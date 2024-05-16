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Состояние Роберта Фицо – что известно к этому часу - РИА Новости Крым, 16.05.2024
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Состояние Роберта Фицо – что известно к этому часу
Состояние Роберта Фицо – что известно к этому часу - РИА Новости Крым, 16.05.2024
Состояние Роберта Фицо – что известно к этому часу
Состояние премьера Словакии Роберта Фицо остается очень тяжелым. Об этом проинформировала в четверг избранный президент Словакии Петер Пеллегрини после краткого РИА Новости Крым, 16.05.2024
2024-05-16T17:29
2024-05-16T17:29
покушение на роберта фицо
роберт фицо
словакия
в мире
происшествия
политика
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мая - РИА Новости Крым. Состояние премьера Словакии Роберта Фицо остается очень тяжелым. Об этом проинформировала в четверг избранный президент Словакии Петер Пеллегрини после краткого визита в больницу города Банска-Бистрица, где после покушения находится глава местного правительства.В свою очередь вице-премьер Словакии, министр обороны Роберт Калиняк не исключил, что Фицо может понадобиться еще одна операция."Я не врач и не специалист в этой области, я знаю лишь, что объем ранений у премьера большой, это политравма", - констатировал он.В среду в словацком городе Гандлов после выездного заседания правительства в премьер-министра Словакии Роберта Фицо несколько раз выстрелили из пистолета. Он получил ранения в грудь и брюшную полость. Политик попал в операционную в угрожающем жизни состоянии. После операции политика ввели в состояние искусственной комы. Его состояние оценивают как стабильное.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин назвал покушение на Фицо чудовищным преступлениемФицо ввели в искусственную кому – СМИСтало известно о состоянии Фицо после перенесенной операции
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Состояние Роберта Фицо – что известно к этому часу

Роберт Фицо остается в очень тяжелом состоянии – избранный президент Словакии Пеллегрини

17:29 16.05.2024
 
© Jan Kroslák / TASR via APСпасатели доставляют раненого премьер-министра Словакии Роберта Фицо в больницу в городе Банска-Бистрица, центральная Словакия, среда, 15 мая 2024 года
Спасатели доставляют раненого премьер-министра Словакии Роберта Фицо в больницу в городе Банска-Бистрица, центральная Словакия, среда, 15 мая 2024 года
© Jan Kroslák / TASR via AP
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мая - РИА Новости Крым. Состояние премьера Словакии Роберта Фицо остается очень тяжелым. Об этом проинформировала в четверг избранный президент Словакии Петер Пеллегрини после краткого визита в больницу города Банска-Бистрица, где после покушения находится глава местного правительства.
"Состояние Фицо по-прежнему оценивается как очень тяжелое. Он был на волосок от смерти. Мне было разрешено поговорить с ним лишь несколько минут", - цитирует Пеллегрини РИА Новости.
В свою очередь вице-премьер Словакии, министр обороны Роберт Калиняк не исключил, что Фицо может понадобиться еще одна операция.
"Я не врач и не специалист в этой области, я знаю лишь, что объем ранений у премьера большой, это политравма", - констатировал он.
В среду в словацком городе Гандлов после выездного заседания правительства в премьер-министра Словакии Роберта Фицо несколько раз выстрелили из пистолета. Он получил ранения в грудь и брюшную полость. Политик попал в операционную в угрожающем жизни состоянии. После операции политика ввели в состояние искусственной комы. Его состояние оценивают как стабильное.
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Покушение на Роберта ФицоРоберт ФицоСловакияВ миреПроисшествияПолитикаНовости
 
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