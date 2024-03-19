https://crimea.ria.ru/20240319/kogda-zapustyat-zhd-soobschenie-mezhdu-krymom-i-belorussiey-1135845742.html

Когда запустят ж/д сообщение между Крымом и Белоруссией

Когда запустят ж/д сообщение между Крымом и Белоруссией - РИА Новости Крым, 19.03.2024

Когда запустят ж/д сообщение между Крымом и Белоруссией

К началу туристического сезона планируется запуск прицепных вагонов из Белоруссии в Крым, сообщил зампредседателя правительства республики – постпред РК при... РИА Новости Крым, 19.03.2024

2024-03-19T17:33

2024-03-19T17:33

2024-03-19T17:33

крым

беларусь

поезд

железные дороги крыма

железная дорога

крымский мост

георгий мурадов

туризм в крыму

общество

транспорт

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0c/17/1133751472_0:127:1200:802_1920x0_80_0_0_7a21a08e14a0b9f2db11ece393a85f1a.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар – РИА Новости Крым. К началу туристического сезона планируется запуск прицепных вагонов из Белоруссии в Крым, сообщил зампредседателя правительства республики – постпред РК при президенте РФ Георгий Мурадов в ходе видеомоста Москва – Минск – Симферополь в пресс-центре РИА Новости Крым.Замглавы крымского правительства подчеркнул, что речь пока идет только о вагонах, но и запуск полноценного поезда в перспективе возможен."Это все зависит от турпотока. Я абсолютно убежден, что в спокойное время, которое скоро наступит, туристов из Белоруссии в Крым будет ездить много, и наберется, наверное, не на один поезд", - отметил Мурадов.Он добавил, что, помимо Крымского моста, для железнодорожных пассажирских перевозок на полуостров задействуют новую железную дорогу через новые субъекты РФ, о чем накануне заявил президент России Владимир Путин.18 марта глава государства, выступая на митинге-концерте в честь 10-летия воссоединения Крыма с Россией, заявил о восстановлении железной дороги от Ростова-на-Дону через Мариуполь и Бердянск в Крым. По его словам, скоро железнодорожные составы пойдут прямо в Севастополь.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин призвал расширить ж/д пути в сторону Азовского и Черного морейПоездов в Крым и обратно станет больше: опубликовано летнее расписаниеВ Крым запускают дополнительные поезда

крым

беларусь

крымский мост

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, беларусь, поезд, железные дороги крыма, железная дорога, крымский мост, георгий мурадов, туризм в крыму, общество, транспорт, логистика, новости крыма