https://crimea.ria.ru/20241229/na-krymskom-mostu-uvelichili-chislo-dosmotrovykh-postov-1143009467.html
На Крымском мосту увеличили число досмотровых постов
На Крымском мосту увеличили число досмотровых постов - РИА Новости Крым, 29.12.2024
На Крымском мосту увеличили число досмотровых постов
На досмотровых пунктах Крымского моста увеличено число постов, что позволит ускорить время ожидания своей очереди. Об этом в преддверии новогодних каникул,... РИА Новости Крым, 29.12.2024
2024-12-29T14:48
2024-12-29T14:48
2024-12-29T14:48
ситуация на дорогах крыма
крымский мост
транспорт
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минтранс россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек - РИА Новости Крым. На досмотровых пунктах Крымского моста увеличено число постов, что позволит ускорить время ожидания своей очереди. Об этом в преддверии новогодних каникул, когда многие едут в южные регионы страны, напоминает Минтранс России.В Минтрансе напомнили, что на Крымском мосту обязательную проверку проходят транспортные средства, водители и пассажиры, а также их багаж и ручная кладь.На специально оборудованных площадках сотрудники ведомства проводят стопроцентный досмотр транспорта, граждан и их багажа. При большой очереди движение пройдет по одной полосе. Вторая полоса остается свободной для проезда экстренных служб и автобусов. Обгонять поток и проезжать вне очереди нельзя, напомнили в Минтрансе."Перед пунктами досмотра автомобили разделяют в зависимости от их загруженности. Машины без багажа или с компактно упакованными вещами проходят ручной досмотр. Машины с большим количеством багажа отправляют на сканер инспекционно-досмотрового комплекса", - говорится в сообщении.Рекомендуется брать с собой меньше вещей и компактно их укладывать, поскольку ручной досмотр проходит быстрее.В ходе досмотра все пассажиры выходят из автомобиля с багажом и ручной кладью. Затем проходят через рамку металлодетектора и интроскоп. Также на досмотровой площадке водитель должен открыть все окна, двери, капот и багажник автомобиля.Движение по мостовому переходу разрешено только автомобилям массой до 3,5 тонн и пассажирским автобусам. Весь транспорт проходит обязательный досмотр в целях безопасности.Кроме того, можно воспользоваться сухопутным коридором. По пути следования есть АЗС, работает мобильная связь и есть возможность рассчитываться банковскими картами.Ранее в воскресенье сообщалось, что очередь на Крымском мосту продолжает расти По состоянию на 14.00 с обеих сторон скопилось уже более 1300 автомобилей.Читайте также на РИА Новости Крым:"Горбатый" мост в Симферополе могут отремонтировать раньше срокаАэропорт "Симферополь" свяжут с городами Крыма железной дорогойВ Крым прибыл юбилейный поезд – пять лет назад он вошел в историю
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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крымский мост, транспорт, логистика, минтранс россии, крым, новости крыма
На Крымском мосту увеличили число досмотровых постов
На Крымском мосту увеличили количество постов на досмотровых пунктах из-за праздников
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек - РИА Новости Крым. На досмотровых пунктах Крымского моста увеличено число постов, что позволит ускорить время ожидания своей очереди. Об этом в преддверии новогодних каникул, когда многие едут в южные регионы страны, напоминает Минтранс России.
"Учитывая рост трафика на автоподходах, на досмотровых пунктах увеличено число постов — это позволит ускорить время ожидания своей очереди", - говорится в официальном Telegram-канале министерства.
В Минтрансе напомнили, что на Крымском мосту обязательную проверку проходят транспортные средства, водители и пассажиры, а также их багаж и ручная кладь.
На специально оборудованных площадках сотрудники ведомства проводят стопроцентный досмотр транспорта, граждан и их багажа. При большой очереди движение пройдет по одной полосе. Вторая полоса остается свободной для проезда экстренных служб и автобусов. Обгонять поток и проезжать вне очереди нельзя, напомнили в Минтрансе.
"Перед пунктами досмотра автомобили разделяют в зависимости от их загруженности. Машины без багажа или с компактно упакованными вещами проходят ручной досмотр. Машины с большим количеством багажа отправляют на сканер инспекционно-досмотрового комплекса", - говорится в сообщении.
Рекомендуется брать с собой меньше вещей и компактно их укладывать, поскольку ручной досмотр проходит быстрее.
В ходе досмотра все пассажиры выходят из автомобиля с багажом и ручной кладью. Затем проходят через рамку металлодетектора и интроскоп. Также на досмотровой площадке водитель должен открыть все окна, двери, капот и багажник автомобиля.
Движение по мостовому переходу разрешено только автомобилям массой до 3,5 тонн и пассажирским автобусам. Весь транспорт проходит обязательный досмотр в целях безопасности.
Кроме того, можно воспользоваться сухопутным коридором
. По пути следования есть АЗС, работает мобильная связь и есть возможность рассчитываться банковскими картами.
Ранее в воскресенье сообщалось
, что очередь на Крымском мосту продолжает расти По состоянию на 14.00 с обеих сторон скопилось уже более 1300 автомобилей.
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