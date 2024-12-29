https://crimea.ria.ru/20241229/na-krymskom-mostu-zator---zhdat-proezda-prikhoditsya-do-trekh-chasov-1143008494.html

На Крымском мосту затор - ждать проезда приходится до трех часов

На Крымском мосту затор - ждать проезда приходится до трех часов - РИА Новости Крым, 29.12.2024

На Крымском мосту затор - ждать проезда приходится до трех часов

Очередь на Крымском мосту продолжает расти, с обеих сторон скопилось уже более 1000 автомобилей. Об этом сообщает Тelegram-канал оперативной информации о... РИА Новости Крым, 29.12.2024

2024-12-29T13:20

2024-12-29T13:20

2024-12-29T13:20

ситуация на дорогах крыма

крымский мост

крым

новости крыма

транспорт

логистика

керчь

упрдор "тамань"

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек - РИА Новости Крым. Очередь на Крымском мосту продолжает расти, с обеих сторон скопилось уже более 1000 автомобилей. Об этом сообщает Тelegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Со стороны Керчи перед досмотровыми комплексами стоят 325 транспортных средств. Ждать проезда приходится около часа.В 11.00 очереди со стороны кубанского берега ждали 420 авто, На выезд из Крыма - 120 транспортных средств.Движение по мостовому переходу разрешено только автомобилям массой до 3,5 тонн и пассажирским автобусам. Весь транспорт проходит обязательный досмотр в целях безопасности.Кроме того, можно воспользоваться сухопутным коридором. По пути следования есть АЗС, работает мобильная связь и есть возможность рассчитываться банковскими картами.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

крымский мост

крым

керчь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крымский мост, крым, новости крыма, транспорт, логистика, керчь, упрдор "тамань"