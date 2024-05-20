https://crimea.ria.ru/20240520/armiya-rossii-razgromila-komandnyy-sostav-dvukh-brigad-vsu-1137419394.html

Армия России разгромила командный состав двух бригад ВСУ

Армия России разгромила командный состав двух бригад ВСУ - РИА Новости Крым, 20.05.2024

Армия России разгромила командный состав двух бригад ВСУ

Российские военные поразили место проведения совещания командного состава 92-й и 95-й штурмовых бригад ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ в понедельник. РИА Новости Крым, 20.05.2024

2024-05-20T13:21

2024-05-20T13:21

2024-05-20T13:21

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мая - РИА Новости Крым. Российские военные поразили место проведения совещания командного состава 92-й и 95-й штурмовых бригад ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ в понедельник.По информации ведомства, украинские войска за сутки потеряли 1260 человек на всех направлениях.Полностью освобожден населенный пункт Белогоровка в ЛНР.Помимо этого, по ряду направлений подразделения ВС РФ улучшили тактическое положение и заняли более выгодные рубежи.Средства ПВО сбили 45 беспилотников, управляемую авиационную бомбу "Hammer" производства Франции, четыре реактивных снаряда HIMARS производства США и "Ольха", а также противокорабельную ракету "Нептун".Читайте также на РИА Новости Крым:Российские войска освободили село Старица в Харьковской области Минимум прав: на Украине вступил в силу закон о мобилизации28 групповых ударов ракетами и дронами: что уничтожено на Украине

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, министерство обороны рф, потери всу , вооруженные силы россии, армия и флот, пво, новости