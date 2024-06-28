https://crimea.ria.ru/20240628/prospala-vsyu-noch-v-more-na-buykakh-v-sochi-spasli-zhitelnitsu-kubani-1138438944.html

Проспала всю ночь в море на буйках: в Сочи спасли жительницу Кубани

Проспала всю ночь в море на буйках: в Сочи спасли жительницу Кубани - РИА Новости Крым, 28.06.2024

Проспала всю ночь в море на буйках: в Сочи спасли жительницу Кубани

50-летняя жительница Краснодарского края заснула на буйках в море в Сочи и провела так всю ночь. Ее эвакуировали спасатели. Об этом сообщает пресс-служба Южного РИА Новости Крым, 28.06.2024

2024-06-28T21:38

2024-06-28T21:38

2024-06-28T21:38

сочи

мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)

происшествия

новости

краснодарский край

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июн – РИА Новости Крым. 50-летняя жительница Краснодарского края заснула на буйках в море в Сочи и провела так всю ночь. Ее эвакуировали спасатели. Об этом сообщает пресс-служба Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России.На поиски пропавшей отправились две группы спасателей. Одни обследовали морскую акваторию на катере на расстоянии 800 метров от берега. Другие параллельно осматривали береговую полосу и пространства между бунами.Чтобы поднять на борт женщину, которую считали утонувшей, спасатели подошли на катере, но она подала признаки жизни. Сотрудникам МЧС пришлось ее разбудить и эвакуировать на берег.Женщину передали полиции. Объяснить свой поступок она не могла, так как находилась в нетрезвом состоянии.Читайте также на РИА Новости Крым:С неисправного гидроцикла в море спасли двух человекВ СК рассказали подробности гибели женщины в море в СевастополеГибель детей и взрослых на воде: в Крыму предупреждают об опасностях

сочи

краснодарский край

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сочи, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), происшествия, новости, краснодарский край, общество