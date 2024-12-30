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Крымский мост сегодня – оперативные данные к утру понедельника
Крымский мост сегодня – оперативные данные к утру понедельника - РИА Новости Крым, 30.12.2024
Крымский мост сегодня – оперативные данные к утру понедельника
К утру понедельника в очереди перед досмотровыми пунктами у Крымского моста ожидают 375 машин со стороны Тамани. Об этом сообщает Тelegram-канал оперативной... РИА Новости Крым, 30.12.2024
2024-12-30T07:13
2024-12-30T07:13
2024-12-30T07:15
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек - РИА Новости Крым. К утру понедельника в очереди перед досмотровыми пунктами у Крымского моста ожидают 375 машин со стороны Тамани. Об этом сообщает Тelegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе."По данным на 7 утра в очереди со стороны Тамани находится 375 транспортных средств. Время ожидания более часа", - сказано в сообщении.При этом со стороны Керчи проезд свободен – пробок перед пунктом досмотра нет.В течение ночи у мостового перехода через Керченский пролив сохранялись очереди на въезде в Крым. В полночь проезда ждали 335 авто, к пяти утра их число сократилось до 85, а спустя час снова начало увеличиваться. Накануне в Минтрансе России сообщали, что на досмотровых пунктах Крымского моста увеличено число постов, что позволит ускорить время ожидания своей очереди.Движение по мостовому переходу разрешено только автомобилям массой до 3,5 тонн и пассажирским автобусам. Весь транспорт проходит обязательный досмотр в целях безопасности.Кроме того, можно воспользоваться сухопутным коридором. По пути следования есть АЗС, работает мобильная связь и есть возможность рассчитываться банковскими картами.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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крым, транспорт, логистика, керчь, тамань, краснодарский край, новости крыма
Крымский мост сегодня – оперативные данные к утру понедельника
У Крымского моста сейчас проезда ждут 375 машин со стороны Тамани
07:13 30.12.2024 (обновлено: 07:15 30.12.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек - РИА Новости Крым. К утру понедельника в очереди перед досмотровыми пунктами у Крымского моста ожидают 375 машин со стороны Тамани. Об этом сообщает Тelegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.
"По данным на 7 утра в очереди со стороны Тамани находится 375 транспортных средств. Время ожидания более часа", - сказано в сообщении.
При этом со стороны Керчи проезд свободен – пробок перед пунктом досмотра нет.
В течение ночи у мостового перехода через Керченский пролив сохранялись очереди на въезде в Крым. В полночь проезда ждали 335 авто, к пяти утра их число сократилось до 85, а спустя час снова начало увеличиваться.
Накануне в Минтрансе России сообщали, что на досмотровых пунктах Крымского моста увеличено число постов
, что позволит ускорить время ожидания своей очереди.
Движение по мостовому переходу разрешено только автомобилям массой до 3,5 тонн и пассажирским автобусам. Весь транспорт проходит обязательный досмотр в целях безопасности.
Кроме того, можно воспользоваться сухопутным коридором
. По пути следования есть АЗС, работает мобильная связь и есть возможность рассчитываться банковскими картами.
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