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Проспала всю ночь в море на буйках: в Сочи спасли жительницу Кубани
Проспала всю ночь в море на буйках: в Сочи спасли жительницу Кубани - РИА Новости Крым, 28.06.2024
Проспала всю ночь в море на буйках: в Сочи спасли жительницу Кубани
50-летняя жительница Краснодарского края заснула на буйках в море в Сочи и провела так всю ночь. Ее эвакуировали спасатели. Об этом сообщает пресс-служба Южного РИА Новости Крым, 28.06.2024
2024-06-28T21:38
2024-06-28T21:38
2024-06-28T21:38
сочи
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
происшествия
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общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июн – РИА Новости Крым. 50-летняя жительница Краснодарского края заснула на буйках в море в Сочи и провела так всю ночь. Ее эвакуировали спасатели. Об этом сообщает пресс-служба Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России.На поиски пропавшей отправились две группы спасателей. Одни обследовали морскую акваторию на катере на расстоянии 800 метров от берега. Другие параллельно осматривали береговую полосу и пространства между бунами.Чтобы поднять на борт женщину, которую считали утонувшей, спасатели подошли на катере, но она подала признаки жизни. Сотрудникам МЧС пришлось ее разбудить и эвакуировать на берег.Женщину передали полиции. Объяснить свой поступок она не могла, так как находилась в нетрезвом состоянии.Читайте также на РИА Новости Крым:С неисправного гидроцикла в море спасли двух человекВ СК рассказали подробности гибели женщины в море в СевастополеГибель детей и взрослых на воде: в Крыму предупреждают об опасностях
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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сочи, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), происшествия, новости, краснодарский край, общество
Проспала всю ночь в море на буйках: в Сочи спасли жительницу Кубани
В Сочи нетрезвая женщина проспала всю ночь в море на буйках в море и не утонула
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июн – РИА Новости Крым. 50-летняя жительница Краснодарского края заснула на буйках в море в Сочи и провела так всю ночь. Ее эвакуировали спасатели. Об этом сообщает пресс-служба Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России.
"Накануне поздно вечером в отряд МЧС обратился сотрудник одного из центральных пляжей города Сочи. Он сообщил, что в море в одежде зашла женщина, но на берег так и не вернулась", - говорится в сообщении.
На поиски пропавшей отправились две группы спасателей. Одни обследовали морскую акваторию на катере на расстоянии 800 метров от берега. Другие параллельно осматривали береговую полосу и пространства между бунами.
"Сегодня утром очевидцы сообщили, что обнаружили в море женщину без признаков жизни на плавучем ограждении. Она лежала на спине на дорожке из буйков в 40-50 метрах от берега в районе пляжа Маяк", - уточняют в МЧС России.
Чтобы поднять на борт женщину, которую считали утонувшей, спасатели подошли на катере, но она подала признаки жизни. Сотрудникам МЧС пришлось ее разбудить и эвакуировать на берег.
Женщину передали полиции. Объяснить свой поступок она не могла, так как находилась в нетрезвом состоянии.
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