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После атаки морских дронов в Новороссийске закрыта бухта
После атаки морских дронов в Новороссийске закрыта бухта - РИА Новости Крым, 03.07.2024
После атаки морских дронов в Новороссийске закрыта бухта
В Новороссийске после атаки безэкипажных катеров временно закрыт доступ к акватории бухты. Об этом предупредил мэр города Андрей Кравченко. РИА Новости Крым, 03.07.2024
2024-07-03T06:10
2024-07-03T06:10
2024-07-03T06:10
новороссийск
безэкипажные катера
всу (вооруженные силы украины)
краснодарский край
безопасность
черное море
новости
андрей кравченко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл - РИА Новости Крым. В Новороссийске после атаки безэкипажных катеров временно закрыт доступ к акватории бухты. Об этом предупредил мэр города Андрей Кравченко.По его информации, ночью военные отражали атаку морских дронов. Жителей просили не покидать дома и не находиться на открытом пространстве возле моря.Дежурные силы Новороссийской военно-морской базы периодически проводят учения по отражению нападения без экипажных катеров и БПЛА с выполнением практических стрельб из артиллерийской установки с молов Военной гавани.Читайте также на РИА Новости Крым:Эвакуация с пляжей Анапы – что ответили власти городаСтрельбы из артустановки идут в Военной гавани НовороссийскаСтрельба на внешнем рейде в Севастополе: власти объяснили причину
новороссийск
краснодарский край
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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новороссийск, безэкипажные катера, всу (вооруженные силы украины), краснодарский край, безопасность, черное море, новости, андрей кравченко
После атаки морских дронов в Новороссийске закрыта бухта
Акватория бухты Новороссийска временно закрыта после атаки морских безэкипажных катеров