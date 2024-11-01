Золотая осень в Крыму в фотографиях

Крымская осень похожа на весну - повсюду зеленеют газоны.
Крымская осень похожа на весну - повсюду зеленеют газоны.
Летом они стоят желтые и жухлые от зноя, а после осенних дождей - вновь покрываются свежей травой, как в мае.
Летом они стоят желтые и жухлые от зноя, а после осенних дождей - вновь покрываются свежей травой, как в мае.
Многие деревья тоже еще зеленые, золото медленно проступает на листьях.
Многие деревья тоже еще зеленые, золото медленно проступает на листьях.
А во многих северных регионах уже давно осыпалась листва и наступили холода.
А во многих северных регионах уже давно осыпалась листва и наступили холода.
Солнечные теплые дни перемежаются прохладными и туманными.
Солнечные теплые дни перемежаются прохладными и туманными.
Эта осень в Крыму выдалась теплой, лишь однажды холодный циклон принес на полуостров арктический холод.
Эта осень в Крыму выдалась теплой, лишь однажды холодный циклон принес на полуостров арктический холод.
И через несколько дней в Крыму стартовал отопительный сезон.
И через несколько дней в Крыму стартовал отопительный сезон.
Сейчас в Крыму пора самых ярких красок, но это продлится недолго.
Сейчас в Крыму пора самых ярких красок, но это продлится недолго.
После нескольких сильных заморозков золотая листва из пышного убранства превратится в проблему уборщиков.
После нескольких сильных заморозков золотая листва из пышного убранства превратится в проблему уборщиков.
На набережной Севастополя. Ясные солнечные дни и тепло еще будут - оттепели в Крыму бывают и в ноябре, и в феврале.
На набережной Севастополя. Ясные солнечные дни и тепло еще будут - оттепели в Крыму бывают и в ноябре, и в феврале.
Тогда дневные температуры вопреки всему достигают 15-20 градусов тепла.
Тогда дневные температуры вопреки всему достигают 15-20 градусов тепла.
А пока, как писал поэт, "вниз летят ладони-листья, махавшие нам свысока"...
А пока, как писал поэт, "вниз летят ладони-листья, махавшие нам свысока"...
Даже в пасмурную погоду приятно погулять у моря.
Даже в пасмурную погоду приятно погулять у моря.
На море штиль, а воздух насыщен ароматом горных лесов и яйлы, осенних листьев и кипарисов.
На море штиль, а воздух насыщен ароматом горных лесов и яйлы, осенних листьев и кипарисов.
Море остывает медленно, на побережье стоят тихие теплые дни.
Море остывает медленно, на побережье стоят тихие теплые дни.
Осенняя прохлада и свежесть - отдых от долгого летнего зноя, возможность переключиться.
Осенняя прохлада и свежесть - отдых от долгого летнего зноя, возможность переключиться.
На набережной в Евпатории. Днем воздух прогревается до +18, можно греться на солнышке.
На набережной в Евпатории. Днем воздух прогревается до +18, можно греться на солнышке.
Октябрь - хорошее время для велопрогулок.
Октябрь - хорошее время для велопрогулок.
Хурма зреет. В последние годы она вызревает не только на Южном берегу, но и в Симферополе - климат теплеет.
Хурма зреет. В последние годы она вызревает не только на Южном берегу, но и в Симферополе - климат теплеет.
На набережной в Евпатории. В прогнозе - ухудшение погоды, в Крым идет холодный циклон...
На набережной в Евпатории. В прогнозе - ухудшение погоды, в Крым идет холодный циклон...