Рейтинг@Mail.ru
Более 460 мирных жителей погибли от атак ВСУ за полгода - РИА Новости Крым, 05.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240705/bolee-460-mirnykh-zhiteley-pogibli-ot-atak-vsu-za-polgoda-1138621389.html
Более 460 мирных жителей погибли от атак ВСУ за полгода
Более 460 мирных жителей погибли от атак ВСУ за полгода - РИА Новости Крым, 05.07.2024
Более 460 мирных жителей погибли от атак ВСУ за полгода
От действий боевиков ВСУ за полгода пострадали более 2500 мирных жителей, как минимум 465 из них погибли. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД России... РИА Новости Крым, 05.07.2024
2024-07-05T12:02
2024-07-05T12:02
родион мирошник
украина
всу (вооруженные силы украины)
обстрелы всу
новости сво
россия
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/07/05/1138621530_0:180:3003:1869_1920x0_80_0_0_be45f2c88f3faab85de67e1098717108.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июл – РИА Новости Крым. От действий боевиков ВСУ за полгода пострадали более 2500 мирных жителей, как минимум 465 из них погибли. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.Дипломат констатировал, что число убийств и ранений мирных жителей из-за атак ВСУ только растет.Мирошник отметил, что после того, как США выделили киевскому режиму дополнительное вооружение, в том числе дальнобойные и высокоточные ракеты, и официально разрешили обстреливать ими российские регионы, это вооружение было "массово, с большим количеством жертв использовано для нанесения ударов по гражданским многоэтажным домам, местам массового посещения мирных жителей, объектам инфраструктуры".23 июня ВСУ нанесли удар по Севастополю пятью ракетами ATACMS с кассетными боевыми частями. Четыре из них были перехвачены над акваторией, боевая часть пятой подорвалась над прибрежной территорией.Взрыв произошел над акваторией пляжей Любимовка и Учкуевка на Северной стороне города. На втором, как сообщил губернатор, ситуация оказалось особенно тяжелой. Среди погибших трое севастопольцев и один приезжий ребенок В числе раненых оказались 153 человека, включая приезжих. 22 человека, среди которых 12 детей, были доставлены спецбортом в клиники Москвы по итогам консилиума врачей, в том числе федеральных медиков, прибывших в Севастополь по поручению президента РФ Владимира Путина.Читайте также на РИА Новости Крым:Шестилетняя девочка погибла при атаке дронов ВСУ на Кубань"Крики до сих пор в голове": пострадавший об атаке ВСУ на СевастопольБесчеловечный режим: митрополит Тихон об атаке на Севастополь в Троицу
украина
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/07/05/1138621530_137:0:2868:2048_1920x0_80_0_0_613b9d34b65a2dde4b206038e8346391.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
родион мирошник, украина, всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу, новости сво, россия, новости
Более 460 мирных жителей погибли от атак ВСУ за полгода

От обстрелов украинских боевиков за полгода погибли 465 мирных жителей – МИД России

12:02 05.07.2024
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкДень траура по жертвам ракетной атаки ВСУ в Севастополе
День траура по жертвам ракетной атаки ВСУ в Севастополе - РИА Новости, 1920, 05.07.2024
© РИА Новости . Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июл – РИА Новости Крым. От действий боевиков ВСУ за полгода пострадали более 2500 мирных жителей, как минимум 465 из них погибли. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
"В соответствии с собранными верифицированными нами данными с 1 января по 30 июня текущего года от действий украинских карателей пострадали как минимум 2547 мирных жителей, из них ранения и увечья различной степени тяжести получили 2082 человека. Погибли, как минимум, 465 человек", - сказал Мирошник на брифинге в пятницу.
Дипломат констатировал, что число убийств и ранений мирных жителей из-за атак ВСУ только растет.
Мирошник отметил, что после того, как США выделили киевскому режиму дополнительное вооружение, в том числе дальнобойные и высокоточные ракеты, и официально разрешили обстреливать ими российские регионы, это вооружение было "массово, с большим количеством жертв использовано для нанесения ударов по гражданским многоэтажным домам, местам массового посещения мирных жителей, объектам инфраструктуры".
23 июня ВСУ нанесли удар по Севастополю пятью ракетами ATACMS с кассетными боевыми частями. Четыре из них были перехвачены над акваторией, боевая часть пятой подорвалась над прибрежной территорией.
Взрыв произошел над акваторией пляжей Любимовка и Учкуевка на Северной стороне города. На втором, как сообщил губернатор, ситуация оказалось особенно тяжелой. Среди погибших трое севастопольцев и один приезжий ребенок В числе раненых оказались 153 человека, включая приезжих. 22 человека, среди которых 12 детей, были доставлены спецбортом в клиники Москвы по итогам консилиума врачей, в том числе федеральных медиков, прибывших в Севастополь по поручению президента РФ Владимира Путина.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Шестилетняя девочка погибла при атаке дронов ВСУ на Кубань
"Крики до сих пор в голове": пострадавший об атаке ВСУ на Севастополь
Бесчеловечный режим: митрополит Тихон об атаке на Севастополь в Троицу
 
Родион МирошникУкраинаВСУ (Вооруженные силы Украины)Обстрелы ВСУНовости СВОРоссияНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:17Армия России освободила пять населенных пунктов и район Новый Часова Яра
14:12Минус восемь самолетов и вертолет – удар по авиации Украины
13:4923 групповых удара: поражены места хранения ракет и аэродромы на Украине
13:42Хватит ли в России бензина и дизельного топлива на высокий сезон
13:27Орбан прокомментировал свой визит в Москву
13:17ВСУ запускают на Севастополь ракеты вместе с ложными целями
13:09Крымский мост: оперативные данные по очередям
13:08В Севастополе отменили воздушную тревогу
13:06Семь детей погибли из-за атак украинских дронов с начала года
12:59В Севастополе повторно объявили воздушную тревогу
12:47В береговой зоне Севастополя будут уничтожать взрывоопасные предметы
12:43Всех раненных при ракетной атаке на Севастополь детей выписали домой
12:3929 тысяч жителей Приморско-Ахтарска остаются без света из-за атаки ВСУ
12:29Планировали теракты: в Киргизии пресекли попытку силового захвата власти
12:23Аномальная жара идет в Крым
12:07Стала известна причина крупного пожара в Ростовской области
12:02Более 460 мирных жителей погибли от атак ВСУ за полгода
11:55В Севастополе объявили отбой воздушной тревоги
11:50Крымский мост открыли
11:46Больше 4 тысяч абонентов обесточены после удара ВСУ по Херсонской области
Лента новостейМолния