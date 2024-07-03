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Крымский мост: ситуация на утро среды
Крымский мост: ситуация на утро среды - РИА Новости Крым, 03.07.2024
Крымский мост: ситуация на утро среды
Утром в среду на подходах к Крымскому мосту нет очередей, сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе. РИА Новости Крым, 03.07.2024
2024-07-03T07:12
2024-07-03T07:12
2024-07-03T08:36
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл - РИА Новости Крым. Утром в среду на подходах к Крымскому мосту нет очередей, сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.При этом движение по мостовому переходу перекрывали с 3.50 до 5 часов утра. Это делается в целях безопасности - Крымский мост является стратегическим объектом, безопасность которого имеет первостепенное значение.Во вторник веером движение автотранспорта на Крымскому мосту также было остановлено. Спустя примерно час мост открыли, в очереди с обеих сторон скопилось больше 500 автомобилей.Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах и на сайте РИА Новости Крым.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крым на машине: как быстро проехать по Крымскому мостуПеред въездом на Крымский мост организовали пункты раздачи водыСухопутный коридор в Крым: на пунктах пропуска увеличат число окон
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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крымский мост, транспорт, логистика, керчь, тамань, новости крыма, крым
Крымский мост: ситуация на утро среды
На Крымском мосту нет очередей
07:12 03.07.2024 (обновлено: 08:36 03.07.2024)