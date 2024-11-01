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Золотая осень в Крыму в фотографиях - РИА Новости Крым, 01.11.2024
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На набережной Алушты - РИА Новости, 1920, 13.08.2021
Фотоленты
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Золотая осень в Крыму в фотографиях
Золотая осень в Крыму в фотографиях - РИА Новости Крым, 01.11.2024
Золотая осень в Крыму в фотографиях
РИА Новости Крым, 01.11.2024
2024-11-01T09:22
2024-11-01T09:22
фотоленты
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Золотая осень в Крыму в фотографиях

Золотая осень в городах Крыма в фотоленте РИА Новости Крым

09:22 01.11.2024
 
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© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Крымская осень похожа на весну - повсюду зеленеют газоны.

Осень в Симферополе
1 из 20

Крымская осень похожа на весну - повсюду зеленеют газоны.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Летом они стоят желтые и жухлые от зноя, а после осенних дождей - вновь покрываются свежей травой, как в мае.

Осень в Симферополе
2 из 20

Летом они стоят желтые и жухлые от зноя, а после осенних дождей - вновь покрываются свежей травой, как в мае.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Многие деревья тоже еще зеленые, золото медленно проступает на листьях.

Осень в Симферополе
3 из 20

Многие деревья тоже еще зеленые, золото медленно проступает на листьях.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

А во многих северных регионах уже давно осыпалась листва и наступили холода.

Осень в Симферополе
4 из 20

А во многих северных регионах уже давно осыпалась листва и наступили холода.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Солнечные теплые дни перемежаются прохладными и туманными.

Осень в Симферополе
5 из 20

Солнечные теплые дни перемежаются прохладными и туманными.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Эта осень в Крыму выдалась теплой, лишь однажды холодный циклон принес на полуостров арктический холод.

Осень в Симферополе
6 из 20

Эта осень в Крыму выдалась теплой, лишь однажды холодный циклон принес на полуостров арктический холод.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

И через несколько дней в Крыму стартовал отопительный сезон.

Осень
7 из 20

И через несколько дней в Крыму стартовал отопительный сезон.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Сейчас в Крыму пора самых ярких красок, но это продлится недолго.

Осень
8 из 20

Сейчас в Крыму пора самых ярких красок, но это продлится недолго.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

После нескольких сильных заморозков золотая листва из пышного убранства превратится в проблему уборщиков.

Фонарный столб
9 из 20

После нескольких сильных заморозков золотая листва из пышного убранства превратится в проблему уборщиков.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

На набережной Севастополя. Ясные солнечные дни и тепло еще будут - оттепели в Крыму бывают и в ноябре, и в феврале.

На набережной Севастополя
10 из 20

На набережной Севастополя. Ясные солнечные дни и тепло еще будут - оттепели в Крыму бывают и в ноябре, и в феврале.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Тогда дневные температуры вопреки всему достигают 15-20 градусов тепла.

Осень
11 из 20

Тогда дневные температуры вопреки всему достигают 15-20 градусов тепла.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

А пока, как писал поэт, "вниз летят ладони-листья, махавшие нам свысока"...

Осень
12 из 20

А пока, как писал поэт, "вниз летят ладони-листья, махавшие нам свысока"...

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Даже в пасмурную погоду приятно погулять у моря.

Осень в Алуште
13 из 20

Даже в пасмурную погоду приятно погулять у моря.

На море штиль, а воздух насыщен ароматом горных лесов и яйлы, осенних листьев и кипарисов.

Осень в Алуште
14 из 20

На море штиль, а воздух насыщен ароматом горных лесов и яйлы, осенних листьев и кипарисов.

Море остывает медленно, на побережье стоят тихие теплые дни.

Осень в Алуште
15 из 20

Море остывает медленно, на побережье стоят тихие теплые дни.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Осенняя прохлада и свежесть - отдых от долгого летнего зноя, возможность переключиться.

Мужчина с телефоном в парке
16 из 20

Осенняя прохлада и свежесть - отдых от долгого летнего зноя, возможность переключиться.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

На набережной в Евпатории. Днем воздух прогревается до +18, можно греться на солнышке.

На набережной в Евпатории
17 из 20

На набережной в Евпатории. Днем воздух прогревается до +18, можно греться на солнышке.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Октябрь - хорошее время для велопрогулок.

Отец и ребенок на велосипедах
18 из 20

Октябрь - хорошее время для велопрогулок.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Хурма зреет. В последние годы она вызревает не только на Южном берегу, но и в Симферополе - климат теплеет.

Хурма
19 из 20

Хурма зреет. В последние годы она вызревает не только на Южном берегу, но и в Симферополе - климат теплеет.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

На набережной в Евпатории. В прогнозе - ухудшение погоды, в Крым идет холодный циклон...

На набережной в Евпатории
20 из 20

На набережной в Евпатории. В прогнозе - ухудшение погоды, в Крым идет холодный циклон...

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
 
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