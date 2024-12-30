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Крымский мост – в очереди больше тысячи машин

Крымский мост – в очереди больше тысячи машин - РИА Новости Крым, 30.12.2024

Крымский мост – в очереди больше тысячи машин

Очередь перед Крымским мостом со стороны Тамани значительно растет каждый час. Об этом свидетельствуют данные Тelegram-канала оперативной информации о ситуации... РИА Новости Крым, 30.12.2024

2024-12-30T13:15

2024-12-30T13:15

2024-12-30T13:15

ситуация на дорогах крыма

крым

крымский мост

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логистика

керчь

тамань

краснодарский край

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек - РИА Новости Крым. Очередь перед Крымским мостом со стороны Тамани значительно растет каждый час. Об этом свидетельствуют данные Тelegram-канала оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Со стороны Керчи очереди перед пунктом досмотра нет.В течение ночи у мостового перехода через Керченский пролив сохранялись очереди на въезде в Крым. В полночь проезда ждали 335 авто, к пяти утра их число сократилось до 85, а спустя час снова начало увеличиваться. К 7:00 проезда ждали 375 автомобилей. Спустя два часа на въезде в Крым стояли 850 машин.Накануне в Минтрансе России сообщали, что на досмотровых пунктах Крымского моста увеличено число постов, что позволит ускорить время ожидания своей очереди.Движение по мостовому переходу разрешено только автомобилям массой до 3,5 тонн и пассажирским автобусам. Весь транспорт проходит обязательный досмотр в целях безопасности.Кроме того, можно воспользоваться сухопутным коридором. По пути следования есть АЗС, работает мобильная связь и есть возможность рассчитываться банковскими картами.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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краснодарский край

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, крымский мост, транспорт, логистика, керчь, тамань, краснодарский край, новости крыма