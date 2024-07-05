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Планировали теракты: в Киргизии пресекли попытку силового захвата власти
Планировали теракты: в Киргизии пресекли попытку силового захвата власти - РИА Новости Крым, 05.07.2024
Планировали теракты: в Киргизии пресекли попытку силового захвата власти
Спецслужбы Киргизии предотвратили попытку совершить насильственный захват власти в стране. Об этом со ссылкой на пресс-службу госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) РИА Новости Крым, 05.07.2024
2024-07-05T12:29
2024-07-05T12:29
2024-07-05T12:29
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июл – РИА Новости Крым. Спецслужбы Киргизии предотвратили попытку совершить насильственный захват власти в стране. Об этом со ссылкой на пресс-службу госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) республики пишет РИА Новости.По данным госкомитета нацбезопасности, члены группировки поддерживали идеологию криминалитета и исповедовали религиозную идеологию. По результатам следственно-оперативных мероприятий четверо граждан Киргизии были задержаны и водворены в изолятор временного содержания СИЗО.В ведомстве подчеркнули, что следственно-оперативные мероприятия продолжаются.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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киргизия, в мире, происшествия, безопасность, новости
Планировали теракты: в Киргизии пресекли попытку силового захвата власти
Попытку насильственного захвата власти предотвратили в Киргизии
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июл – РИА Новости Крым. Спецслужбы Киргизии предотвратили попытку совершить насильственный захват власти в стране. Об этом со ссылкой на пресс-службу госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) республики пишет РИА Новости.
"Была пресечена противоправная деятельность деструктивной группы, которая вынашивала планы по осуществлению насильственного захвата власти и дестабилизации общественно-политической ситуации в стране путем организации массовых беспорядков, сопряженных с гибелью граждан", - говорится в сообщении.
По данным госкомитета нацбезопасности, члены группировки поддерживали идеологию криминалитета и исповедовали религиозную идеологию. По результатам следственно-оперативных мероприятий четверо граждан Киргизии были задержаны и водворены в изолятор временного содержания СИЗО.
"В ходе проведенных обысков по месту жительства и в используемых автотранспортных средствах задержанных обнаружены и изъяты компоненты для самодельных взрывных устройств, огнестрельное оружие, боеприпасы, рации, бронежилеты, форменное обмундирование сотрудников правоохранительных органов, дроны, экстремистская литература, а также другие запрещенные предметы", - уточнили в госкомитете.
В ведомстве подчеркнули, что следственно-оперативные мероприятия продолжаются.