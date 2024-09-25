https://crimea.ria.ru/20240925/erdogan-poobeschal-zelenskomu-otkryt-dver-k-miru-1140597670.html

Эрдоган пообещал Зеленскому открыть дверь к миру

Эрдоган пообещал Зеленскому открыть дверь к миру - РИА Новости Крым, 25.09.2024

Эрдоган пообещал Зеленскому открыть дверь к миру

Турция прилагает усилия для прекращения огня между Москвой и Киевом на условиях диалога и суверенной целостности Украины. Об этом президент Турции Реджеп Тайип... РИА Новости Крым, 25.09.2024

2024-09-25T07:12

2024-09-25T07:12

2024-09-25T07:12

реджеп тайип эрдоган

турция

украина

владимир зеленский

в мире

политика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен – РИА Новости Крым. Турция прилагает усилия для прекращения огня между Москвой и Киевом на условиях диалога и суверенной целостности Украины. Об этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил на переговорах с Владимиром Зеленским в Нью-Йорке, пишет РИА Новости.Эрдоган принял Зеленского в "Турецком доме" в Нью-Йорке, куда он прибыл для участия в 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. В ходе встречи стороны обсудили двусторонние отношения между Турцией и Украиной, ход спецоперации и мирные усилия для прекращения боевых действий."Президент Эрдоган заявил, что Турция всегда верила в то, что украинско-российскую войну можно завершить путем диалога, защитив территориальную целостность и суверенитет Украины, и что Турция продолжает прилагать усилия для достижения этой цели", - сообщила канцелярия турецкого лидера.Кроме того, турецкий лидер подчеркнул, что Анкара готова предпринять шаги по содействию и посредничеству для достижения справедливого и прочного мира."Будут продолжены усилия по возрождению Черноморской зерновой инициативы и достижению прекращения огня между Украиной и Россией, которое может открыть дверь к миру", - говорится в сообщении.Ранее в видеообращении к саммиту "Крымской платформы" президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о поддержке "территориальной целостности" Украины, указав, что Анкара не признает Крым частью России. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, мнения Москвы и Анкары по принадлежности Крыма полностью расходятся, однако Россия продолжает развивать партнерские отношения с Турцией. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"План победы" или смертный приговор: зачем Зеленский прилетел в СШАЭто не Байден: кто толкает Америку и НАТО к войне с РоссиейЗаявление Турции о Крыме – какие цели преследует Эрдоган

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

реджеп тайип эрдоган, турция, украина, владимир зеленский, в мире, политика