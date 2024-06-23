https://crimea.ria.ru/20240623/beschelovechnyy-rezhim-mitropolit-tikhon-ob-atake-na-sevastopol-v-troitsu-1138309000.html

Бесчеловечный режим: митрополит Тихон об атаке на Севастополь в Троицу

Бесчеловечный режим: митрополит Тихон об атаке на Севастополь в Троицу - РИА Новости Крым, 23.06.2024

Бесчеловечный режим: митрополит Тихон об атаке на Севастополь в Троицу

Трагедия в Севастополе произошла в один из двенадцати главнейших православных праздников, в День Святой Троицы, что в очередной раз доказывает, что киевский... РИА Новости Крым, 23.06.2024

2024-06-23T20:52

2024-06-23T20:52

2024-06-23T20:52

атака всу на севастополь 23 июня 2024 года

новости

севастополь

тихон шевкунов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн - РИА Новости Крым. Трагедия в Севастополе произошла в один из двенадцати главнейших православных праздников, в День Святой Троицы, что в очередной раз доказывает, что киевский режим – бесчеловечный и кощунственный. Об этом заявил глава Крымской митрополии, митрополит Симферопольский и Крымский ТихонВыражая соболезнования губернатору Севастополя Михаилу Развожаеву, родным и близким погибших и пострадавших в результате ракетного удара по Севастополю и всем крымчанам, митрополит Симферопольский и Крымский отметил что крымское духовенство окажет всю необходимую пастырскую помощь и поддержку тем, кто в этом нуждается.Соболезнования семьям погибших и слова поддержки всем пострадавшим выразили губернаторы Кубани, Херсонской, Запорожской, Брянской областей, ДНР, ЛНР и многих других российских регионов. Все выразили готовность помочь городу и его жителям. Глава Республики Крым Сергей Аксенов заявил, что Крым готов оказать всю необходимую помощь людям, пострадавшим во время ракетной атаки на Севастополь.По данным Минобороны РФ, 23 июня в 12:15 ВСУ совершили преднамеренный террористический ракетный удар по Севастополь пятью американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями.По последней имеющейся информации, в результате атаки ВСУ погибли пять человек, из них трое – детиВ связи с трагедией в Севастополе и Республике Крым завтра, 24 июня, объявлен День траура.

https://crimea.ria.ru/20240623/ochen-gromko-i-strashno-chto-proiskhodit-v-sevastopole-posle-ataki-vsu-1138307504.html

севастополь

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

атака всу на севастополь 23 июня 2024 года, новости, севастополь, тихон шевкунов