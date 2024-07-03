https://crimea.ria.ru/20240703/posle-ataki-morskikh-dronov-v-novorossiyske-zakryta-bukhta-1138542849.html

После атаки морских дронов в Новороссийске закрыта бухта

После атаки морских дронов в Новороссийске закрыта бухта - РИА Новости Крым, 03.07.2024

После атаки морских дронов в Новороссийске закрыта бухта

В Новороссийске после атаки безэкипажных катеров временно закрыт доступ к акватории бухты. Об этом предупредил мэр города Андрей Кравченко. РИА Новости Крым, 03.07.2024

2024-07-03T06:10

2024-07-03T06:10

2024-07-03T06:10

новороссийск

безэкипажные катера

всу (вооруженные силы украины)

краснодарский край

безопасность

черное море

новости

андрей кравченко

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл - РИА Новости Крым. В Новороссийске после атаки безэкипажных катеров временно закрыт доступ к акватории бухты. Об этом предупредил мэр города Андрей Кравченко.По его информации, ночью военные отражали атаку морских дронов. Жителей просили не покидать дома и не находиться на открытом пространстве возле моря.Дежурные силы Новороссийской военно-морской базы периодически проводят учения по отражению нападения без экипажных катеров и БПЛА с выполнением практических стрельб из артиллерийской установки с молов Военной гавани.Читайте также на РИА Новости Крым:Эвакуация с пляжей Анапы – что ответили власти городаСтрельбы из артустановки идут в Военной гавани НовороссийскаСтрельба на внешнем рейде в Севастополе: власти объяснили причину

новороссийск

краснодарский край

черное море

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новороссийск, безэкипажные катера, всу (вооруженные силы украины), краснодарский край, безопасность, черное море, новости, андрей кравченко