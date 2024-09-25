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Эрдоган пообещал Зеленскому открыть дверь к миру - РИА Новости Крым, 25.09.2024
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Эрдоган пообещал Зеленскому открыть дверь к миру
Эрдоган пообещал Зеленскому открыть дверь к миру - РИА Новости Крым, 25.09.2024
Эрдоган пообещал Зеленскому открыть дверь к миру
Турция прилагает усилия для прекращения огня между Москвой и Киевом на условиях диалога и суверенной целостности Украины. Об этом президент Турции Реджеп Тайип... РИА Новости Крым, 25.09.2024
2024-09-25T07:12
2024-09-25T07:12
реджеп тайип эрдоган
турция
украина
владимир зеленский
в мире
политика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен – РИА Новости Крым. Турция прилагает усилия для прекращения огня между Москвой и Киевом на условиях диалога и суверенной целостности Украины. Об этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил на переговорах с Владимиром Зеленским в Нью-Йорке, пишет РИА Новости.Эрдоган принял Зеленского в "Турецком доме" в Нью-Йорке, куда он прибыл для участия в 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. В ходе встречи стороны обсудили двусторонние отношения между Турцией и Украиной, ход спецоперации и мирные усилия для прекращения боевых действий."Президент Эрдоган заявил, что Турция всегда верила в то, что украинско-российскую войну можно завершить путем диалога, защитив территориальную целостность и суверенитет Украины, и что Турция продолжает прилагать усилия для достижения этой цели", - сообщила канцелярия турецкого лидера.Кроме того, турецкий лидер подчеркнул, что Анкара готова предпринять шаги по содействию и посредничеству для достижения справедливого и прочного мира."Будут продолжены усилия по возрождению Черноморской зерновой инициативы и достижению прекращения огня между Украиной и Россией, которое может открыть дверь к миру", - говорится в сообщении.Ранее в видеообращении к саммиту "Крымской платформы" президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о поддержке "территориальной целостности" Украины, указав, что Анкара не признает Крым частью России. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, мнения Москвы и Анкары по принадлежности Крыма полностью расходятся, однако Россия продолжает развивать партнерские отношения с Турцией. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"План победы" или смертный приговор: зачем Зеленский прилетел в СШАЭто не Байден: кто толкает Америку и НАТО к войне с РоссиейЗаявление Турции о Крыме – какие цели преследует Эрдоган
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реджеп тайип эрдоган, турция, украина, владимир зеленский, в мире, политика
Эрдоган пообещал Зеленскому открыть дверь к миру

Эрдоган на встрече с Зеленским пообещал содействовать прекращению огня на Украине

07:12 25.09.2024
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкРеджеп Тайип Эрдоган
Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 25.09.2024
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен – РИА Новости Крым. Турция прилагает усилия для прекращения огня между Москвой и Киевом на условиях диалога и суверенной целостности Украины. Об этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил на переговорах с Владимиром Зеленским в Нью-Йорке, пишет РИА Новости.
Эрдоган принял Зеленского в "Турецком доме" в Нью-Йорке, куда он прибыл для участия в 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. В ходе встречи стороны обсудили двусторонние отношения между Турцией и Украиной, ход спецоперации и мирные усилия для прекращения боевых действий.
"Президент Эрдоган заявил, что Турция всегда верила в то, что украинско-российскую войну можно завершить путем диалога, защитив территориальную целостность и суверенитет Украины, и что Турция продолжает прилагать усилия для достижения этой цели", - сообщила канцелярия турецкого лидера.
Кроме того, турецкий лидер подчеркнул, что Анкара готова предпринять шаги по содействию и посредничеству для достижения справедливого и прочного мира.
"Будут продолжены усилия по возрождению Черноморской зерновой инициативы и достижению прекращения огня между Украиной и Россией, которое может открыть дверь к миру", - говорится в сообщении.
Ранее в видеообращении к саммиту "Крымской платформы" президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о поддержке "территориальной целостности" Украины, указав, что Анкара не признает Крым частью России. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, мнения Москвы и Анкары по принадлежности Крыма полностью расходятся, однако Россия продолжает развивать партнерские отношения с Турцией.
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Реджеп Тайип ЭрдоганТурцияУкраинаВладимир ЗеленскийВ миреПолитика
 
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