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Хуже дефолта: эксперт предрек тяжелый удар по экономике Украины
Хуже дефолта: эксперт предрек тяжелый удар по экономике Украины - РИА Новости Крым, 02.07.2024
Хуже дефолта: эксперт предрек тяжелый удар по экономике Украины
Западные кредиторы Украины навяжут Киеву крайне невыгодную для него реструктуризацию внешнего долга, что будет хуже дефолта. Такое мнение высказал украинский... РИА Новости Крым, 02.07.2024
2024-07-02T12:41
2024-07-02T12:41
2024-07-02T12:41
украина
экономика
мнения
новости
алексей кущ
дефолт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл – РИА Новости Крым. Западные кредиторы Украины навяжут Киеву крайне невыгодную для него реструктуризацию внешнего долга, что будет хуже дефолта. Такое мнение высказал украинский экономист Алексей Кущ.Кущ уточнил, что Украине, скорее всего, спишут малую часть долга, дадут короткую отсрочку, не снизят или снизят незначительно процент по кредитам.Британское издание The Economist ранее сообщило, что Украина может объявить дефолт уже в августе, если Киеву не удастся договориться с кредиторами о реструктуризации долга. При этом, по мнению аналитиков, такая сделка кажется маловероятной.В середине июня агентство Reuters со ссылкой на министра финансов Украины Сергея Марченко сообщило, что Киев не смог договориться с группой держателей украинских евробондов по реструктуризации долга на сумму в 20 млрд долларов.В The Economist подчеркнули, что возможный дефолт Украины в долгосрочной перспективе может обернуться катастрофой для восстановления страны. Ее финансирование происходит преимущественно за счет поставок вооружений, в то время как денежная помощь составляет лишь небольшую часть и не позволяет покрывать все расходы.Читайте также на РИА Новости Крым:ЕС утвердил передачу 1,4 млрд евро доходов от активов РФ на помощь ВСУКогда Киев получит первую помощь из доходов замороженных активов РФВо сколько Украина обойдется странам ЕС
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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украина, экономика, мнения, новости, алексей кущ, дефолт
Хуже дефолта: эксперт предрек тяжелый удар по экономике Украины
Запад навяжет Украине крайне невыгодную реструктуризацию долга – экономист
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл – РИА Новости Крым. Западные кредиторы Украины навяжут Киеву крайне невыгодную для него реструктуризацию внешнего долга, что будет хуже дефолта. Такое мнение высказал украинский экономист Алексей Кущ.
"Дефолта Украины не будет. Скорее всего, будет крайне невыгодная для нас реструктуризация долга. Что еще хуже", - написал аналитик в своем Telegram-канале.
Кущ уточнил, что Украине, скорее всего, спишут малую часть долга, дадут короткую отсрочку, не снизят или снизят незначительно процент по кредитам.
Британское издание The Economist ранее сообщило, что Украина может объявить дефолт уже в августе, если Киеву не удастся договориться с кредиторами о реструктуризации долга. При этом, по мнению аналитиков, такая сделка кажется маловероятной.
В середине июня агентство Reuters со ссылкой на министра финансов Украины Сергея Марченко сообщило, что Киев не смог договориться с группой держателей украинских евробондов по реструктуризации долга на сумму в 20 млрд долларов.
В The Economist подчеркнули, что возможный дефолт Украины в долгосрочной перспективе может обернуться катастрофой для восстановления страны. Ее финансирование происходит преимущественно за счет поставок вооружений, в то время как денежная помощь составляет лишь небольшую часть и не позволяет покрывать все расходы.
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