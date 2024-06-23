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До 5 возросло число погибших от атаки на Севастополь – из них трое детей - РИА Новости Крым, 23.06.2024
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До 5 возросло число погибших от атаки на Севастополь – из них трое детей
До 5 возросло число погибших от атаки на Севастополь – из них трое детей - РИА Новости Крым, 23.06.2024
До 5 возросло число погибших от атаки на Севастополь – из них трое детей
В Севастополе на данный момент известно уже о пяти погибших в результате ракетной атаки, из них трое детей. Об этом сообщил журналистам губернатор Севастополя... РИА Новости Крым, 23.06.2024
2024-06-23T16:58
2024-06-23T18:25
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атаки всу на крым
атака всу на севастополь 23 июня 2024 года
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн - РИА Новости Крым. В Севастополе на данный момент известно уже о пяти погибших в результате ракетной атаки, из них трое детей. Об этом сообщил журналистам губернатор Севастополя Михаил Развожаев.Свои соболезнования севастопольцам выразил президент РФ Владимир Путин, который позвонил главе региона. Он дал поручение всем федеральным органам оказать необходимую помощь Севастополю.На данный момент почти все пострадавшие получили медицинскую помощь. Некоторые пациенты отправлены домой для амбулаторного лечения."В первой больнице у нас семеро взрослых, которых доставили с тяжелыми ранениями", – уточнил губернатор.Ранее в Минобороны сообщили, что сегодня в 12:15 был совершен террористический ракетный удар по городу Севастополь пятью американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS. Они были снаряжены кассетными боевыми частями.В ходе отражения ракетной атаки дежурными силами ПВО четыре американские ракеты ATACMS были перехвачены, подрыв осколочной боевой части пятой американской ракеты в воздухе привел к многочисленным жертвам среди мирных жителей Севастополя.Читайте также на РИА Новости Крым:МО: атака на Севастополь совершена поставленными США кассетными ATACMSУдар ВСУ по Севастополю – все о ЧП, погибших и пострадавшихСредствами ПВО сбиты 33 реактивных снаряда и 75 беспилотников ВСУ
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РИА Новости Крым
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До 5 возросло число погибших от атаки на Севастополь – из них трое детей

До пяти возросло число погибших от ракетной атаки на Севастополь – из них трое детей

16:58 23.06.2024 (обновлено: 18:25 23.06.2024)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн - РИА Новости Крым. В Севастополе на данный момент известно уже о пяти погибших в результате ракетной атаки, из них трое детей. Об этом сообщил журналистам губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

"Сейчас 124 пострадавших, из них трое погибших детей и двое погибших взрослых. Плюс в настоящее время пятеро детей находятся в реанимации 5-й городской больницы, все остальные ранения легкой и средней тяжести", – сказал губернатор.

Свои соболезнования севастопольцам выразил президент РФ Владимир Путин, который позвонил главе региона. Он дал поручение всем федеральным органам оказать необходимую помощь Севастополю.

"В настоящее время направлен борт из Москвы, чтобы ребятишек, как только они получат первую реанимационную помощь, можно было отправить на получение медицинской помощи в лучшую московскую детскую больницу", – добавил он.

На данный момент почти все пострадавшие получили медицинскую помощь. Некоторые пациенты отправлены домой для амбулаторного лечения.
"В первой больнице у нас семеро взрослых, которых доставили с тяжелыми ранениями", – уточнил губернатор.
Ранее в Минобороны сообщили, что сегодня в 12:15 был совершен террористический ракетный удар по городу Севастополь пятью американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS. Они были снаряжены кассетными боевыми частями.
В ходе отражения ракетной атаки дежурными силами ПВО четыре американские ракеты ATACMS были перехвачены, подрыв осколочной боевой части пятой американской ракеты в воздухе привел к многочисленным жертвам среди мирных жителей Севастополя.
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18:20Ситуация на Крымском мосту после атаки на Севастополь
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17:52Жители новых регионов России скорбят вместе с Севастополем
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17:11В Республике Крым 24 июня объявлено Днем траура
16:58До 5 возросло число погибших от атаки на Севастополь – из них трое детей
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16:349-летняя дочь замглавы Магадана погибла при ударе ВСУ по Севастополю
16:30Ответственность за удар по Севастополю несет Вашингтон – Минобороны
16:03При атаке ВСУ на Севастополь ранены 124 человека – среди них 27 детей
15:37Федеральные медцентры подключат для помощи раненым в Севастополе
15:22Ритуальное преступление: Захарова об атаке ВСУ на Севастополь
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14:41Число погибших при атаке на Севастополь выросло до трех, ранены почти 100
14:32МО: атака на Севастополь совершена поставленными США кассетными ATACMS
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