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Стрельба на внешнем рейде в Севастополе: власти объяснили причину - РИА Новости Крым, 28.06.2024
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Стрельба на внешнем рейде в Севастополе: власти объяснили причину
Стрельба на внешнем рейде в Севастополе: власти объяснили причину - РИА Новости Крым, 28.06.2024
Стрельба на внешнем рейде в Севастополе: власти объяснили причину
Звуки стрельбы, которые в пятницу слышны в Севастополе, связаны с военными учениями. Об этом сообщает губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 28.06.2024
2024-06-28T09:41
2024-06-28T09:42
севастополь
учения
армия и флот
михаил развожаев
безопасность республики крым и севастополя
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июн - РИА Новости Крым. Звуки стрельбы, которые в пятницу слышны в Севастополе, связаны с военными учениями. Об этом сообщает губернатор Михаил Развожаев.Развожаев уточнил, что в городе все спокойно.Тренировки военных проводятся в Крыму и Севастополе регулярно в целях обеспечения безопасности. На полуострове действует желтый уровень террористической опасности. Власти предупреждают об учениях на своих официальных страницах в соцсетях.Также в пятницу на пляжах Новороссийска будет проходить тренировка по ликвидации ЧС. Об этом сообщают местные власти.Читайте также на РИА Новости Крым:Учения морпехов по высадке десанта прошли на побережье ХерсонщиныЗачем Россия и Белоруссия проводят совместные учения ядерных сил - ПутинСеверный флот проводит учения с ракетным оружием дальностью свыше 600 км
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РИА Новости Крым
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севастополь, учения, армия и флот, михаил развожаев, безопасность республики крым и севастополя, новости крыма
Стрельба на внешнем рейде в Севастополе: власти объяснили причину

Флот проводит учения со стрельбой на внешнем рейде в Севастополе - Развожаев

09:41 28.06.2024 (обновлено: 09:42 28.06.2024)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевУченяи военных в Крыму. Архивное фото
Ученяи военных в Крыму. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 28.06.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июн - РИА Новости Крым. Звуки стрельбы, которые в пятницу слышны в Севастополе, связаны с военными учениями. Об этом сообщает губернатор Михаил Развожаев.
"Ориентировочно до 12.00 на внешнем рейде в районе Камышовой бухты флот проводит тренировки со стрельбой из различных видов стрелкового оружия", - написал он в своем Telegram-канале.
Развожаев уточнил, что в городе все спокойно.
Тренировки военных проводятся в Крыму и Севастополе регулярно в целях обеспечения безопасности. На полуострове действует желтый уровень террористической опасности. Власти предупреждают об учениях на своих официальных страницах в соцсетях.
Также в пятницу на пляжах Новороссийска будет проходить тренировка по ликвидации ЧС. Об этом сообщают местные власти.
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СевастопольУченияАрмия и флотМихаил РазвожаевБезопасность Республики Крым и СевастополяНовости Крыма
 
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