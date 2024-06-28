Рейтинг@Mail.ru
Проспала всю ночь в море на буйках: в Сочи спасли жительницу Кубани - РИА Новости Крым, 28.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240628/prospala-vsyu-noch-v-more-na-buykakh-v-sochi-spasli-zhitelnitsu-kubani-1138438944.html
Проспала всю ночь в море на буйках: в Сочи спасли жительницу Кубани
Проспала всю ночь в море на буйках: в Сочи спасли жительницу Кубани - РИА Новости Крым, 28.06.2024
Проспала всю ночь в море на буйках: в Сочи спасли жительницу Кубани
50-летняя жительница Краснодарского края заснула на буйках в море в Сочи и провела так всю ночь. Ее эвакуировали спасатели. Об этом сообщает пресс-служба Южного РИА Новости Крым, 28.06.2024
2024-06-28T21:38
2024-06-28T21:38
сочи
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
происшествия
новости
краснодарский край
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/0b/1120479182_0:169:1620:1080_1920x0_80_0_0_17aa8686f50c8631bb91772ea53b6ff9.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июн – РИА Новости Крым. 50-летняя жительница Краснодарского края заснула на буйках в море в Сочи и провела так всю ночь. Ее эвакуировали спасатели. Об этом сообщает пресс-служба Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России.На поиски пропавшей отправились две группы спасателей. Одни обследовали морскую акваторию на катере на расстоянии 800 метров от берега. Другие параллельно осматривали береговую полосу и пространства между бунами.Чтобы поднять на борт женщину, которую считали утонувшей, спасатели подошли на катере, но она подала признаки жизни. Сотрудникам МЧС пришлось ее разбудить и эвакуировать на берег.Женщину передали полиции. Объяснить свой поступок она не могла, так как находилась в нетрезвом состоянии.Читайте также на РИА Новости Крым:С неисправного гидроцикла в море спасли двух человекВ СК рассказали подробности гибели женщины в море в СевастополеГибель детей и взрослых на воде: в Крыму предупреждают об опасностях
сочи
краснодарский край
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/0b/1120479182_0:0:1440:1080_1920x0_80_0_0_893777f5d3132717a27e110785a44323.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
сочи, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), происшествия, новости, краснодарский край, общество
Проспала всю ночь в море на буйках: в Сочи спасли жительницу Кубани

В Сочи нетрезвая женщина проспала всю ночь в море на буйках в море и не утонула

21:38 28.06.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевОграничительный буёк
Ограничительный буёк - РИА Новости, 1920, 28.06.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июн – РИА Новости Крым. 50-летняя жительница Краснодарского края заснула на буйках в море в Сочи и провела так всю ночь. Ее эвакуировали спасатели. Об этом сообщает пресс-служба Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России.
"Накануне поздно вечером в отряд МЧС обратился сотрудник одного из центральных пляжей города Сочи. Он сообщил, что в море в одежде зашла женщина, но на берег так и не вернулась", - говорится в сообщении.
На поиски пропавшей отправились две группы спасателей. Одни обследовали морскую акваторию на катере на расстоянии 800 метров от берега. Другие параллельно осматривали береговую полосу и пространства между бунами.

"Сегодня утром очевидцы сообщили, что обнаружили в море женщину без признаков жизни на плавучем ограждении. Она лежала на спине на дорожке из буйков в 40-50 метрах от берега в районе пляжа Маяк", - уточняют в МЧС России.

Чтобы поднять на борт женщину, которую считали утонувшей, спасатели подошли на катере, но она подала признаки жизни. Сотрудникам МЧС пришлось ее разбудить и эвакуировать на берег.
Женщину передали полиции. Объяснить свой поступок она не могла, так как находилась в нетрезвом состоянии.
Читайте также на РИА Новости Крым:
С неисправного гидроцикла в море спасли двух человек
В СК рассказали подробности гибели женщины в море в Севастополе
Гибель детей и взрослых на воде: в Крыму предупреждают об опасностях
 
СочиМЧС РФ (Министерство чрезвычайных ситуаций Российской Федерации)ПроисшествияНовостиКраснодарский крайОбщество
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
21:38Проспала всю ночь в море на буйках: в Сочи спасли жительницу Кубани
21:17Вам звонит "Единая медслужба" - аферисты придумали новую схему обмана
20:51В Севастополе расширен перечень объектов для укрытий при тревогах – указ
20:45"Новый Рузвельт": что дал понять Трамп на дебатах с Байденом – эксперт
20:20Землю снова накрыла череда магнитных бурь - возможны полярные сияния
20:13Злоумышленники создали фейковую страницу главы Крыма Сергея Аксенова
20:05Путин: России надо начать производить ракеты средней и меньшей дальности
19:55Мудрость сказок и новый почерк: Крымскому академическому театру кукол 85
19:37Ни свободы, ни права выбора: как украинцы отмечают день конституции
19:25В Крыму двух подростков на сапбордах унесло в море
19:05"Под сенью воронцовского платана" - во дворцах Крыма зазвучит музыка
18:55В Алуште простились с погибшим в зоне СВО добровольцем
18:41Прокуратура контролирует ввод в эксплуатацию долгостроя в Евпатории
18:10Где самое теплое море в Крыму и чего ждать от погоды в выходные: ФОБОС
18:01Восстановление ЛНР идет быстрыми темпами - Путин
17:51Имени героев: улицы в селе под Севастополем названы в честь бойцов СВО
17:38Массовое ДТП с шестью машинами на Кубани: пострадали дети
17:12Похитил в Крыму катер за 740 тысяч 8 лет назад: задержан подозреваемый
17:04Двухчасовая очередь: на подъезде к Крымскому мосту застряли 504 машины
16:52Бастрыкин предложил отменить мораторий на смертную казнь
Лента новостейМолния