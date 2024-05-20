https://crimea.ria.ru/20240520/kiev-poteryal-bolee-1200-boevikov-za-sutki-1137420589.html

Киев потерял более 1200 боевиков за сутки

Киев потерял более 1200 боевиков за сутки - РИА Новости Крым, 20.05.2024

Киев потерял более 1200 боевиков за сутки

Вооруженные силы Российской Федерации за сутки успешно отразили четыре контратаки в зоне спецоперации и улучшили положение по нескольким направлениям. Украина... РИА Новости Крым, 20.05.2024

2024-05-20T14:15

2024-05-20T14:15

2024-05-20T14:15

новости сво

министерство обороны рф

всу (вооруженные силы украины)

вооруженные силы россии

потери всу

армия и флот

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/02/1a/1135220374_0:121:1182:786_1920x0_80_0_0_68d8689e657537d476ba5bf88370f3b9.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мая - РИА Новости Крым. Вооруженные силы Российской Федерации за сутки успешно отразили четыре контратаки в зоне спецоперации и улучшили положение по нескольким направлениям. Украина потеряла порядка 1260 военнослужащих. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.Тактическое положение улучшили подразделения группировки войск "Запад". В районе населенных пунктов Луганской Народной Республики вооруженные силы Украины потеряли до 60 военнослужащих.Минобороны также сообщает, что подразделения "Южной" группировки войск в результате активных боевых действий полностью освободили населенный пункт Белогоровка ЛНР. В районах ДНР нанесено поражение живой силе и технике противника, который потерял более 340 боевиков."Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены: две 122 мм гаубицы Д-30, две 105 мм гаубицы L-119 производства Великобритании, 105 мм орудие М119 производства США, а также станция радиоэлектронной борьбы "Буковель-AD". Уничтожены четыре склада с боеприпасами ВСУ", - уточняют в российском военном ведомстве.Улучшили тактическое положение и подразделения группировки войск "Центр". Ими была отражена контратака штурмовой группы 143-й пехотной бригады ВСУ в районе населенного пункта Соловьево ДНР. Ликвидированы более 330-ти украинских военнослужащих и военная техника, среди которой танк, три боевые машины пехоты: две "Marder" производства ФРГ и "Bradley" производства США, а также два автомобиля."В ходе контрабатарейной борьбы поражены: 155 мм самоходная артиллерийская установка М109 "Paladin" и 155 мм гаубица М777 производства США, 152 мм гаубица "МСТА-Б" и 122 мм гаубица Д-30", - сообщают в Минобороны РФ.Еще одна контратака была отражена подразделениями группировки войск "Восток" в районе населенного пункта Владимировка ДНР. ВСУ потеряли до 120-ти военнослужащих.Поражение живой силе и технике Украины нанесено подразделениями группировки войск "Днепр". На острове Переяславский уничтожена диверсионно-разведывательная группа ВСУ. В результате противник потерял до 30-ти военнослужащих.Читайте также на РИА Новости Крым:Армия России разгромила командный состав двух бригад ВСУРоссийские войска освободили село Старица в Харьковской области 28 групповых ударов ракетами и дронами: что уничтожено на Украине

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, министерство обороны рф, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, потери всу , армия и флот, инфографика