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Крымский мост сегодня – оперативные данные к утру понедельника

Крымский мост сегодня – оперативные данные к утру понедельника - РИА Новости Крым, 30.12.2024

Крымский мост сегодня – оперативные данные к утру понедельника

К утру понедельника в очереди перед досмотровыми пунктами у Крымского моста ожидают 375 машин со стороны Тамани. Об этом сообщает Тelegram-канал оперативной... РИА Новости Крым, 30.12.2024

2024-12-30T07:13

2024-12-30T07:13

2024-12-30T07:15

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крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек - РИА Новости Крым. К утру понедельника в очереди перед досмотровыми пунктами у Крымского моста ожидают 375 машин со стороны Тамани. Об этом сообщает Тelegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе."По данным на 7 утра в очереди со стороны Тамани находится 375 транспортных средств. Время ожидания более часа", - сказано в сообщении.При этом со стороны Керчи проезд свободен – пробок перед пунктом досмотра нет.В течение ночи у мостового перехода через Керченский пролив сохранялись очереди на въезде в Крым. В полночь проезда ждали 335 авто, к пяти утра их число сократилось до 85, а спустя час снова начало увеличиваться. Накануне в Минтрансе России сообщали, что на досмотровых пунктах Крымского моста увеличено число постов, что позволит ускорить время ожидания своей очереди.Движение по мостовому переходу разрешено только автомобилям массой до 3,5 тонн и пассажирским автобусам. Весь транспорт проходит обязательный досмотр в целях безопасности.Кроме того, можно воспользоваться сухопутным коридором. По пути следования есть АЗС, работает мобильная связь и есть возможность рассчитываться банковскими картами.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, транспорт, логистика, керчь, тамань, краснодарский край, новости крыма