https://crimea.ria.ru/20240703/v-sevastopole-v-sredu-otklyuchat-svet-adresa-1138539591.html

В Севастополе в среду отключат свет: адреса

В Севастополе в среду отключат свет: адреса - РИА Новости Крым, 03.07.2024

В Севастополе в среду отключат свет: адреса

Жители нескольких районов Севастополя временно останутся без света в среду. Об этом предупреждает Севастопольэнерго. РИА Новости Крым, 03.07.2024

2024-07-03T07:49

2024-07-03T07:49

2024-07-03T08:37

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отключение электроэнергии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл – РИА Новости Крым. Жители нескольких районов Севастополя временно останутся без света в среду. Об этом предупреждает Севастопольэнерго."Для выполнения неотложных работ временно будет прекращена подача электроэнергии", - говорится в тексте сообщения.Так, с 08:30 до 17:30 без света будут: ул. Котовского, 1-11, ул. Кочубея, 16-44,1-19, ул. Федько, 20-22, 26-28, 1, туп. Неровный, 4, ул. Сапунская, 2-36, пер. Сквозной, 2-8,16, ул. Федюхина, 2-28.В период с 09:00 до 16:00 подача электроэнергии прекратится на ул. Надежды Островской, Детская школа искусств, Херсонес.С 10:00 до 14:00 отключат свет на улице Бориса Михайлова, 7-А.В период с 09:00 до 17:00 на 1-1,5 часа приостановят подачу электроэнергии по адресам: ул. Сергея Дуплия, 30-А,23, бульвар Античный, 76-Б, 42, 54-70, 80-94, 49, 1297, ул. Археологическая, 29, СТ "Сапун-Гора", 1168,1186,1210,1216,1230,1418,1563-А,1225,1249,1389,1403,140, ул. Владимира Папидзе, 12,20,27, ул. Павла Елисова, 28,764,15-А,21,31, ул. Танкиста Ревкова, 28,31, пер. Блиндажный, 1-3,9, ул. Летчицы Е. Бершанской, 28,57, пер. Кирьянова, 32,33-А, ул. Ильи Поликахина, 16,1,21, ул. Подполковника Баранова, 43, ул. Разведчика Евглевского, 4, ул. Художника Мальцева, 12,9, ул. Летчика Соколова,12, пер. Аэродромный, 2-8,22,28,1-3, Аэродромное шоссе, 16,20-22,28, ул. Шабалина, 50, ул. Кизиловая, 6-А,2-10,7-А,1-7, ул. Оздоровительная, 8,612,29-Б,29-Б,15-21, СТ "Горняк", 52-В,111.Без света временно останется 1-е отделение с/з Золотой балки, ул. Междурядная, 2-А-1,8-А, 2-28,1-3, пер. Междурядный, 2-14,44,7, ул. Лазурная, к. 230, ул. Запорожская, 2-12,1-7, ул. Сивашская, 6,12,18,3-17, ул. Челюскинцев, 96-110,116, ул. Кряжева, 12-А,10,9, СТ"Парус-1", 69-А/172,121-А,69-А/75,112-114,69-А/174,69-А/173,69-А-142,121, ул. Александера, 46-62,33-35,45-51, ул. Некрасова, 10-20,37-49, ул. Потемкинцев, 22-30,25-33, ул. Серафимовича, 47, ул. Каховская, 14-24,7-25, ул. Весенняя, 21/2, ул. Громова, 6-А,2-4, ул. Доронина, 4-16,1-3, ул. Леваневского, 2-10,1-23,15-А, ул. Народных ополченцев, 2-6,1, ул. Романова, 1-9,15-17, ул. Чернышевского, 2, пл. Захарова, 29-31, ул. Слепнева, 34-36, ул. Северная,23, ул. Молокова, 1727, пер. Инженерный, 2-8,1-19, ул. Инженерная, 2-8,1-25,37, ул. Чернышевского, 20-26.Также без света останутся несколько населенных пунктов в окрестностях Севастополя:- с. Орловка (СТ "Чайка", 111, ул. Вишневая, 16, СТ "Чайка-1" ,2,12,16,24-26,30-32,44,52,56,6,13,23-25,29,53-55,67,79,93,135, ш. Качинское,36/55,36/47,36/96,36/134,36/10,36/193,36/95,102,106-110,114,107,111-113)- пос. Кача (ул. Рыжова, 2,22-24,28-30,36-38,42-46,52-5,29 ,1-А,1,5,11,15-17,23-25,37, ул. Зои Парфеновой, 7, ул. Авиаторов ,29-А/7,29/19,29-А/8,29-А/6,29, ул. Маршала Колдунова, 8-А,10-Б,10-А,4-А,2,8-10,16-18,7-А,1-А,11-А,3-А,3,11-13,19-21, ул. Сафонова, 4-6,10,20,26,32,36,44-48,3,9,19,29-31,35,39,47,53,964,9, ул. Братьев Глинки, 200-202,209-211, ул. Красноармейская, 3-Г, ул. Якова Смушкевича, 12,16-20,24-26,30,36-38,42,58,15,25,33-37,61-63,12-А, ул. Кожедуба, 14-30,884,13-25,31, ул. Братьев Глинки, 82,96,1-А,1,17-19,27,41,49,53,59,93, ул. Арцеулова, 6,14,30,38,44,58,66,72,76-78,1-3,19,27-29,33-37,55,59,67).Накануне несколько районов Севастополя также временно оставались без света из-за ремонтных работ.Читайте также на РИА Новости Крым:Аксенов назвал источник финансирования строительства ЛЭП на Южном берегуСколько в Крыму надо будет платить за свет с 1 июляСвет по 4 часа в день: украинцев предупредили о сложной зиме

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