работать вместе и дальше… Мы чувствуем единство, непререкаемую нашу волю на то, чтобы пережить и перебороть те исторические обстоятельства, с которыми мы сегодня сталкиваемся", - сказал зампредседателя крымского правительстваМурадов также подчеркнул, что решение о размещении тактического ядерного оружия в Белоруссии является не только шагом по укреплению военной мощи России, но и защитой Белоруссии."Мы видим, как концентрируются различные натовские группировки в Польше, как приводятся в большую готовность и расширяются по числу боезарядов запасы американцев в различных европейских странах, но они (враги России – ред.) истерически кричат, как только мы в рамках своих соглашений применяем те же самые принципы размещения тактических ядреных вооружений на белорусской территории", – пояснил вице-премьер Крыма.Он отметил, что ядерная доктрина России продолжает играть роль сдерживания и она "постоянно должна быть перед глазами каждого, кто ведет дело к обострению ситуации". По словам Мурадова, "не бывает в природе такого, что не используются самые мощные средства, если создается жизненная угроза", а России такая угроза сегодня создается.Президент РФ Владимир Путин 25 марта заявил, что Россия 1 июля заканчивает строительство хранилища для тактического ядерного оружия в Белоруссии и, согласно договоренностям Москвы и Минска, разместит там его, "не нарушая обязательств по ДСНВ". Российский лидер подчеркнул, что поводом для принятия такого решения стало заявление Великобритании о поставках Украине снарядов с обедненным ураном.Путин добавил, что белорусский лидер Александр Лукашенко уже давно ставит вопрос о том, чтобы разместить на территории Белоруссии российское тактическое ядерное оружие. При этом, подчеркнул Путин, Россия, не нарушая международных обязательств, сделает то же, что в течение десятилетий делают США, размещая свое тактическое ядерное оружие в Европе.Читайте также на РИА Новости Крым:Наступление ВСУ и "прорыв к Крыму": эксперт оценил реалистичность угрозОтветим на всю катушку: Лукашенко предостерег от посягательства на странуТактическое ядерное оружие в Белоруссии - эксперт предрек реакцию НАТО

https://crimea.ria.ru/20230328/takticheskoe-yadernoe-oruzhie-v-belorussii---ekspert-predrek-reaktsiyu-nato-1127807042.html

россия

белоруссия

крым

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Мурадов: любое прикосновение к территориальной целостности РФ и Союзного государства – для нас жизненная угроза Постпред республики при президенте РФ Георгий Мурадов: любое прикосновение к территориальной целостности РФ и Союзного государства – для нас жизненная угроза 2023-03-31T19:03 true PT1M41S

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

георгий мурадов, ядерное оружие, россия, белоруссия, крым, новые регионы россии, безопасность, новости, безопасность республики крым и севастополя