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Фицо стало лучше - РИА Новости Крым, 20.05.2024
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Фицо стало лучше
Фицо стало лучше - РИА Новости Крым, 20.05.2024
Фицо стало лучше
Состояние премьер-министра Словакии Роберта Фицо после покушения улучшается, говорится в сообщении больницы в городе Банска-Бистрица, куда был госпитализирован... РИА Новости Крым, 20.05.2024
2024-05-20T13:33
2024-05-20T13:33
покушение на роберта фицо
роберт фицо
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мая - РИА Новости Крым. Состояние премьер-министра Словакии Роберта Фицо после покушения улучшается, говорится в сообщении больницы в городе Банска-Бистрица, куда был госпитализирован словацкий премьер.В15 мая в словацком городе Гандлов после выездного заседания правительства в премьер-министра Словакии Роберта Фицо несколько раз выстрелили из пистолета. Огонь открыл 71-летний писатель Юрай Цинтула. Фицо получил ранения в грудь и брюшную полость. Политик попал в операционную в угрожающем жизни состоянии. После операции политика ввели в состояние искусственной комы. Его состояние оценивали как стабильное.По данным МВД Словакии, стрелявший мужчина был не согласен с действиями кабмина страны, в том числе выступал против остановки поставок вооружения на Украину. Ему грозит от 25 лет тюрьмы до пожизненного заключения.Читайте также на РИА Новости Крым:Маски сброшены: что показало покушение на премьера Словакии ФицоЗадать "правильный" курс: как Словакию поставили на грань расколаПутин назвал покушение на Фицо чудовищным преступлением
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покушение на роберта фицо, роберт фицо, словакия, новости, в мире
Фицо стало лучше

Состояние премьера Словакии Фицо после покушения улучшается - врачи

13:33 20.05.2024
 
© AFP 2024 / FERENC ISZAБольница в Банска-Бистрице, Словакия, где лечится премьер-министр Словакии Роберт Фицо после того, как в него несколько раз выстрелили.
Больница в Банска-Бистрице, Словакия, где лечится премьер-министр Словакии Роберт Фицо после того, как в него несколько раз выстрелили. - РИА Новости, 1920, 20.05.2024
© AFP 2024 / FERENC ISZA
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мая - РИА Новости Крым. Состояние премьер-министра Словакии Роберта Фицо после покушения улучшается, говорится в сообщении больницы в городе Банска-Бистрица, куда был госпитализирован словацкий премьер.
"После сегодняшнего консилиума состояние пациента стабильное. Клинически оно улучшается, он коммуницирует", - цитирует сообщение РИА Новости.
В15 мая в словацком городе Гандлов после выездного заседания правительства в премьер-министра Словакии Роберта Фицо несколько раз выстрелили из пистолета. Огонь открыл 71-летний писатель Юрай Цинтула. Фицо получил ранения в грудь и брюшную полость. Политик попал в операционную в угрожающем жизни состоянии. После операции политика ввели в состояние искусственной комы. Его состояние оценивали как стабильное.
По данным МВД Словакии, стрелявший мужчина был не согласен с действиями кабмина страны, в том числе выступал против остановки поставок вооружения на Украину. Ему грозит от 25 лет тюрьмы до пожизненного заключения.
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Покушение на Роберта ФицоРоберт ФицоСловакияНовостиВ мире
 
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