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Состояние Роберта Фицо – что известно к этому часу
Состояние Роберта Фицо – что известно к этому часу - РИА Новости Крым, 16.05.2024
Состояние Роберта Фицо – что известно к этому часу
Состояние премьера Словакии Роберта Фицо остается очень тяжелым. Об этом проинформировала в четверг избранный президент Словакии Петер Пеллегрини после краткого РИА Новости Крым, 16.05.2024
2024-05-16T17:29
2024-05-16T17:29
2024-05-16T17:29
покушение на роберта фицо
роберт фицо
словакия
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политика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мая - РИА Новости Крым. Состояние премьера Словакии Роберта Фицо остается очень тяжелым. Об этом проинформировала в четверг избранный президент Словакии Петер Пеллегрини после краткого визита в больницу города Банска-Бистрица, где после покушения находится глава местного правительства.В свою очередь вице-премьер Словакии, министр обороны Роберт Калиняк не исключил, что Фицо может понадобиться еще одна операция."Я не врач и не специалист в этой области, я знаю лишь, что объем ранений у премьера большой, это политравма", - констатировал он.В среду в словацком городе Гандлов после выездного заседания правительства в премьер-министра Словакии Роберта Фицо несколько раз выстрелили из пистолета. Он получил ранения в грудь и брюшную полость. Политик попал в операционную в угрожающем жизни состоянии. После операции политика ввели в состояние искусственной комы. Его состояние оценивают как стабильное.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин назвал покушение на Фицо чудовищным преступлениемФицо ввели в искусственную кому – СМИСтало известно о состоянии Фицо после перенесенной операции
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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покушение на роберта фицо, роберт фицо, словакия, в мире, происшествия, политика, новости
Состояние Роберта Фицо – что известно к этому часу
Роберт Фицо остается в очень тяжелом состоянии – избранный президент Словакии Пеллегрини