Рейтинг@Mail.ru
Развожаев пригрозил увольнением любителям "бюрократического футбола" - РИА Новости Крым, 02.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240702/razvozhaev-prigrozil-uvolneniem-lyubitelyam-byurokraticheskogo-futbola-1138541885.html
Развожаев пригрозил увольнением любителям "бюрократического футбола"
Развожаев пригрозил увольнением любителям "бюрократического футбола" - РИА Новости Крым, 02.07.2024
Развожаев пригрозил увольнением любителям "бюрократического футбола"
Представители исполнительной власти должны и реагировать на обращения граждан оперативно и давать людям максимально внятные ответы, а не заниматься "отписками"... РИА Новости Крым, 02.07.2024
2024-07-02T22:16
2024-07-02T22:16
михаил развожаев
севастополь
крым
новости крыма
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111699/16/1116991637_0:196:2945:1853_1920x0_80_0_0_0671e702577312a20f6280d41248efa6.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл – РИА Новости Крым. Представители исполнительной власти должны и реагировать на обращения граждан оперативно и давать людям максимально внятные ответы, а не заниматься "отписками" и бюрократией. В этом убежден губернатор Севастополя Михаил Развожаев. В своем Telegram-канале он посетовал, что на аппаратном совещании снова разбирали проблему "бюрократического футбола".По его словам, если устранить проблему, с которой обратился человек, нельзя оперативно по объективным причинам, то это нужно объяснить. Ответить обратившемуся четко и понятно, а заниматься "отписками" и бюрократией — неприемлемо.Ранее сообщалось, что глава Крыма Сергей Аксенов осмотрел населенные пункты Симферопольского района и обозначил проблемные вопросы. 20 июня сообщалось, что глава республики раскритиковал работу администрации Керчи, через шесть дней мэр Керчи Святослав Брусаков получил предупреждение за плохую работу по поддержанию чистоты в городе и "слабый контакт с местными жителями". А в понедельник, 1 июня, стало известно, что Брусаков уходит в отставку.Также в конце июня глава администрации Сак Александр Овдиенко подал в отставку после встречи с Сергеем Аксеновым. Во вторник по итогам инспекции строительства социальных объектов, состояния дорог, организации санитарной очистки и уборки в городе Саки, Аксенов сообщил, что местная администрация не справляется с поставленными задачами. И.о. главы администрации города Саки назначена Юлия Предыбайло. Кроме того, в середине мая Аксенов объявил выговор мэру Феодосии.Читайте также на РИА Новости Крым:Под Судаком после обращения к Путину сносят аварийный спортзалГосдума запретит высаживать из транспорта безбилетных инвалидовАксенов осмотрел села под Симферополем: что будет сделано
севастополь
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111699/16/1116991637_108:0:2839:2048_1920x0_80_0_0_c3c4c13ae4157082219d3dfc2b4fc630.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
михаил развожаев, севастополь, крым, новости крыма, общество
Развожаев пригрозил увольнением любителям "бюрократического футбола"

Развожаев пригрозил увольнением чиновникам-любителям "отписок"

22:16 02.07.2024
 
© РИА Новости . Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкМихаил Развожаев
Михаил Развожаев - РИА Новости, 1920, 02.07.2024
© РИА Новости . Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл – РИА Новости Крым. Представители исполнительной власти должны и реагировать на обращения граждан оперативно и давать людям максимально внятные ответы, а не заниматься "отписками" и бюрократией. В этом убежден губернатор Севастополя Михаил Развожаев. В своем Telegram-канале он посетовал, что на аппаратном совещании снова разбирали проблему "бюрократического футбола".

"К сожалению, до сих пор не все руководители органов исполнительной власти понимают: если люди обращаются с проблемами, их надо решить и сделать это максимально оперативно. Особенно — если такие обращения касаются возможного риска для здоровья людей", - написал он

По его словам, если устранить проблему, с которой обратился человек, нельзя оперативно по объективным причинам, то это нужно объяснить. Ответить обратившемуся четко и понятно, а заниматься "отписками" и бюрократией — неприемлемо.
"Если такие случаи будут повторяться, ответственные лица понесут наказание вплоть до увольнения", - пригрозил подчиненным Развожаев.
Ранее сообщалось, что глава Крыма Сергей Аксенов осмотрел населенные пункты Симферопольского района и обозначил проблемные вопросы. 20 июня сообщалось, что глава республики раскритиковал работу администрации Керчи, через шесть дней мэр Керчи Святослав Брусаков получил предупреждение за плохую работу по поддержанию чистоты в городе и "слабый контакт с местными жителями". А в понедельник, 1 июня, стало известно, что Брусаков уходит в отставку.
Также в конце июня глава администрации Сак Александр Овдиенко подал в отставку после встречи с Сергеем Аксеновым. Во вторник по итогам инспекции строительства социальных объектов, состояния дорог, организации санитарной очистки и уборки в городе Саки, Аксенов сообщил, что местная администрация не справляется с поставленными задачами. И.о. главы администрации города Саки назначена Юлия Предыбайло. Кроме того, в середине мая Аксенов объявил выговор мэру Феодосии.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Под Судаком после обращения к Путину сносят аварийный спортзал
Госдума запретит высаживать из транспорта безбилетных инвалидов
Аксенов осмотрел села под Симферополем: что будет сделано
 
Михаил РазвожаевСевастопольКрымНовости КрымаОбщество
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
00:01Еще жарче: прогноз погоды в Крыму на среду
00:00Какой сегодня праздник: 3 июля
23:05Главные новости Крыма: 2 июля
22:37Главное за день: 2 июля
22:16Развожаев пригрозил увольнением любителям "бюрократического футбола"
21:56Легкоатлетка из Ялты вошла в тройку лучших спортсменов РФ в метании копья
21:48Карен Шахназаров покажет в Артеке свой новый фильм
21:31Обмануты более 60 жителей Крыма: самые частые схемы мошенничества
21:14Паралимпийка из Крыма завоевала три золотых медали на чемпионате России
21:01В Артеке открылся детский кинофестиваль "Алые паруса" имени Ланового
20:37В чем главный страх Зеленского на фоне событий в США и Франции
20:16В Крыму водители из новых регионов получили 12 тысяч удостоверений
19:45Набережная с нуля: новый объект по поручению президента строят в Крыму
19:25Льготная ипотека – всё: ждать ли снижения цен на жилье
19:16Лукашенко заявил о приведении в готовность ВВС и войск ПВО Белоруссии
19:07Крымский мост открыли: в очереди почти полтысячи машин
18:50Крымский мост открыт
18:45В Севастополе отбой воздушной тревоги
18:38Когда в Крым придет 40-градусная жара
18:23Дым видно в бухтах Севастополя
Лента новостейМолния