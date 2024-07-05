Более 460 мирных жителей погибли от атак ВСУ за полгода
От обстрелов украинских боевиков за полгода погибли 465 мирных жителей – МИД России
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкДень траура по жертвам ракетной атаки ВСУ в Севастополе
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июл – РИА Новости Крым. От действий боевиков ВСУ за полгода пострадали более 2500 мирных жителей, как минимум 465 из них погибли. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
"В соответствии с собранными верифицированными нами данными с 1 января по 30 июня текущего года от действий украинских карателей пострадали как минимум 2547 мирных жителей, из них ранения и увечья различной степени тяжести получили 2082 человека. Погибли, как минимум, 465 человек", - сказал Мирошник на брифинге в пятницу.
Дипломат констатировал, что число убийств и ранений мирных жителей из-за атак ВСУ только растет.
Мирошник отметил, что после того, как США выделили киевскому режиму дополнительное вооружение, в том числе дальнобойные и высокоточные ракеты, и официально разрешили обстреливать ими российские регионы, это вооружение было "массово, с большим количеством жертв использовано для нанесения ударов по гражданским многоэтажным домам, местам массового посещения мирных жителей, объектам инфраструктуры".
23 июня ВСУ нанесли удар по Севастополю пятью ракетами ATACMS с кассетными боевыми частями. Четыре из них были перехвачены над акваторией, боевая часть пятой подорвалась над прибрежной территорией.
Взрыв произошел над акваторией пляжей Любимовка и Учкуевка на Северной стороне города. На втором, как сообщил губернатор, ситуация оказалось особенно тяжелой. Среди погибших трое севастопольцев и один приезжий ребенок В числе раненых оказались 153 человека, включая приезжих. 22 человека, среди которых 12 детей, были доставлены спецбортом в клиники Москвы по итогам консилиума врачей, в том числе федеральных медиков, прибывших в Севастополь по поручению президента РФ Владимира Путина.
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