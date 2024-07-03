https://crimea.ria.ru/20240703/krymskiy-most-situatsiya-na-utro-sredy-1138543944.html

Крымский мост: ситуация на утро среды

Крымский мост: ситуация на утро среды - РИА Новости Крым, 03.07.2024

Крымский мост: ситуация на утро среды

Утром в среду на подходах к Крымскому мосту нет очередей, сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе. РИА Новости Крым, 03.07.2024

2024-07-03T07:12

2024-07-03T07:12

2024-07-03T08:36

ситуация на дорогах крыма

крымский мост

транспорт

логистика

керчь

тамань

новости крыма

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл - РИА Новости Крым. Утром в среду на подходах к Крымскому мосту нет очередей, сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.При этом движение по мостовому переходу перекрывали с 3.50 до 5 часов утра. Это делается в целях безопасности - Крымский мост является стратегическим объектом, безопасность которого имеет первостепенное значение.Во вторник веером движение автотранспорта на Крымскому мосту также было остановлено. Спустя примерно час мост открыли, в очереди с обеих сторон скопилось больше 500 автомобилей.Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах и на сайте РИА Новости Крым.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крым на машине: как быстро проехать по Крымскому мостуПеред въездом на Крымский мост организовали пункты раздачи водыСухопутный коридор в Крым: на пунктах пропуска увеличат число окон

крымский мост

керчь

тамань

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крымский мост, транспорт, логистика, керчь, тамань, новости крыма, крым