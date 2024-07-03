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После атаки морских дронов в Новороссийске закрыта бухта - РИА Новости Крым, 03.07.2024
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После атаки морских дронов в Новороссийске закрыта бухта
После атаки морских дронов в Новороссийске закрыта бухта - РИА Новости Крым, 03.07.2024
После атаки морских дронов в Новороссийске закрыта бухта
В Новороссийске после атаки безэкипажных катеров временно закрыт доступ к акватории бухты. Об этом предупредил мэр города Андрей Кравченко. РИА Новости Крым, 03.07.2024
2024-07-03T06:10
2024-07-03T06:10
новороссийск
безэкипажные катера
всу (вооруженные силы украины)
краснодарский край
безопасность
черное море
новости
андрей кравченко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл - РИА Новости Крым. В Новороссийске после атаки безэкипажных катеров временно закрыт доступ к акватории бухты. Об этом предупредил мэр города Андрей Кравченко.По его информации, ночью военные отражали атаку морских дронов. Жителей просили не покидать дома и не находиться на открытом пространстве возле моря.Дежурные силы Новороссийской военно-морской базы периодически проводят учения по отражению нападения без экипажных катеров и БПЛА с выполнением практических стрельб из артиллерийской установки с молов Военной гавани.Читайте также на РИА Новости Крым:Эвакуация с пляжей Анапы – что ответили власти городаСтрельбы из артустановки идут в Военной гавани НовороссийскаСтрельба на внешнем рейде в Севастополе: власти объяснили причину
новороссийск
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РИА Новости Крым
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новороссийск, безэкипажные катера, всу (вооруженные силы украины), краснодарский край, безопасность, черное море, новости, андрей кравченко
После атаки морских дронов в Новороссийске закрыта бухта

Акватория бухты Новороссийска временно закрыта после атаки морских безэкипажных катеров

06:10 03.07.2024
 
© Администрация НовороссийскаНовороссийск
Новороссийск
© Администрация Новороссийска
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл - РИА Новости Крым. В Новороссийске после атаки безэкипажных катеров временно закрыт доступ к акватории бухты. Об этом предупредил мэр города Андрей Кравченко.
По его информации, ночью военные отражали атаку морских дронов. Жителей просили не покидать дома и не находиться на открытом пространстве возле моря.

"3 июля до 09:00 будет происходить обследование акватории бухты. Входы на пляжи и набережную будут ограничены. Убедительная просьба на время проведения оперативных мероприятий воздержаться от посещения пляжных территорий, набережной и рекреационных зон вдоль уреза воды", - написал Кравченко в своем Telegram-канале.

Дежурные силы Новороссийской военно-морской базы периодически проводят учения по отражению нападения без экипажных катеров и БПЛА с выполнением практических стрельб из артиллерийской установки с молов Военной гавани.
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НовороссийскБезэкипажные катераВСУ (Вооруженные силы Украины)Краснодарский крайБезопасностьЧерное мореНовостиАндрей Кравченко
 
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