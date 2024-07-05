https://crimea.ria.ru/20240705/planirovali-terakty-v-kirgizii-presekli-popytku-silovogo-zakhvata-vlasti-1138622079.html

Планировали теракты: в Киргизии пресекли попытку силового захвата власти

Планировали теракты: в Киргизии пресекли попытку силового захвата власти - РИА Новости Крым, 05.07.2024

Планировали теракты: в Киргизии пресекли попытку силового захвата власти

Спецслужбы Киргизии предотвратили попытку совершить насильственный захват власти в стране. Об этом со ссылкой на пресс-службу госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) РИА Новости Крым, 05.07.2024

2024-07-05T12:29

2024-07-05T12:29

2024-07-05T12:29

киргизия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июл – РИА Новости Крым. Спецслужбы Киргизии предотвратили попытку совершить насильственный захват власти в стране. Об этом со ссылкой на пресс-службу госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) республики пишет РИА Новости.По данным госкомитета нацбезопасности, члены группировки поддерживали идеологию криминалитета и исповедовали религиозную идеологию. По результатам следственно-оперативных мероприятий четверо граждан Киргизии были задержаны и водворены в изолятор временного содержания СИЗО.В ведомстве подчеркнули, что следственно-оперативные мероприятия продолжаются.

киргизия

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

киргизия, в мире, происшествия, безопасность, новости