https://crimea.ria.ru/20240623/do-5-vozroslo-chislo-pogibshikh-ot-raketnoy-ataki-na-sevastopol-1138306876.html

До 5 возросло число погибших от атаки на Севастополь – из них трое детей

До 5 возросло число погибших от атаки на Севастополь – из них трое детей - РИА Новости Крым, 23.06.2024

До 5 возросло число погибших от атаки на Севастополь – из них трое детей

В Севастополе на данный момент известно уже о пяти погибших в результате ракетной атаки, из них трое детей. Об этом сообщил журналистам губернатор Севастополя... РИА Новости Крым, 23.06.2024

2024-06-23T16:58

2024-06-23T16:58

2024-06-23T18:25

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атака всу на севастополь 23 июня 2024 года

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн - РИА Новости Крым. В Севастополе на данный момент известно уже о пяти погибших в результате ракетной атаки, из них трое детей. Об этом сообщил журналистам губернатор Севастополя Михаил Развожаев.Свои соболезнования севастопольцам выразил президент РФ Владимир Путин, который позвонил главе региона. Он дал поручение всем федеральным органам оказать необходимую помощь Севастополю.На данный момент почти все пострадавшие получили медицинскую помощь. Некоторые пациенты отправлены домой для амбулаторного лечения."В первой больнице у нас семеро взрослых, которых доставили с тяжелыми ранениями", – уточнил губернатор.Ранее в Минобороны сообщили, что сегодня в 12:15 был совершен террористический ракетный удар по городу Севастополь пятью американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS. Они были снаряжены кассетными боевыми частями.В ходе отражения ракетной атаки дежурными силами ПВО четыре американские ракеты ATACMS были перехвачены, подрыв осколочной боевой части пятой американской ракеты в воздухе привел к многочисленным жертвам среди мирных жителей Севастополя.Читайте также на РИА Новости Крым:МО: атака на Севастополь совершена поставленными США кассетными ATACMSУдар ВСУ по Севастополю – все о ЧП, погибших и пострадавшихСредствами ПВО сбиты 33 реактивных снаряда и 75 беспилотников ВСУ

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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