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Когда запустят ж/д сообщение между Крымом и Белоруссией
Когда запустят ж/д сообщение между Крымом и Белоруссией - РИА Новости Крым, 19.03.2024
Когда запустят ж/д сообщение между Крымом и Белоруссией
К началу туристического сезона планируется запуск прицепных вагонов из Белоруссии в Крым, сообщил зампредседателя правительства республики – постпред РК при... РИА Новости Крым, 19.03.2024
2024-03-19T17:33
2024-03-19T17:33
2024-03-19T17:33
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар – РИА Новости Крым. К началу туристического сезона планируется запуск прицепных вагонов из Белоруссии в Крым, сообщил зампредседателя правительства республики – постпред РК при президенте РФ Георгий Мурадов в ходе видеомоста Москва – Минск – Симферополь в пресс-центре РИА Новости Крым.Замглавы крымского правительства подчеркнул, что речь пока идет только о вагонах, но и запуск полноценного поезда в перспективе возможен."Это все зависит от турпотока. Я абсолютно убежден, что в спокойное время, которое скоро наступит, туристов из Белоруссии в Крым будет ездить много, и наберется, наверное, не на один поезд", - отметил Мурадов.Он добавил, что, помимо Крымского моста, для железнодорожных пассажирских перевозок на полуостров задействуют новую железную дорогу через новые субъекты РФ, о чем накануне заявил президент России Владимир Путин.18 марта глава государства, выступая на митинге-концерте в честь 10-летия воссоединения Крыма с Россией, заявил о восстановлении железной дороги от Ростова-на-Дону через Мариуполь и Бердянск в Крым. По его словам, скоро железнодорожные составы пойдут прямо в Севастополь.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин призвал расширить ж/д пути в сторону Азовского и Черного морейПоездов в Крым и обратно станет больше: опубликовано летнее расписаниеВ Крым запускают дополнительные поезда
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Когда запустят ж/д сообщение между Крымом и Белоруссией
Из Белоруссии в Крым запустят прицепные вагоны к началу курортного сезона – власти
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар – РИА Новости Крым. К началу туристического сезона планируется запуск прицепных вагонов из Белоруссии в Крым, сообщил зампредседателя правительства республики – постпред РК при президенте РФ Георгий Мурадов в ходе видеомоста Москва – Минск – Симферополь в пресс-центре РИА Новости Крым.
"Мы говорим об этом (запуске пассажирского ж/д сообщения – ред.) с нашими белорусскими партнерами давно, года два. Наработки есть. Уже некоторые вагоны готовят к тому, чтобы в летний период, в туристический сезон, они ходили из Белоруссии в Крым через Крымский мост", - сказал он.
Замглавы крымского правительства подчеркнул, что речь пока идет только о вагонах, но и запуск полноценного поезда в перспективе возможен.
"Это все зависит от турпотока. Я абсолютно убежден, что в спокойное время, которое скоро наступит, туристов из Белоруссии в Крым будет ездить много, и наберется, наверное, не на один поезд", - отметил Мурадов.
Он добавил, что, помимо Крымского моста, для железнодорожных пассажирских перевозок на полуостров задействуют новую железную дорогу через новые субъекты РФ, о чем накануне заявил президент России Владимир Путин.
18 марта глава государства, выступая на митинге-концерте в честь 10-летия воссоединения Крыма с Россией, заявил о восстановлении железной дороги от Ростова-на-Дону через Мариуполь и Бердянск в Крым
. По его словам, скоро железнодорожные составы пойдут прямо в Севастополь.
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