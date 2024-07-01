https://crimea.ria.ru/20240701/tsifry-vyshe-proshlogodnikh-krym-posetili-uzhe-dva-milliona-turistov-1138481470.html

Цифры выше прошлогодних: Крым посетили два миллиона туристов

Цифры выше прошлогодних: Крым посетили два миллиона туристов - РИА Новости Крым, 01.07.2024

Цифры выше прошлогодних: Крым посетили два миллиона туристов

Два миллиона туристов посетили Крым за шесть месяцев этого года, что превышает прошлогодние показатели. Об этом сообщил глава региона Сергей Аксенов. РИА Новости Крым, 01.07.2024

2024-07-01T08:38

2024-07-01T08:38

2024-07-01T08:41

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл - РИА Новости Крым. Два миллиона туристов посетили Крым за шесть месяцев этого года, что превышает прошлогодние показатели. Об этом сообщил глава региона Сергей Аксенов.По его информации, в июне этого года на крымских курортах отдохнули больше 746 тысяч человек, что на 25 процентов больше, чем за аналогичный прошлогодний период."Средняя загрузка отелей и санаториев в июне превысила 54 процента, а крупные курортные комплексы с развитой инфраструктурой были загружены до 100 процентов", - уточнил он.Кроме того, согласно данным мониторинга минкурортов РК, уровень бронирования составил 51 процент на июль и 47 процентов на август.Что посмотреть в Феодосии – инфографика >>Глава Крыма ранее сообщал, что в 2023 году в регионе отдохнули 5,2 млн туристов, это на 20% ниже уровня 2022 года.За первые три месяца 2024 года, по данным минкурортов Крыма, полуостров посетили 600 тысяч туристов, что на 7% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Президент Общенационального союза индустрии гостеприимства Алексей Волков считает, что взрывного роста спроса на отдых в Крыму следует ожидать в 2025–2026 годах. Этому, по его мнению, будут способствовать отложенный спрос на отдых в регионе, а также активное развитие курортно-туристической инфраструктуры на полуострове.Как сообщает официальный Telegram-канал правительства РФ, Крым попал в топ-5 самых популярных направлений начавшегося лета.Читайте также на РИА Новости Крым:Качество морской воды на пляжах в Крыму: как узнать о нем туристамПешком, верхом и за рулем – самые популярные турмаршруты Крыма

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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