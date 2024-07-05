https://crimea.ria.ru/20240705/bolee-460-mirnykh-zhiteley-pogibli-ot-atak-vsu-za-polgoda-1138621389.html

Более 460 мирных жителей погибли от атак ВСУ за полгода

Более 460 мирных жителей погибли от атак ВСУ за полгода - РИА Новости Крым, 05.07.2024

Более 460 мирных жителей погибли от атак ВСУ за полгода

От действий боевиков ВСУ за полгода пострадали более 2500 мирных жителей, как минимум 465 из них погибли. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД России... РИА Новости Крым, 05.07.2024

2024-07-05T12:02

2024-07-05T12:02

2024-07-05T12:02

родион мирошник

украина

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июл – РИА Новости Крым. От действий боевиков ВСУ за полгода пострадали более 2500 мирных жителей, как минимум 465 из них погибли. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.Дипломат констатировал, что число убийств и ранений мирных жителей из-за атак ВСУ только растет.Мирошник отметил, что после того, как США выделили киевскому режиму дополнительное вооружение, в том числе дальнобойные и высокоточные ракеты, и официально разрешили обстреливать ими российские регионы, это вооружение было "массово, с большим количеством жертв использовано для нанесения ударов по гражданским многоэтажным домам, местам массового посещения мирных жителей, объектам инфраструктуры".23 июня ВСУ нанесли удар по Севастополю пятью ракетами ATACMS с кассетными боевыми частями. Четыре из них были перехвачены над акваторией, боевая часть пятой подорвалась над прибрежной территорией.Взрыв произошел над акваторией пляжей Любимовка и Учкуевка на Северной стороне города. На втором, как сообщил губернатор, ситуация оказалось особенно тяжелой. Среди погибших трое севастопольцев и один приезжий ребенок В числе раненых оказались 153 человека, включая приезжих. 22 человека, среди которых 12 детей, были доставлены спецбортом в клиники Москвы по итогам консилиума врачей, в том числе федеральных медиков, прибывших в Севастополь по поручению президента РФ Владимира Путина.Читайте также на РИА Новости Крым:Шестилетняя девочка погибла при атаке дронов ВСУ на Кубань"Крики до сих пор в голове": пострадавший об атаке ВСУ на СевастопольБесчеловечный режим: митрополит Тихон об атаке на Севастополь в Троицу

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

родион мирошник, украина, всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу, новости сво, россия, новости