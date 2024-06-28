https://crimea.ria.ru/20240628/strelba-v-sevastopole-vlasti-obyasnili-prichinu-1138426694.html

Стрельба на внешнем рейде в Севастополе: власти объяснили причину

Стрельба на внешнем рейде в Севастополе: власти объяснили причину - РИА Новости Крым, 28.06.2024

Стрельба на внешнем рейде в Севастополе: власти объяснили причину

Звуки стрельбы, которые в пятницу слышны в Севастополе, связаны с военными учениями. Об этом сообщает губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 28.06.2024

2024-06-28T09:41

2024-06-28T09:41

2024-06-28T09:42

севастополь

учения

армия и флот

михаил развожаев

безопасность республики крым и севастополя

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июн - РИА Новости Крым. Звуки стрельбы, которые в пятницу слышны в Севастополе, связаны с военными учениями. Об этом сообщает губернатор Михаил Развожаев.Развожаев уточнил, что в городе все спокойно.Тренировки военных проводятся в Крыму и Севастополе регулярно в целях обеспечения безопасности. На полуострове действует желтый уровень террористической опасности. Власти предупреждают об учениях на своих официальных страницах в соцсетях.Также в пятницу на пляжах Новороссийска будет проходить тренировка по ликвидации ЧС. Об этом сообщают местные власти.Читайте также на РИА Новости Крым:Учения морпехов по высадке десанта прошли на побережье ХерсонщиныЗачем Россия и Белоруссия проводят совместные учения ядерных сил - ПутинСеверный флот проводит учения с ракетным оружием дальностью свыше 600 км

севастополь

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, учения, армия и флот, михаил развожаев, безопасность республики крым и севастополя, новости крыма