https://crimea.ria.ru/20240702/umer-narodnyy-artist-rossii-vladimir-matveev-1138522696.html

Умер Народный артист России Владимир Матвеев

Умер Народный артист России Владимир Матвеев - РИА Новости Крым, 02.07.2024

Умер Народный артист России Владимир Матвеев

Умер Народный артист РФ Владимир Матвеев. В январе ему исполнилось 72 года. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на супругу артиста. РИА Новости Крым, 02.07.2024

2024-07-02T10:36

2024-07-02T10:36

2024-07-02T10:36

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл – РИА Новости Крым. Умер Народный артист РФ Владимир Матвеев. В январе ему исполнилось 72 года. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на супругу артиста.Владимир Матвеев родился 26 января 1952 года в селе Сладково Тюменской области.Закончив школу в городе Первоуральске Свердловской области, в 1970 году переехал в Ленинград, где поступил в Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии. По окончании вуза был принят в труппу Театра имени Ленсовета.С 1986 года три года работал в "Молодом театре" Ленконцерта и Красноярском ТЮЗе. Но через три года снова вернулся в театр имени Ленсовета.Владимир Матвеев также снимался в кино. На экране он дебютировал в 1986 году в фильме "Последняя дорога". За свою жизнь сыграл более 100 ролей. Его можно было увидеть в сериалах "Улицы разбитых фонарей-2", "Агент особого назначения", "Хвост", "Ленинград 46". Также актер играл в фильмах "Мастер и Маргарита", "Конец света", "Великая", "Черная река".Был удостоен ряда наград, в том числе высшей петербургской театральной премии "Золотой софит", Царскосельской художественной премии и приза зрительских симпатий петербургского общества "Театрал". В 1993 году получил звание Заслуженный артист Российский Федерации, в 2008 году стал Народным артистом РФ.

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

утраты, культура, кино, театр, новости, владимир матвеев