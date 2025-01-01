Сколько загрязненного мазутом грунта вывезли с пляжей Крыма и Кубани
На побережье Крыма и Кубани вывезли более 71 тысячи тонн загрязненного мазутом грунта
© Оперштаб Краснодарский крайЛиквидация последствий разлива мазута в Черном море
© Оперштаб Краснодарский край
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 янв – РИА Новости Крым. На побережье Краснодарского края и Крыма к настоящему времени собрано и вывезено более 71 тысячи тонн загрязненного мазутом грунта, сообщает МЧС России.
В частности, на Кубани за сутки обследовали 56 километров прибрежной территории. Всего с начала работ сотрудники МЧС России и волонтеры собрали и вывезли 71 383 тонны загрязненного песка и грунта.
Также были проведены водолазные работы возле судов "Волганефть 212" и "Волганефть 239". Выхода нефтепродуктов не обнаружено.
В Крыму работают 82 человека и 40 единиц техники. Фактов обнаружения нефтепродуктов за прошедшие сутки не выявлено, уточнили в МЧС.
С начала работ в Крыму обследовали, в том числе повторно, 1 309 километров береговой линии. Собрано и вывезено более 226 тонн загрязненного песка и грунта, очищено более 44 километров береговой линии.
26 января в главке МЧС Кубани сообщили о введении в Краснодарском крае ЧС федерального уровня вследствие разлива нефтепродуктов в море. По словам главы МЧС России, это позволит привлечь дополнительные силы и средства федеральных органов исполнительной власти и государственных корпораций, а также оказать необходимую финансовую помощь пострадавшим субъектам из резервного фонда правительства РФ.
ЧС регионального уровня из-за разлива мазута в Черном море также введена в Крыму.
По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, ситуация с разливом нефтепродуктов после крушения танкеров в Керченском проливе критическая.
ЧП произошло 15 декабря в районе Керченского пролива. Из-за шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", с судов были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. Президент России Владимир Путин назвал произошедшее экологической бедой и сообщил, что в море вытекло около 40% топлива.
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