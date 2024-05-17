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Задать "правильный" курс: как Словакию поставили на грань раскола - РИА Новости Крым, 17.05.2024
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Задать "правильный" курс: как Словакию поставили на грань раскола
Задать "правильный" курс: как Словакию поставили на грань раскола - РИА Новости Крым, 17.05.2024
Задать "правильный" курс: как Словакию поставили на грань раскола
Покушение на премьера Словакии Роберта Фицо выявило раскол в гражданском обществе страны и в очередной раз показало истинное лицо западной "демократии". Такое... РИА Новости Крым, 17.05.2024
2024-05-17T11:39
2024-05-17T11:39
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словакия
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европа
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мая - РИА Новости Крым, Галина Оленева. Покушение на премьера Словакии Роберта Фицо выявило раскол в гражданском обществе страны и в очередной раз показало истинное лицо западной "демократии". Такое мнение РИА Новости Крым высказал политолог Денис Батурин.Словакия оказалась на пороге гражданской войны из-за покушения на Фицо, заявил в четверг министр внутренних дел республики Матуш Шутай-Эшток и призвал граждан страны прекратить разжигать ненависть в социальных сетях. В свою очередь в МВД Сербии 16 мая сообщили о том, что после покушения на Фицо из-за угрозы безопасности президента Вучича в стане задержали мужчину, угрожавшего убийством сербскому лидеру.Раскол гражданского общества"Ситуация в Словакии будет зависеть от здоровья Фицо. Но, очевидно, ситуация в гражданском обществе обострилась настолько, что позволяет министру этой страны говорить о том, что его государство стоит на пороге гражданской войны. Это - раскол общества с точки зрения понимания демократии", - констатирует Батурин.Как многие постсоветские государства, Словакия уверовала в то, что демократию несут только США и чиновники ЕС, которые стремятся определять судьбы целых стран без учета интересов самих этих стран, продолжает политолог. В этой ситуации Фицо, преследующий прежде всего национальные интересы Словаки, причислен к "пророссийским" политикам, а значит - к "врагам демократии".Задать "правильный" курсБатурин напоминает: национальные интересы многих европейских государств завязаны на сотрудничестве с Россией, в первую очередь - экономическом. В ряду этих стран, например, Сербия, где задержали мужчину, угрожавшего убийством сербскому лидеру, и Венгрия, где под ударом может оказаться премьер-министр Виктор Орбан.При этом политолог напоминает: все это происходит в преддверии выборов в европейские структуры - Евросовет и Еврокомиссию."Это намек на то, что следует придерживаться курса, обозначенного США, который отстаивает Евросоюз - в частности Урсула фон дер Ляйен и господин Боррель, называвший Европу цветущим садом. Оказывается, в этом саду с политиками разбираются так, как разбираются в джунглях - с помощью убийств", - констатирует Батурин.В среду в словацком городе Гандлов после выездного заседания правительства в премьер-министра Словакии Роберта Фицо несколько раз выстрелили из пистолета. Он получил ранения в грудь и брюшную полость. Политик попал в операционную в угрожающем жизни состоянии. После операции политика ввели в состояние искусственной комы. Состояние премьера Словакии остается очень тяжелым.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин назвал покушение на Фицо чудовищным преступлениемКак выборы в Европарламент изменят отношения России и ЗападаКак Сербия встретит Путина – мнение
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покушение на роберта фицо, роберт фицо, словакия, мнения, политика, европа, общество, денис батурин, новости, в мире
Задать "правильный" курс: как Словакию поставили на грань раскола

Политолог Батурин: покушение на Фицо выявило раскол в гражданском обществе Словакии

11:39 17.05.2024
 
© AFP 2024 / -Мужчина с флагом Словакии, который пришел к больнице, где лечится премьер-министр Словакии Роберт Фицо
Мужчина с флагом Словакии, который пришел к больнице, где лечится премьер-министр Словакии Роберт Фицо - РИА Новости, 1920, 17.05.2024
© AFP 2024 / -
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мая - РИА Новости Крым, Галина Оленева. Покушение на премьера Словакии Роберта Фицо выявило раскол в гражданском обществе страны и в очередной раз показало истинное лицо западной "демократии". Такое мнение РИА Новости Крым высказал политолог Денис Батурин.
Словакия оказалась на пороге гражданской войны из-за покушения на Фицо, заявил в четверг министр внутренних дел республики Матуш Шутай-Эшток и призвал граждан страны прекратить разжигать ненависть в социальных сетях. В свою очередь в МВД Сербии 16 мая сообщили о том, что после покушения на Фицо из-за угрозы безопасности президента Вучича в стане задержали мужчину, угрожавшего убийством сербскому лидеру.

Раскол гражданского общества

"Ситуация в Словакии будет зависеть от здоровья Фицо. Но, очевидно, ситуация в гражданском обществе обострилась настолько, что позволяет министру этой страны говорить о том, что его государство стоит на пороге гражданской войны. Это - раскол общества с точки зрения понимания демократии", - констатирует Батурин.
Как многие постсоветские государства, Словакия уверовала в то, что демократию несут только США и чиновники ЕС, которые стремятся определять судьбы целых стран без учета интересов самих этих стран, продолжает политолог. В этой ситуации Фицо, преследующий прежде всего национальные интересы Словаки, причислен к "пророссийским" политикам, а значит - к "врагам демократии".
"Одним словом, если даже здесь нет руки западных спецслужб, то есть упорная работа этих спецслужб по созданию гражданской ненависти к целому ряду политиков, отстаивающих национальные интересы. И этот человек, который стал орудием - продукт этой работы", - убежден собеседник агентства.

Задать "правильный" курс

Батурин напоминает: национальные интересы многих европейских государств завязаны на сотрудничестве с Россией, в первую очередь - экономическом. В ряду этих стран, например, Сербия, где задержали мужчину, угрожавшего убийством сербскому лидеру, и Венгрия, где под ударом может оказаться премьер-министр Виктор Орбан.
При этом политолог напоминает: все это происходит в преддверии выборов в европейские структуры - Евросовет и Еврокомиссию.
"Это намек на то, что следует придерживаться курса, обозначенного США, который отстаивает Евросоюз - в частности Урсула фон дер Ляйен и господин Боррель, называвший Европу цветущим садом. Оказывается, в этом саду с политиками разбираются так, как разбираются в джунглях - с помощью убийств", - констатирует Батурин.
В среду в словацком городе Гандлов после выездного заседания правительства в премьер-министра Словакии Роберта Фицо несколько раз выстрелили из пистолета. Он получил ранения в грудь и брюшную полость. Политик попал в операционную в угрожающем жизни состоянии. После операции политика ввели в состояние искусственной комы. Состояние премьера Словакии остается очень тяжелым.
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Эксклюзивы РИА Новости КрымПокушение на Роберта ФицоРоберт ФицоСловакияМненияПолитикаЕвропаОбществоДенис БатуринНовостиВ мире
 
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