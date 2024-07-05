https://crimea.ria.ru/20240705/v-sevastopole-otmenili-vozdushnuyu-trevogu-1138624808.html
В Севастополе отменили воздушную тревогу
В Севастополе отменили воздушную тревогу - РИА Новости Крым, 05.07.2024
В Севастополе отменили воздушную тревогу
В Севастополе снята угроза ракетной опасности, перестал звучать сигнал воздушной тревоги. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 05.07.2024
2024-07-05T13:08
2024-07-05T13:08
2024-07-05T13:10
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июл – РИА Новости Крым. В Севастополе снята угроза ракетной опасности, перестал звучать сигнал воздушной тревоги. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.В пятницу в Севастополе сигнал воздушной тревоги был запущен дважды. В первый раз он звучал с 10:19. Губернатор Михаил Развожаев призывал жителей и гостей региона срочно пройти в укрытия. Позже он сообщил, что авиация уничтожает воздушные цели на значительном расстоянии от берега над акваторией. Второй раз сирены звучали в городе семь минут.Дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города сообщила о возобновлении работы морского и наземного общественного транспорта.Жители и гости в Севастополе узнают об угрозе атаки с воздуха посредством городской системы оповещения сразу же после того, как военные сообщают руководству города о вражеских пусках и опасности для региона.Информацию дублирует губернатор Севастополя в своем Telegram-канале. Здесь же он публикует сведения о результатах атак в случае повреждения зданий или пострадавших.Власти Севастополя также призывают горожан и гостей города проявлять осторожность в связи с возможным обнаружением, так называемых суббоеприпасов, которые могут оставаться на земле после уничтожения ПВО воздушных целей противника. Трогать их категорически запрещено. При обнаружении необходимо звонить по номеру 112, специалисты оперативно выедут по адресу.
https://crimea.ria.ru/20240705/v-sevastopole-aviatsiya-unichtozhaet-vozdushnye-tseli-1138620233.html
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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севастополь, воздушная тревога в севастополе, безопасность республики крым и севастополя, михаил развожаев, новости крыма, безопасность, крым
В Севастополе отменили воздушную тревогу
В Севастополе объявили отбой воздушной тревоги
13:08 05.07.2024 (обновлено: 13:10 05.07.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июл – РИА Новости Крым. В Севастополе снята угроза ракетной опасности, перестал звучать сигнал воздушной тревоги. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
В пятницу в Севастополе сигнал воздушной тревоги был запущен дважды
. В первый раз он звучал с 10:19
. Губернатор Михаил Развожаев призывал жителей и гостей региона срочно пройти в укрытия
. Позже он сообщил, что авиация уничтожает воздушные цели
на значительном расстоянии от берега над акваторией. Второй раз сирены звучали в городе семь минут.
"Отбой воздушной тревоги!" – написал губернатор в своем Telegram-канале.
Дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города сообщила о возобновлении работы морского и наземного общественного транспорта.
Жители и гости в Севастополе узнают об угрозе атаки с воздуха посредством городской системы оповещения сразу же после того, как военные сообщают руководству города о вражеских пусках и опасности для региона.
Информацию дублирует губернатор Севастополя в своем Telegram-канале. Здесь же он публикует сведения о результатах атак в случае повреждения зданий или пострадавших.
Власти Севастополя также призывают горожан и гостей города проявлять осторожность в связи с возможным обнаружением, так называемых суббоеприпасов, которые могут оставаться на земле после уничтожения ПВО воздушных целей противника. Трогать их категорически запрещено. При обнаружении необходимо звонить по номеру 112, специалисты оперативно выедут по адресу.