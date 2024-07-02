https://crimea.ria.ru/20240702/razvozhaev-prigrozil-uvolneniem-lyubitelyam-byurokraticheskogo-futbola-1138541885.html

Развожаев пригрозил увольнением любителям "бюрократического футбола"

Развожаев пригрозил увольнением любителям "бюрократического футбола" - РИА Новости Крым, 02.07.2024

Развожаев пригрозил увольнением любителям "бюрократического футбола"

Представители исполнительной власти должны и реагировать на обращения граждан оперативно и давать людям максимально внятные ответы, а не заниматься "отписками"... РИА Новости Крым, 02.07.2024

2024-07-02T22:16

2024-07-02T22:16

2024-07-02T22:16

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл – РИА Новости Крым. Представители исполнительной власти должны и реагировать на обращения граждан оперативно и давать людям максимально внятные ответы, а не заниматься "отписками" и бюрократией. В этом убежден губернатор Севастополя Михаил Развожаев. В своем Telegram-канале он посетовал, что на аппаратном совещании снова разбирали проблему "бюрократического футбола".По его словам, если устранить проблему, с которой обратился человек, нельзя оперативно по объективным причинам, то это нужно объяснить. Ответить обратившемуся четко и понятно, а заниматься "отписками" и бюрократией — неприемлемо.Ранее сообщалось, что глава Крыма Сергей Аксенов осмотрел населенные пункты Симферопольского района и обозначил проблемные вопросы. 20 июня сообщалось, что глава республики раскритиковал работу администрации Керчи, через шесть дней мэр Керчи Святослав Брусаков получил предупреждение за плохую работу по поддержанию чистоты в городе и "слабый контакт с местными жителями". А в понедельник, 1 июня, стало известно, что Брусаков уходит в отставку.Также в конце июня глава администрации Сак Александр Овдиенко подал в отставку после встречи с Сергеем Аксеновым. Во вторник по итогам инспекции строительства социальных объектов, состояния дорог, организации санитарной очистки и уборки в городе Саки, Аксенов сообщил, что местная администрация не справляется с поставленными задачами. И.о. главы администрации города Саки назначена Юлия Предыбайло. Кроме того, в середине мая Аксенов объявил выговор мэру Феодосии.Читайте также на РИА Новости Крым:Под Судаком после обращения к Путину сносят аварийный спортзалГосдума запретит высаживать из транспорта безбилетных инвалидовАксенов осмотрел села под Симферополем: что будет сделано

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михаил развожаев, севастополь, крым, новости крыма, общество