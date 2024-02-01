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Госдума запретит высаживать из транспорта безбилетных инвалидов - РИА Новости Крым, 01.02.2024
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Госдума запретит высаживать из транспорта безбилетных инвалидов
Госдума запретит высаживать из транспорта безбилетных инвалидов - РИА Новости Крым, 01.02.2024
Госдума запретит высаживать из транспорта безбилетных инвалидов
За высаживание из транспорта инвалидов первой группы, которые не могут оплатить проезд, будет предусмотрена административная ответственность. Соответствующие... РИА Новости Крым, 01.02.2024
2024-02-01T17:51
2024-02-01T17:51
транспорт
вячеслав володин
государственная дума рф
закон и право
общество
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 фев – РИА Новости Крым. За высаживание из транспорта инвалидов первой группы, которые не могут оплатить проезд, будет предусмотрена административная ответственность. Соответствующие поправки в Кодекс об административных правонарушениях РФ были приняты в первом чтении Госдумой.Ранее закон запрещал высаживать из транспорта безбилетных детей, которые едут без сопровождения взрослых. Теперь его действие распространено на инвалидов I группы. Исключение может быть сделано только для тех граждан, которые совершили в транспорте противоправные действия.Водитель, допустивший правонарушение, будет приговорен к штрафу в сумме пяти тысяч рублей, юридическое лицо - до 30 тысяч рублей.В январе 2022 года в Крыму произошел подобный случай, когда водитель маршрутного автобуса высадил ребенка на мороз. У несовершеннолетнего не сработал валидатор при оплате проезда картой.Читайте также на РИА Новости Крым:Водителю маршрутки за смертельное ДТП в Севастополе грозит срок Тише едешь – дальше не будешь: в Крыму задержан автобус с гастарбайтерами "Плохая история": Развожаев поручил разобраться с чиновником из дептранса
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РИА Новости Крым
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96
news.crimea@rian.ru
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транспорт, вячеслав володин, государственная дума рф, закон и право, общество, новости
Госдума запретит высаживать из транспорта безбилетных инвалидов

В России запретят высаживать из транспорта безбилетных инвалидов

17:51 01.02.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевОбщественный транспорт
Общественный транспорт - РИА Новости, 1920, 01.02.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 фев – РИА Новости Крым. За высаживание из транспорта инвалидов первой группы, которые не могут оплатить проезд, будет предусмотрена административная ответственность. Соответствующие поправки в Кодекс об административных правонарушениях РФ были приняты в первом чтении Госдумой.

"Детей и граждан с ограниченными возможностями здоровья высаживать из общественного транспорта нельзя. Это несет прямую угрозу их жизни. Те, кто этого не понимает, будут наказаны высокими штрафами, — сказал председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Ранее закон запрещал высаживать из транспорта безбилетных детей, которые едут без сопровождения взрослых. Теперь его действие распространено на инвалидов I группы. Исключение может быть сделано только для тех граждан, которые совершили в транспорте противоправные действия.
Водитель, допустивший правонарушение, будет приговорен к штрафу в сумме пяти тысяч рублей, юридическое лицо - до 30 тысяч рублей.
В январе 2022 года в Крыму произошел подобный случай, когда водитель маршрутного автобуса высадил ребенка на мороз. У несовершеннолетнего не сработал валидатор при оплате проезда картой.
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ТранспортВячеслав ВолодинГосударственная Дума РФЗакон и правоОбществоНовости
 
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