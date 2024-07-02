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Главное за день: 2 июля - РИА Новости Крым, 02.07.2024
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Главное за день: 2 июля
Главное за день: 2 июля - РИА Новости Крым, 02.07.2024
Главное за день: 2 июля
ВСУ потеряли 1800 боевиков за сутки. Орбан предложил Зеленскому подумать о прекращении огня ради мирных переговоров. Эксперт предрек тяжелый удар по экономике... РИА Новости Крым, 02.07.2024
2024-07-02T22:37
2024-07-02T22:37
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл – РИА Новости Крым. ВСУ потеряли 1800 боевиков за сутки. Орбан предложил Зеленскому подумать о прекращении огня ради мирных переговоров. Эксперт предрек тяжелый удар по экономике Украины. В Киеве откроется выставка украденного из Крыма скифского золота. Умер Народный артист России Владимир Матвеев.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Зеленский теряет свои силыАрмия России продвинулась в некоторых районах на Донбассе, потери ВСУ за сутки составили 1800 боевиков, сообщили во вторник в Минобороны РФ.По данным ведомства, наибольшими суточными потерями – 1185 боевиков – обернулись для ВСУ бои на Донбассе. Только в районе населенного пункта Калинина в Донецкой Народной Республики ВСУ потеряли 635 боевиков. Здесь российские подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю.Также российские военные нанесли групповой ракетный удар по аэродрому в Полтавской области, уничтожены пять и повреждены два многоцелевых истребителя Су-27 ВВС Украины.По данным Минобороны России, групповой ракетный удар был нанесен расчетами ОТРК (оперативно-тактический ракетный комплекс) "Искандер-М" по стоянке самолетов ВСУ на аэродроме "Миргород".Будапешт предлагает переговорыБудапешт предложил Киеву рассмотреть возможность прекращения огня, чтобы ускорить начало переговоров с Москвой об урегулировании конфликта. Такое заявление сделал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, встретившись с Владимиром Зеленским в Киеве, сообщает РИА Новости со ссылкой на Reuters."Венгерский премьер-министр Виктор Орбан попросил... Зеленского во время неожиданного визита в Киев рассмотреть быстрое прекращение огня, которое ускорит мирные переговоры", - говорится в сообщении.Украина вся в долгахЗападные кредиторы Украины навяжут Киеву крайне невыгодную для него реструктуризацию внешнего долга, что будет хуже дефолта, считает украинский экономист Алексей Кущ.Аналитик Кущ уточнил, что Украине, скорее всего, спишут малую часть долга, дадут короткую отсрочку, не снизят или снизят незначительно процент по кредитам.В Киеве покажут, что укралиВ Киеве в Национальном музее истории Украины 5 июля откроется выставка "Сокровища Крыма. Возвращение". В экспозиции будут представлены предметы ювелирного искусства древних скифов, вывезенные из музеев Крыма в Нидерланды и возвращенные судом на Украину. Об этом сообщает официальный Telegram-канал Министерства культуры Украины."Настало время, когда мы возвращаем свое. "Сокровища Крыма. Возвращение" - значимая коллекция из четырех крымских музеев, которая является частью культурного наследия Украины", - говорится в тексте сообщения.Умер артист МатвеевУмер Народный артист РФ Владимир Матвеев. В январе ему исполнилось 72 года. Об этом пишут "Известия" со ссылкой на супругу артиста."Смерть наступила минувшей ночью от остановки сердца", - сказано в тексте.
https://crimea.ria.ru/20240702/devyat-samoletov-i-81-bespilotnik-vsu-za-sutki---uspekhi-armii-rossii--1138526743.html
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главное за день, россия, в мире, общество, новости
Главное за день: 2 июля

Главные события и заявления вторника, 2 июля

22:37 02.07.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевГлавное за день
Главное за день - РИА Новости, 1920, 02.07.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл – РИА Новости Крым. ВСУ потеряли 1800 боевиков за сутки. Орбан предложил Зеленскому подумать о прекращении огня ради мирных переговоров. Эксперт предрек тяжелый удар по экономике Украины. В Киеве откроется выставка украденного из Крыма скифского золота. Умер Народный артист России Владимир Матвеев.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

Зеленский теряет свои силы

Армия России продвинулась в некоторых районах на Донбассе, потери ВСУ за сутки составили 1800 боевиков, сообщили во вторник в Минобороны РФ.
По данным ведомства, наибольшими суточными потерями – 1185 боевиков – обернулись для ВСУ бои на Донбассе. Только в районе населенного пункта Калинина в Донецкой Народной Республики ВСУ потеряли 635 боевиков. Здесь российские подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю.
Также российские военные нанесли групповой ракетный удар по аэродрому в Полтавской области, уничтожены пять и повреждены два многоцелевых истребителя Су-27 ВВС Украины.
По данным Минобороны России, групповой ракетный удар был нанесен расчетами ОТРК (оперативно-тактический ракетный комплекс) "Искандер-М" по стоянке самолетов ВСУ на аэродроме "Миргород".
Российская ПВО
Вчера, 13:19
Девять самолетов и 81 беспилотник ВСУ уничтожены за сутки армией России

Будапешт предлагает переговоры

Будапешт предложил Киеву рассмотреть возможность прекращения огня, чтобы ускорить начало переговоров с Москвой об урегулировании конфликта. Такое заявление сделал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, встретившись с Владимиром Зеленским в Киеве, сообщает РИА Новости со ссылкой на Reuters.
"Венгерский премьер-министр Виктор Орбан попросил... Зеленского во время неожиданного визита в Киев рассмотреть быстрое прекращение огня, которое ускорит мирные переговоры", - говорится в сообщении.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Вчера, 19:16
Лукашенко заявил о приведении в готовность ВВС и войск ПВО Белоруссии

Украина вся в долгах

Западные кредиторы Украины навяжут Киеву крайне невыгодную для него реструктуризацию внешнего долга, что будет хуже дефолта, считает украинский экономист Алексей Кущ.
"Дефолта Украины не будет. Скорее всего, будет крайне невыгодная для нас реструктуризация долга. Что еще хуже", - написал он в своем Telegram-канале.
Аналитик Кущ уточнил, что Украине, скорее всего, спишут малую часть долга, дадут короткую отсрочку, не снизят или снизят незначительно процент по кредитам.

В Киеве покажут, что украли

В Киеве в Национальном музее истории Украины 5 июля откроется выставка "Сокровища Крыма. Возвращение". В экспозиции будут представлены предметы ювелирного искусства древних скифов, вывезенные из музеев Крыма в Нидерланды и возвращенные судом на Украину. Об этом сообщает официальный Telegram-канал Министерства культуры Украины.
"Настало время, когда мы возвращаем свое. "Сокровища Крыма. Возвращение" - значимая коллекция из четырех крымских музеев, которая является частью культурного наследия Украины", - говорится в тексте сообщения.
Фрагмент пекторали - РИА Новости, 1920, 02.07.2024
Вчера, 14:34Эксклюзивы РИА Новости Крым
Почему золото скифов не может быть наследием Украины

Умер артист Матвеев

Умер Народный артист РФ Владимир Матвеев. В январе ему исполнилось 72 года. Об этом пишут "Известия" со ссылкой на супругу артиста.
"Смерть наступила минувшей ночью от остановки сердца", - сказано в тексте.
 
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