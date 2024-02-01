https://crimea.ria.ru/20240201/gosduma-zapretit-vysazhivat-iz-transporta-bezbiletnykh-invalidov---1134627347.html

Госдума запретит высаживать из транспорта безбилетных инвалидов

Госдума запретит высаживать из транспорта безбилетных инвалидов - РИА Новости Крым, 01.02.2024

Госдума запретит высаживать из транспорта безбилетных инвалидов

За высаживание из транспорта инвалидов первой группы, которые не могут оплатить проезд, будет предусмотрена административная ответственность. Соответствующие... РИА Новости Крым, 01.02.2024

2024-02-01T17:51

2024-02-01T17:51

2024-02-01T17:51

транспорт

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 фев – РИА Новости Крым. За высаживание из транспорта инвалидов первой группы, которые не могут оплатить проезд, будет предусмотрена административная ответственность. Соответствующие поправки в Кодекс об административных правонарушениях РФ были приняты в первом чтении Госдумой.Ранее закон запрещал высаживать из транспорта безбилетных детей, которые едут без сопровождения взрослых. Теперь его действие распространено на инвалидов I группы. Исключение может быть сделано только для тех граждан, которые совершили в транспорте противоправные действия.Водитель, допустивший правонарушение, будет приговорен к штрафу в сумме пяти тысяч рублей, юридическое лицо - до 30 тысяч рублей.В январе 2022 года в Крыму произошел подобный случай, когда водитель маршрутного автобуса высадил ребенка на мороз. У несовершеннолетнего не сработал валидатор при оплате проезда картой.Читайте также на РИА Новости Крым:Водителю маршрутки за смертельное ДТП в Севастополе грозит срок Тише едешь – дальше не будешь: в Крыму задержан автобус с гастарбайтерами "Плохая история": Развожаев поручил разобраться с чиновником из дептранса

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

транспорт, вячеслав володин, государственная дума рф, закон и право, общество, новости