https://crimea.ria.ru/20240925/erdogan-poobeschal-zelenskomu-otkryt-dver-k-miru-1140597670.html
Эрдоган пообещал Зеленскому открыть дверь к миру
Эрдоган пообещал Зеленскому открыть дверь к миру - РИА Новости Крым, 25.09.2024
Эрдоган пообещал Зеленскому открыть дверь к миру
Турция прилагает усилия для прекращения огня между Москвой и Киевом на условиях диалога и суверенной целостности Украины. Об этом президент Турции Реджеп Тайип... РИА Новости Крым, 25.09.2024
2024-09-25T07:12
2024-09-25T07:12
2024-09-25T07:12
реджеп тайип эрдоган
турция
украина
владимир зеленский
в мире
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/07/05/1138629265_655:559:3056:1909_1920x0_80_0_0_8afa1eca165432ab6a137ae7389b4823.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен – РИА Новости Крым. Турция прилагает усилия для прекращения огня между Москвой и Киевом на условиях диалога и суверенной целостности Украины. Об этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил на переговорах с Владимиром Зеленским в Нью-Йорке, пишет РИА Новости.Эрдоган принял Зеленского в "Турецком доме" в Нью-Йорке, куда он прибыл для участия в 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. В ходе встречи стороны обсудили двусторонние отношения между Турцией и Украиной, ход спецоперации и мирные усилия для прекращения боевых действий."Президент Эрдоган заявил, что Турция всегда верила в то, что украинско-российскую войну можно завершить путем диалога, защитив территориальную целостность и суверенитет Украины, и что Турция продолжает прилагать усилия для достижения этой цели", - сообщила канцелярия турецкого лидера.Кроме того, турецкий лидер подчеркнул, что Анкара готова предпринять шаги по содействию и посредничеству для достижения справедливого и прочного мира."Будут продолжены усилия по возрождению Черноморской зерновой инициативы и достижению прекращения огня между Украиной и Россией, которое может открыть дверь к миру", - говорится в сообщении.Ранее в видеообращении к саммиту "Крымской платформы" президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о поддержке "территориальной целостности" Украины, указав, что Анкара не признает Крым частью России. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, мнения Москвы и Анкары по принадлежности Крыма полностью расходятся, однако Россия продолжает развивать партнерские отношения с Турцией. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"План победы" или смертный приговор: зачем Зеленский прилетел в СШАЭто не Байден: кто толкает Америку и НАТО к войне с РоссиейЗаявление Турции о Крыме – какие цели преследует Эрдоган
турция
украина
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/07/05/1138629265_817:368:3056:2048_1920x0_80_0_0_fbd3f628afecf418267fa94bc3bd2436.jpg.webp
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
реджеп тайип эрдоган, турция, украина, владимир зеленский, в мире, политика
Эрдоган пообещал Зеленскому открыть дверь к миру
Эрдоган на встрече с Зеленским пообещал содействовать прекращению огня на Украине
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен – РИА Новости Крым. Турция прилагает усилия для прекращения огня между Москвой и Киевом на условиях диалога и суверенной целостности Украины. Об этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил на переговорах с Владимиром Зеленским в Нью-Йорке, пишет РИА Новости.
Эрдоган принял Зеленского в "Турецком доме" в Нью-Йорке, куда он прибыл для участия в 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. В ходе встречи стороны обсудили двусторонние отношения между Турцией и Украиной, ход спецоперации и мирные усилия для прекращения боевых действий.
"Президент Эрдоган заявил, что Турция всегда верила в то, что украинско-российскую войну можно завершить путем диалога, защитив территориальную целостность и суверенитет Украины, и что Турция продолжает прилагать усилия для достижения этой цели", - сообщила канцелярия турецкого лидера.
Кроме того, турецкий лидер подчеркнул, что Анкара готова предпринять шаги по содействию и посредничеству для достижения справедливого и прочного мира.
"Будут продолжены усилия по возрождению Черноморской зерновой инициативы и достижению прекращения огня между Украиной и Россией, которое может открыть дверь к миру", - говорится в сообщении.
Ранее в видеообращении к саммиту "Крымской платформы" президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о поддержке "территориальной целостности" Украины, указав, что Анкара не признает Крым
частью России. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, мнения Москвы и Анкары по принадлежности Крыма полностью расходятся
, однако Россия продолжает развивать партнерские отношения с Турцией.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: