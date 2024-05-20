https://crimea.ria.ru/20240520/fitso-stalo-luchshe-1137418994.html

Фицо стало лучше

Фицо стало лучше - РИА Новости Крым, 20.05.2024

Фицо стало лучше

Состояние премьер-министра Словакии Роберта Фицо после покушения улучшается, говорится в сообщении больницы в городе Банска-Бистрица, куда был госпитализирован... РИА Новости Крым, 20.05.2024

2024-05-20T13:33

2024-05-20T13:33

2024-05-20T13:33

покушение на роберта фицо

роберт фицо

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мая - РИА Новости Крым. Состояние премьер-министра Словакии Роберта Фицо после покушения улучшается, говорится в сообщении больницы в городе Банска-Бистрица, куда был госпитализирован словацкий премьер.В15 мая в словацком городе Гандлов после выездного заседания правительства в премьер-министра Словакии Роберта Фицо несколько раз выстрелили из пистолета. Огонь открыл 71-летний писатель Юрай Цинтула. Фицо получил ранения в грудь и брюшную полость. Политик попал в операционную в угрожающем жизни состоянии. После операции политика ввели в состояние искусственной комы. Его состояние оценивали как стабильное.По данным МВД Словакии, стрелявший мужчина был не согласен с действиями кабмина страны, в том числе выступал против остановки поставок вооружения на Украину. Ему грозит от 25 лет тюрьмы до пожизненного заключения.Читайте также на РИА Новости Крым:Маски сброшены: что показало покушение на премьера Словакии ФицоЗадать "правильный" курс: как Словакию поставили на грань расколаПутин назвал покушение на Фицо чудовищным преступлением

словакия

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

покушение на роберта фицо, роберт фицо, словакия, новости, в мире