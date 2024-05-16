https://crimea.ria.ru/20240516/sostoyanie-roberta-fitso--chto-izvestno-k-etomu-chasu-1137341130.html

Состояние Роберта Фицо – что известно к этому часу

Состояние Роберта Фицо – что известно к этому часу - РИА Новости Крым, 16.05.2024

Состояние Роберта Фицо – что известно к этому часу

Состояние премьера Словакии Роберта Фицо остается очень тяжелым. Об этом проинформировала в четверг избранный президент Словакии Петер Пеллегрини после краткого РИА Новости Крым, 16.05.2024

2024-05-16T17:29

2024-05-16T17:29

2024-05-16T17:29

покушение на роберта фицо

роберт фицо

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мая - РИА Новости Крым. Состояние премьера Словакии Роберта Фицо остается очень тяжелым. Об этом проинформировала в четверг избранный президент Словакии Петер Пеллегрини после краткого визита в больницу города Банска-Бистрица, где после покушения находится глава местного правительства.В свою очередь вице-премьер Словакии, министр обороны Роберт Калиняк не исключил, что Фицо может понадобиться еще одна операция."Я не врач и не специалист в этой области, я знаю лишь, что объем ранений у премьера большой, это политравма", - констатировал он.В среду в словацком городе Гандлов после выездного заседания правительства в премьер-министра Словакии Роберта Фицо несколько раз выстрелили из пистолета. Он получил ранения в грудь и брюшную полость. Политик попал в операционную в угрожающем жизни состоянии. После операции политика ввели в состояние искусственной комы. Его состояние оценивают как стабильное.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин назвал покушение на Фицо чудовищным преступлениемФицо ввели в искусственную кому – СМИСтало известно о состоянии Фицо после перенесенной операции

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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