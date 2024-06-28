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Стрельба на внешнем рейде в Севастополе: власти объяснили причину
Стрельба на внешнем рейде в Севастополе: власти объяснили причину - РИА Новости Крым, 28.06.2024
Стрельба на внешнем рейде в Севастополе: власти объяснили причину
Звуки стрельбы, которые в пятницу слышны в Севастополе, связаны с военными учениями. Об этом сообщает губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 28.06.2024
2024-06-28T09:41
2024-06-28T09:41
2024-06-28T09:42
севастополь
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армия и флот
михаил развожаев
безопасность республики крым и севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июн - РИА Новости Крым. Звуки стрельбы, которые в пятницу слышны в Севастополе, связаны с военными учениями. Об этом сообщает губернатор Михаил Развожаев.Развожаев уточнил, что в городе все спокойно.Тренировки военных проводятся в Крыму и Севастополе регулярно в целях обеспечения безопасности. На полуострове действует желтый уровень террористической опасности. Власти предупреждают об учениях на своих официальных страницах в соцсетях.Также в пятницу на пляжах Новороссийска будет проходить тренировка по ликвидации ЧС. Об этом сообщают местные власти.Читайте также на РИА Новости Крым:Учения морпехов по высадке десанта прошли на побережье ХерсонщиныЗачем Россия и Белоруссия проводят совместные учения ядерных сил - ПутинСеверный флот проводит учения с ракетным оружием дальностью свыше 600 км
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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севастополь, учения, армия и флот, михаил развожаев, безопасность республики крым и севастополя, новости крыма
Стрельба на внешнем рейде в Севастополе: власти объяснили причину
Флот проводит учения со стрельбой на внешнем рейде в Севастополе - Развожаев
09:41 28.06.2024 (обновлено: 09:42 28.06.2024)