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Исторический день: 25 лет назад Ельцин ушел с поста президента России

Исторический день: 25 лет назад Ельцин ушел с поста президента России - РИА Новости Крым, 31.12.2024

Исторический день: 25 лет назад Ельцин ушел с поста президента России

Ровно 25 лет назад, 31 декабря 1999 года, первый президент РФ Борис Ельцин объявил о добровольном прекращении исполнения полномочий президента Российской... РИА Новости Крым, 31.12.2024

2024-12-31T12:00

2024-12-31T12:00

2024-12-31T12:02

история

владимир путин (политик)

россия

общество

борис ельцин

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 дек – РИА Новости Крым. Ровно 25 лет назад, 31 декабря 1999 года, первый президент РФ Борис Ельцин объявил о добровольном прекращении исполнения полномочий президента Российской Федерации и передал их председателю правительства Владимиру Путину.Об этом решении Ельцин объявил в своем телеобращении к гражданам страны в 12 часов дня. Он сказал, что России надо входить в новое тысячелетие "с новыми политиками, с новыми лицами, с новыми, умными, сильными, энергичными людьми".Он решил, что не должен мешать естественному ходу истории и еще полгода "держаться за власть, когда у страны есть сильный человек, достойный быть президентом, и с которым сегодня практически каждый россиянин связывает свои надежды на будущее".Ельцин объяснил, что уходит не по состоянию здоровья, а по совокупности всех проблем, и попросил прощения у россиян за несбывшиеся мечты и за то, что не удалось оправдать надежды тех людей, которые верили, что удастся одним рывком "перепрыгнуть из серого, застойного, тоталитарного прошлого в светлое, богатое, цивилизованное будущее".Указ о сложении своих полномочий Ельцин передал на тот момент председателю правительства России Владимиру Путину в присутствии патриарха Московского и всея Руси Алексия II (1929-2008, годы патриаршества 1990-2008), который также был приглашен к президенту.После отставки Ельцин в своей книге "Президентский марафон" описал, как принималось это решение, событию посвящена отдельная глава – "31 декабря".Первая запись традиционного новогоднего обращения российского президента в 1999 году прошла 28 декабря. После записи обращения Ельцин объявил, что недоволен своим голосом и текстом и обращение должно быть переписано 31 декабря.О его решении уйти с поста до срока в тот момент не знал никто, кроме премьер-министра Путина, первый разговор с которым на эту тему состоялся 14 декабря. Но о том, что первый президент России уйдет со своего поста именно 31 декабря, на тот момент не знал и Путин.Первыми, кого Ельцин в своем окружении поставил в известность, стали глава администрации Александр Волошин и бывший глава Валентин Юмашев. Их Ельцин пригласил 28 декабря, где и объявил о своем решении.Следующей о решении Ельцина узнала его дочь Татьяна – единственная из семьи. В своих мемуарах Ельцин отмечал, что стремился к тому, чтобы все прошло без сбоев. В случае утечки информации Ельцин был готов перенести свою отставку на более поздний срок.О том, что обязанности президента будут возложены на него 31 декабря 1999 года, Владимир Путин узнал 29 декабря утром.Супруга президента, Наина Ельцина, узнала о его решении только 31 декабря утром.В то же утро о решении президента уйти в отставку узнали сотрудники президентской администрации. По воспоминаниям Ельцина, новость повергла их в шок.При записи обращения к жителям страны президент, по его словам, практически не волновался."Правда, один раз соринка в глаз попала. И я смахнул ее рукой", – написал он в "Президентском марафоне".Когда Ельцин произнес последнюю фразу своего обращения, раздались аплодисменты – телегруппа стоя приветствовала его.Вспоминая о своих ощущениях, первый президент России писал, что в тот момент осознал: настроение у него хорошее и бодрое.После записи обращения состоялась встреча с патриархом Алексием II, затем – передача ядерного чемоданчика и встреча с силовыми министрами.Около 13 часов первый российский президент попрощался со всеми и направился к выходу.За несколько минут до наступления 2000 года в эфире вновь прозвучало обращение Бориса Ельцина к россиянам. После этого к жителям России обратился исполняющий обязанности президента РФ Владимир Путин – 26 марта 2000 года он был избран президентом Российской Федерации.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

история, владимир путин (политик), россия, общество, борис ельцин