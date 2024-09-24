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Новые атаки ВСУ на Белгород: ранены мирные жители

Новые атаки ВСУ на Белгород: ранены мирные жители - РИА Новости Крым, 24.09.2024

Новые атаки ВСУ на Белгород: ранены мирные жители

Мирные жители ранены после второй за день атаки ВСУ на Белгород, возник пожар в жилых домах. Об этом сообщает губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 24.09.2024

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2024-09-24T21:01

белгород

вячеслав гладков

валентин демидов

происшествия

новости

всу (вооруженные силы украины)

обстрелы всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен - РИА Новости Крым. Мирные жители ранены после второй за день атаки ВСУ на Белгород, возник пожар в жилых домах. Об этом сообщает губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.Кроме того, по информации губернатора, в результате прямых попаданий загорелись четыре дома, гараж и надворная постройка. Пожарные расчеты тушат очаги возгораний. Также повреждения получили 23 частных дома, 3 надворные постройки и 5 автомобилей.На место выехал мэр Белгорода Валентин Демидов. Разворачивают ситуационный центр для жителей разрушенных и поврежденных домов, для родственников раненых и жителей района.21 сентября после падения обломков сбитых дронов в Тихорецком районе Краснодарского каря вспыхнул сильный пожар, началась детонация взрывоопасных предметов. К вечеру был введен локальный режим ЧС для организации помощи людям.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:10 мирных жителей ранены после удара ВСУ по селу в Белгородской областиДрон атаковал автобус в Шебекино – ранены четыре человекаВСУ атаковало село под Шебекино: поврежден храм и ранены двое

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

белгород, вячеслав гладков, валентин демидов, происшествия, новости, всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу