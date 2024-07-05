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В Севастополе объявили отбой воздушной тревоги - РИА Новости Крым, 05.07.2024
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В Севастополе объявили отбой воздушной тревоги
В Севастополе объявили отбой воздушной тревоги - РИА Новости Крым, 05.07.2024
В Севастополе объявили отбой воздушной тревоги
В Севастополе снята угроза ракетной опасности, перестал звучать сигнал воздушной тревоги, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 05.07.2024
2024-07-05T11:55
2024-07-05T11:57
севастополь
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воздушная тревога в севастополе
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июл – РИА Новости Крым. В Севастополе снята угроза ракетной опасности, перестал звучать сигнал воздушной тревоги, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.В Севастополе сигнал тревоги звучал с 10:19. Губернатор Михаил Развожаев призвал жителей и гостей региона срочно пройти в укрытия. Позе он сообщил, что авиация уничтожает воздушные цели на значительном расстоянии от берега над акваторией.Дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города Севастополя сообщила о возобновлении работы морского и наземного общественного транспорта.Жители и гости в Севастополе узнают об угрозе атаки с воздуха посредством городской системы оповещения сразу же после того, как военные сообщают руководству города о вражеских пусках и опасности для региона.Информацию дублирует губернатор Севастополя в своем Telegram-канале. Здесь же он публикует сведения о результатах атак в случае повреждения зданий или пострадавших.Власти Севастополя также призывают горожан и гостей города проявлять осторожность в связи с возможным обнаружением, так называемых суббоеприпасов, которые могут оставаться на земле после уничтожения ПВО воздушных целей противника. Трогать их категорически запрещено. При обнаружении необходимо звонить по номеру 112, специалисты оперативно выедут по адресу.
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РИА Новости Крым
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4.7
96
news.crimea@rian.ru
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севастополь, михаил развожаев, новости, новости крыма, безопасность, безопасность республики крым и севастополя, воздушная тревога в севастополе, крым
В Севастополе объявили отбой воздушной тревоги

Отбой воздушной тревоги объявили в Севастополе

11:55 05.07.2024 (обновлено: 11:57 05.07.2024)
 
© РИА Новости Крымотбой воздушной тревоги
отбой воздушной тревоги - РИА Новости, 1920, 05.07.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июл – РИА Новости Крым. В Севастополе снята угроза ракетной опасности, перестал звучать сигнал воздушной тревоги, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
В Севастополе сигнал тревоги звучал с 10:19. Губернатор Михаил Развожаев призвал жителей и гостей региона срочно пройти в укрытия. Позе он сообщил, что авиация уничтожает воздушные цели на значительном расстоянии от берега над акваторией.
"Отбой воздушной тревоги!" – написал губернатор в своем Telegram-канале.
Дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города Севастополя сообщила о возобновлении работы морского и наземного общественного транспорта.
Жители и гости в Севастополе узнают об угрозе атаки с воздуха посредством городской системы оповещения сразу же после того, как военные сообщают руководству города о вражеских пусках и опасности для региона.
Информацию дублирует губернатор Севастополя в своем Telegram-канале. Здесь же он публикует сведения о результатах атак в случае повреждения зданий или пострадавших.
Власти Севастополя также призывают горожан и гостей города проявлять осторожность в связи с возможным обнаружением, так называемых суббоеприпасов, которые могут оставаться на земле после уничтожения ПВО воздушных целей противника. Трогать их категорически запрещено. При обнаружении необходимо звонить по номеру 112, специалисты оперативно выедут по адресу.
СевастопольМихаил РазвожаевНовостиНовости КрымаБезопасностьБезопасность Республики Крым и СевастополяВоздушная тревога в СевастополеКрым
 
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