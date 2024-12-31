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Крымский мост: оперативная информация на утро 31 декабря - РИА Новости Крым, 31.12.2024
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Крымский мост: оперативная информация на утро 31 декабря
Крымский мост: оперативная информация на утро 31 декабря - РИА Новости Крым, 31.12.2024
Крымский мост: оперативная информация на утро 31 декабря
К утру 31 декабря проезд по Крымскому мосту свободен с обеих сторон мостового перехода через Керченский пролив. Об этом свидетельствуют данные Тelegram-канала... РИА Новости Крым, 31.12.2024
2024-12-31T08:15
2024-12-31T08:15
крымский мост
ситуация на дорогах крыма
крым
керчь
тамань
краснодарский край
транспорт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 дек - РИА Новости Крым. К утру 31 декабря проезд по Крымскому мосту свободен с обеих сторон мостового перехода через Керченский пролив. Об этом свидетельствуют данные Тelegram-канала оперативной информации.Накануне с раннего утра перед въездом на мостовой переход начали скапливаться очереди. К 7:00 въезда на полуостров ждали 375 автомобилей. Спустя два часа у досмотровых пунктов со стороны Таманского полуострова стояли 850 машин. К 13:00 в пробке уже находились 1040 автомобилей. К 16:00 очередь появилась и со стороны Керчи.В Минтрансе России сообщили, что на досмотровых пунктах Крымского моста увеличено число постов, что позволит ускорить время ожидания своей очереди.Движение по мостовому переходу разрешено только автомобилям массой до 3,5 тонн и пассажирским автобусам. Весь транспорт проходит обязательный досмотр в целях безопасности.Кроме того, можно воспользоваться сухопутным маршрутом. По пути следования есть АЗС, работает мобильная связь и есть возможность рассчитываться банковскими картами.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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крымский мост, крым, керчь, тамань, краснодарский край, транспорт
Крымский мост: оперативная информация на утро 31 декабря

Крымский мост 31 декабря свободен для проезда с обеих сторон

08:15 31.12.2024
 
© РИА Новости . Константин МихальчевскийКрымский мост
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 31.12.2024
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 дек - РИА Новости Крым. К утру 31 декабря проезд по Крымскому мосту свободен с обеих сторон мостового перехода через Керченский пролив. Об этом свидетельствуют данные Тelegram-канала оперативной информации.
"С обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к досмотровым пунктам нет", – сказано в сообщении.
Накануне с раннего утра перед въездом на мостовой переход начали скапливаться очереди. К 7:00 въезда на полуостров ждали 375 автомобилей. Спустя два часа у досмотровых пунктов со стороны Таманского полуострова стояли 850 машин. К 13:00 в пробке уже находились 1040 автомобилей. К 16:00 очередь появилась и со стороны Керчи.
В Минтрансе России сообщили, что на досмотровых пунктах Крымского моста увеличено число постов, что позволит ускорить время ожидания своей очереди.
Движение по мостовому переходу разрешено только автомобилям массой до 3,5 тонн и пассажирским автобусам. Весь транспорт проходит обязательный досмотр в целях безопасности.
Кроме того, можно воспользоваться сухопутным маршрутом. По пути следования есть АЗС, работает мобильная связь и есть возможность рассчитываться банковскими картами.
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Ситуация на дорогах КрымаКрымский мостКрымКерчьТаманьКраснодарский крайТранспорт
 
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