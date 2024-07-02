https://crimea.ria.ru/20240702/v-sevastopole-vo-vtornik-vremenno-ne-budet-sveta-grafik-otklyucheniy-1138489246.html

В Севастополе во вторник временно не будет света: график отключений

В Севастополе во вторник временно не будет света: график отключений - РИА Новости Крым, 02.07.2024

В Севастополе во вторник временно не будет света: график отключений

Временно без света во вторник останутся несколько районов Севастополя. Об этом сообщает Севастопольэнерго. РИА Новости Крым, 02.07.2024

2024-07-02T07:47

2024-07-02T07:47

2024-07-02T07:47

севастополь

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электроэнергия

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севастопольэнерго

отключение электроэнергии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл - РИА Новости Крым. Временно без света во вторник останутся несколько районов Севастополя. Об этом сообщает Севастопольэнерго.С 08:30 до 17:30 без света будут: ул. Котовского, 1-11, ул. Кочубея, 16-44, 1-19, ул. Федько, 20-22, 26-28, 1, туп. Неровный, 4, ул. Сапунская, 2-36, пер. Сквозной, 2-8, 16, ул. Федюхина, 2-28.С 09:00 до 12:00 временно отключат электричество по адресам: ул. Александра Маринеско, 27, 18, ул. Тараса Шевченко, 46-56, 52-Б, 54-А, 78-А, СНТ "Орхидея", 72-Б, 6, 12, 18, 44, 68, 74, 7-9, 38, 771, пер.2-й Орхидейный, 12, ул. Орхидейная, 72-В, 44-Б, 72-Б, 72-74, пер. 3-й Орхидейный, 18.С 09:00 до 17:00 на 1-1,5 часа приостановят подачу электроэнергии: ул. Тараса Шевченко, 4-А, ул. 1-й готский проезд, 2-14, 25-Г, 7-А, 1-13, ул. 2-й готский проезд, 40-62, ул. Готская, 16-А/1, пр-д Готский, 11, ул. Щитовая, 26-А/2, 13/2, 42-А, 1-В/2, 6-А, 42, 13/1, 11-Б, 31-А, 17-А, 23-А/1, 3-А, ул. Парковая, 18-А, 10/12-Б, 2694-кад, 2600, 2695-кад, ул. Красивая, 70-А, 74/1, 52-А, 74-А, 74-Б, 42, 46, ул. Волнистая, 40, 39, 53, 57-61, СТ "Энтузиаст", 35.Также без света во вторник будут несколько сел:- с. Резервное (ул. Академика Королева, 6-22, 28-40, 1-3, 9-11, 15, 23-31, 35-39, ул. Скалистая, 2-А, 2-4, 8, 1-7, 13-17, ул. Горная, 4, 7-А, 7, ул. Гончарная, 2-14, 1, 5-11, 121, ул. Нахимовская, 2-6, 14, 15, 3-5, 11, пер. Дружный, 15-Б, 9-А, 5, 9, пер. Ветеранов, 5-Б),- с. Родное (ул. Центральная, 2-42, 1-41, ул. Водопадная, 2-8, 1-7, ул. Сумская, 2-6, 1-5, КСП "Память Ленина", уч. 2, кад. 186, 190),- с. Терновка (ул. Садовая, 14-60, 71-А, 15-69, ул. Молодежная, 34, ул. Королева, 1-3, 9).Поселок Любимовка тоже временно останется без электричества: ул. Новая, 79-А-2, 63-А, 69-А, 63-81, ул. Федоровская, 72-104, 61-А, 59-Б, 79-А, 61-81, 93, 836, 183-А, 151-А, 149-А, 151-Б, 167-А, пр-д Федоровский, 4-Б.Отключат электроэнергию в ЗАО "С. Перовской", 2774, 2782-2784, 2773-2777, 2783-2785, 194/78, 196, 670, 670, 1760, 1761, 1, 673/1, 7, 671/4, 3, 197, 617, 671, 1, а таже на Качинском шоссе, 25/57 и по адресам: ул. 1-я линия, 54-А, 52-56, 64, 67, ул. 2-я линия, 66, 70, 80, 86, 863, туп. Качинский, 10-А, 14-А, 6-Г, 10-46, 17, 21, ул. Софьи Перовской, 4-А.Читайте также на РИА Новости Крым:Сколько в Крыму надо будет платить за свет с 1 июляАксенов назвал источник финансирования строительства ЛЭП на Южном берегуНа востоке Крыма отремонтируют старые и построят новые ЛЭП

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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