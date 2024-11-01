https://crimea.ria.ru/20241101/lavrov-prokommentiroval--voennoe-sotrudnichestvo-turtsii-i-ukrainy-1141524129.html

Лавров прокомментировал военное сотрудничество Турции и Украины

Лавров прокомментировал военное сотрудничество Турции и Украины - РИА Новости Крым, 01.11.2024

Лавров прокомментировал военное сотрудничество Турции и Украины

Военно-техническое сотрудничество Турции с Украиной вызывает недоумение на фоне стремления Анкары к посредничеству в урегулировании конфликта. Об этом заявил... РИА Новости Крым, 01.11.2024

2024-11-01T08:09

2024-11-01T08:09

2024-11-01T08:09

сергей лавров

турция

министерство иностранных дел рф (мид рф)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя - РИА Новости Крым. Военно-техническое сотрудничество Турции с Украиной вызывает недоумение на фоне стремления Анкары к посредничеству в урегулировании конфликта. Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров в интервью газете Hürriyet, текст опубликован на сайте внешнеполитического ведомства.Он подчеркнул, что мир на Украине не входит в планы противников РФ и напомнил, что Вашингтон и его союзники оказывают Киеву всестороннюю поддержку и обсуждают возможность использования западных дальнобойных ракет для ударов вглубь России. При этом Зеленский не отменил свой указ, запрещающий переговоры с Москвой."Едва ли в такой обстановке имеют шансы на успех посреднические усилия какой-либо страны, в том числе Турции", - заметил министр.Он также в очередной раз подчеркнул, что Москва открыта к политическому урегулированию. Но речь должна идти не о временном прекращении огня, а о завершении конфликта путем устранения его первопричин. К ним относится расширение НАТО на восток, создание угроз жизненным интересам безопасности России, нарушение киевским режимом прав русских и русскоязычных жителей Украины.Турция прилагает усилия для прекращения огня между Москвой и Киевом на условиях диалога и суверенной целостности Украины, заявлял ранее президент Реджеп Тайип Эрдоган на переговорах с Владимиром Зеленским в Нью-Йорке. До этого в видеообращении к саммиту "Крымской платформы" Эрдоган заявил о поддержке "территориальной целостности" Украины, указав, что Анкара не признает Крым частью России. Известно, что в ходе переговоров обсуждались в том числе поставки турецкого вооружения на Украину. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, мнения Москвы и Анкары по принадлежности Крыма полностью расходятся, однако Россия продолжает развивать партнерские отношения с Турцией.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Отношения России и Турции: зачем они друг другуРешающий момент: о чем говорит участие Турции в саммите БРИКСО чем говорили Путин и Эрдоган на переговорах в Казани

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей лавров, турция, министерство иностранных дел рф (мид рф), политика, россия, украина, новости