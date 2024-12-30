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Крымский мост – в очереди больше тысячи машин - РИА Новости Крым, 30.12.2024
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Крымский мост – в очереди больше тысячи машин
Крымский мост – в очереди больше тысячи машин - РИА Новости Крым, 30.12.2024
Крымский мост – в очереди больше тысячи машин
Очередь перед Крымским мостом со стороны Тамани значительно растет каждый час. Об этом свидетельствуют данные Тelegram-канала оперативной информации о ситуации... РИА Новости Крым, 30.12.2024
2024-12-30T13:15
2024-12-30T13:15
ситуация на дорогах крыма
крым
крымский мост
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логистика
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тамань
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новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек - РИА Новости Крым. Очередь перед Крымским мостом со стороны Тамани значительно растет каждый час. Об этом свидетельствуют данные Тelegram-канала оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Со стороны Керчи очереди перед пунктом досмотра нет.В течение ночи у мостового перехода через Керченский пролив сохранялись очереди на въезде в Крым. В полночь проезда ждали 335 авто, к пяти утра их число сократилось до 85, а спустя час снова начало увеличиваться. К 7:00 проезда ждали 375 автомобилей. Спустя два часа на въезде в Крым стояли 850 машин.Накануне в Минтрансе России сообщали, что на досмотровых пунктах Крымского моста увеличено число постов, что позволит ускорить время ожидания своей очереди.Движение по мостовому переходу разрешено только автомобилям массой до 3,5 тонн и пассажирским автобусам. Весь транспорт проходит обязательный досмотр в целях безопасности.Кроме того, можно воспользоваться сухопутным коридором. По пути следования есть АЗС, работает мобильная связь и есть возможность рассчитываться банковскими картами.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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крым, крымский мост, транспорт, логистика, керчь, тамань, краснодарский край, новости крыма
Крымский мост – в очереди больше тысячи машин

У Крымского моста проезда ждут 1040 машин со стороны Тамани

13:15 30.12.2024
 
© РИА Новости КрымОчередь перед Крымским мостом
Очередь перед Крымским мостом - РИА Новости, 1920, 30.12.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек - РИА Новости Крым. Очередь перед Крымским мостом со стороны Тамани значительно растет каждый час. Об этом свидетельствуют данные Тelegram-канала оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.

"К 13:00 в очереди со стороны Тамани находится 1040 транспортных средств. Время ожидания более трех часов", - сказано в сообщении.

Со стороны Керчи очереди перед пунктом досмотра нет.
В течение ночи у мостового перехода через Керченский пролив сохранялись очереди на въезде в Крым. В полночь проезда ждали 335 авто, к пяти утра их число сократилось до 85, а спустя час снова начало увеличиваться. К 7:00 проезда ждали 375 автомобилей. Спустя два часа на въезде в Крым стояли 850 машин.
Накануне в Минтрансе России сообщали, что на досмотровых пунктах Крымского моста увеличено число постов, что позволит ускорить время ожидания своей очереди.
Движение по мостовому переходу разрешено только автомобилям массой до 3,5 тонн и пассажирским автобусам. Весь транспорт проходит обязательный досмотр в целях безопасности.
Кроме того, можно воспользоваться сухопутным коридором. По пути следования есть АЗС, работает мобильная связь и есть возможность рассчитываться банковскими картами.
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Ситуация на дорогах КрымаКрымКрымский мостТранспортЛогистикаКерчьТаманьКраснодарский крайНовости Крыма
 
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