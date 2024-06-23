https://crimea.ria.ru/20240623/beschelovechnyy-rezhim-mitropolit-tikhon-ob-atake-na-sevastopol-v-troitsu-1138309000.html
Бесчеловечный режим: митрополит Тихон об атаке на Севастополь в Троицу
Бесчеловечный режим: митрополит Тихон об атаке на Севастополь в Троицу - РИА Новости Крым, 23.06.2024
Бесчеловечный режим: митрополит Тихон об атаке на Севастополь в Троицу
Трагедия в Севастополе произошла в один из двенадцати главнейших православных праздников, в День Святой Троицы, что в очередной раз доказывает, что киевский... РИА Новости Крым, 23.06.2024
2024-06-23T20:52
2024-06-23T20:52
2024-06-23T20:52
атака всу на севастополь 23 июня 2024 года
новости
севастополь
тихон шевкунов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн - РИА Новости Крым. Трагедия в Севастополе произошла в один из двенадцати главнейших православных праздников, в День Святой Троицы, что в очередной раз доказывает, что киевский режим – бесчеловечный и кощунственный. Об этом заявил глава Крымской митрополии, митрополит Симферопольский и Крымский ТихонВыражая соболезнования губернатору Севастополя Михаилу Развожаеву, родным и близким погибших и пострадавших в результате ракетного удара по Севастополю и всем крымчанам, митрополит Симферопольский и Крымский отметил что крымское духовенство окажет всю необходимую пастырскую помощь и поддержку тем, кто в этом нуждается.Соболезнования семьям погибших и слова поддержки всем пострадавшим выразили губернаторы Кубани, Херсонской, Запорожской, Брянской областей, ДНР, ЛНР и многих других российских регионов. Все выразили готовность помочь городу и его жителям. Глава Республики Крым Сергей Аксенов заявил, что Крым готов оказать всю необходимую помощь людям, пострадавшим во время ракетной атаки на Севастополь.По данным Минобороны РФ, 23 июня в 12:15 ВСУ совершили преднамеренный террористический ракетный удар по Севастополь пятью американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями.По последней имеющейся информации, в результате атаки ВСУ погибли пять человек, из них трое – детиВ связи с трагедией в Севастополе и Республике Крым завтра, 24 июня, объявлен День траура.
https://crimea.ria.ru/20240623/ochen-gromko-i-strashno-chto-proiskhodit-v-sevastopole-posle-ataki-vsu-1138307504.html
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атака всу на севастополь 23 июня 2024 года, новости, севастополь, тихон шевкунов
Бесчеловечный режим: митрополит Тихон об атаке на Севастополь в Троицу
Митрополит Тихон выразил соболезнования родным погибших и пострадавших в Севастополе
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн - РИА Новости Крым. Трагедия в Севастополе произошла в один из двенадцати главнейших православных праздников, в День Святой Троицы, что в очередной раз доказывает, что киевский режим – бесчеловечный и кощунственный. Об этом заявил глава Крымской митрополии, митрополит Симферопольский и Крымский Тихон
"Православный Крым потрясен этой трагедией. Нет оправдания циничному, коварному нападению средь бела дня, удару по мирным людям. Бесчеловечность и кощунство атаки ВСУ кажутся еще более ужасными в День Святой Троицы, одного из 12 главнейших праздников в Православии", – приводит слова Тихона Telegram-канал Крымской митрополии.
Выражая соболезнования губернатору Севастополя Михаилу Развожаеву, родным и близким погибших и пострадавших в результате ракетного удара по Севастополю и всем крымчанам, митрополит Симферопольский и Крымский отметил что крымское духовенство окажет всю необходимую пастырскую помощь и поддержку тем, кто в этом нуждается.
"В этот суровый час с духовенством, монашествующими и верными Крыма и Севастополя молимся об исцелении страждущих и укреплении сил всех, кого коснулось это страшное злодеяние. <…> Да упокоит Господь безвинно и бесчеловечно убиенных", – написал митрополит.
Соболезнования семьям погибших и слова поддержки всем пострадавшим выразили губернаторы Кубани, Херсонской, Запорожской, Брянской областей, ДНР, ЛНР и многих других российских регионов. Все выразили готовность помочь городу и его жителям. Глава Республики Крым Сергей Аксенов заявил, что Крым готов оказать всю необходимую помощь людям, пострадавшим во время ракетной атаки на Севастополь.
По данным Минобороны РФ, 23 июня в 12:15 ВСУ совершили преднамеренный террористический ракетный удар по Севастополь пятью американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями
.
По последней имеющейся информации, в результате атаки ВСУ погибли пять человек, из них трое – дети
В связи с трагедией в Севастополе
и Республике Крым
завтра, 24 июня, объявлен День траура.