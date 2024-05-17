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Задать "правильный" курс: как Словакию поставили на грань раскола

Задать "правильный" курс: как Словакию поставили на грань раскола - РИА Новости Крым, 17.05.2024

Задать "правильный" курс: как Словакию поставили на грань раскола

Покушение на премьера Словакии Роберта Фицо выявило раскол в гражданском обществе страны и в очередной раз показало истинное лицо западной "демократии". Такое... РИА Новости Крым, 17.05.2024

2024-05-17T11:39

2024-05-17T11:39

2024-05-17T11:39

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мая - РИА Новости Крым, Галина Оленева. Покушение на премьера Словакии Роберта Фицо выявило раскол в гражданском обществе страны и в очередной раз показало истинное лицо западной "демократии". Такое мнение РИА Новости Крым высказал политолог Денис Батурин.Словакия оказалась на пороге гражданской войны из-за покушения на Фицо, заявил в четверг министр внутренних дел республики Матуш Шутай-Эшток и призвал граждан страны прекратить разжигать ненависть в социальных сетях. В свою очередь в МВД Сербии 16 мая сообщили о том, что после покушения на Фицо из-за угрозы безопасности президента Вучича в стане задержали мужчину, угрожавшего убийством сербскому лидеру.Раскол гражданского общества"Ситуация в Словакии будет зависеть от здоровья Фицо. Но, очевидно, ситуация в гражданском обществе обострилась настолько, что позволяет министру этой страны говорить о том, что его государство стоит на пороге гражданской войны. Это - раскол общества с точки зрения понимания демократии", - констатирует Батурин.Как многие постсоветские государства, Словакия уверовала в то, что демократию несут только США и чиновники ЕС, которые стремятся определять судьбы целых стран без учета интересов самих этих стран, продолжает политолог. В этой ситуации Фицо, преследующий прежде всего национальные интересы Словаки, причислен к "пророссийским" политикам, а значит - к "врагам демократии".Задать "правильный" курсБатурин напоминает: национальные интересы многих европейских государств завязаны на сотрудничестве с Россией, в первую очередь - экономическом. В ряду этих стран, например, Сербия, где задержали мужчину, угрожавшего убийством сербскому лидеру, и Венгрия, где под ударом может оказаться премьер-министр Виктор Орбан.При этом политолог напоминает: все это происходит в преддверии выборов в европейские структуры - Евросовет и Еврокомиссию."Это намек на то, что следует придерживаться курса, обозначенного США, который отстаивает Евросоюз - в частности Урсула фон дер Ляйен и господин Боррель, называвший Европу цветущим садом. Оказывается, в этом саду с политиками разбираются так, как разбираются в джунглях - с помощью убийств", - констатирует Батурин.В среду в словацком городе Гандлов после выездного заседания правительства в премьер-министра Словакии Роберта Фицо несколько раз выстрелили из пистолета. Он получил ранения в грудь и брюшную полость. Политик попал в операционную в угрожающем жизни состоянии. После операции политика ввели в состояние искусственной комы. Состояние премьера Словакии остается очень тяжелым.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин назвал покушение на Фицо чудовищным преступлениемКак выборы в Европарламент изменят отношения России и ЗападаКак Сербия встретит Путина – мнение

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