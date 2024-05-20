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Армия России разгромила командный состав двух бригад ВСУ - РИА Новости Крым, 20.05.2024
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Армия России разгромила командный состав двух бригад ВСУ
Армия России разгромила командный состав двух бригад ВСУ - РИА Новости Крым, 20.05.2024
Армия России разгромила командный состав двух бригад ВСУ
Российские военные поразили место проведения совещания командного состава 92-й и 95-й штурмовых бригад ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ в понедельник. РИА Новости Крым, 20.05.2024
2024-05-20T13:21
2024-05-20T13:21
новости сво
министерство обороны рф
потери всу
вооруженные силы россии
армия и флот
пво
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мая - РИА Новости Крым. Российские военные поразили место проведения совещания командного состава 92-й и 95-й штурмовых бригад ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ в понедельник.По информации ведомства, украинские войска за сутки потеряли 1260 человек на всех направлениях.Полностью освобожден населенный пункт Белогоровка в ЛНР.Помимо этого, по ряду направлений подразделения ВС РФ улучшили тактическое положение и заняли более выгодные рубежи.Средства ПВО сбили 45 беспилотников, управляемую авиационную бомбу "Hammer" производства Франции, четыре реактивных снаряда HIMARS производства США и "Ольха", а также противокорабельную ракету "Нептун".Читайте также на РИА Новости Крым:Российские войска освободили село Старица в Харьковской области Минимум прав: на Украине вступил в силу закон о мобилизации28 групповых ударов ракетами и дронами: что уничтожено на Украине
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РИА Новости Крым
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96
news.crimea@rian.ru
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новости сво, министерство обороны рф, потери всу , вооруженные силы россии, армия и флот, пво, новости
Армия России разгромила командный состав двух бригад ВСУ

ВС РФ поразили место проведения совещания командного состава двух штурмовых бригад ВСУ

13:21 20.05.2024
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкВзрыв
Взрыв - РИА Новости, 1920, 20.05.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мая - РИА Новости Крым. Российские военные поразили место проведения совещания командного состава 92-й и 95-й штурмовых бригад ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ в понедельник.
"Поражено место проведения совещания командного состава 92-й и 95-й штурмовых бригад ВСУ, скопления живой силы и военной техники противника в 138-ми районах", - говорится в сводке.
По информации ведомства, украинские войска за сутки потеряли 1260 человек на всех направлениях.
Полностью освобожден населенный пункт Белогоровка в ЛНР.
Помимо этого, по ряду направлений подразделения ВС РФ улучшили тактическое положение и заняли более выгодные рубежи.
Средства ПВО сбили 45 беспилотников, управляемую авиационную бомбу "Hammer" производства Франции, четыре реактивных снаряда HIMARS производства США и "Ольха", а также противокорабельную ракету "Нептун".
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