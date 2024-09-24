https://crimea.ria.ru/20240924/glavnye-novosti-kryma-24-sentyabrya-1140589477.html

Главные новости Крыма: 24 сентября

Главные новости Крыма: 24 сентября - РИА Новости Крым, 24.09.2024

Главные новости Крыма: 24 сентября

В этом году на полуострове в рамках госпрограммы введут в эксплуатацию 44 новых объекта. В Крыму изменят гимн республики, но флаг и герб менять не будут. В... РИА Новости Крым, 24.09.2024

2024-09-24T22:30

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен – РИА Новости Крым. В этом году на полуострове в рамках госпрограммы введут в эксплуатацию 44 новых объекта. В Крыму изменят гимн республики, но флаг и герб менять не будут. В Севастополе пройдут масштабные военные учения. Тем временем власти Крыма заявили, что на полуострове пока нет необходимости в установке модульных укрытий. В Севастополе презентовали уникальную "Каменную могилу".О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости КрымСтроительство 44 новых объектов в КрымуВ рамках государственной программы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя" в Крыму реализуются 144 объекта. Глава республики Сергей Аксенов по итогам встречи с вице-премьером Маратом Хуснуллиным сообщил, что 44 из них сдадут в этом году. Исполнение кассового плана на сегодняшний день составляет 72%. Председатель Совета министров РК Юрий Гоцанюк уточнил, что 19 из них уже введены в эксплуатацию.Среди ключевых проектов на 2025 год – строительство новой набережной и подстанции "Юнга" в Коктебеле, строительство второго этапа дороги в обход Симферополя на участке Донское – Перевальное.Флаг и герб Крыма не изменятВслед за созданием нового гимна государственный флаг и герб Республики Крым изменяться не будут. Они были разработаны в 1991 году не чиновниками и не пиарщиками, а народом, и поэтому эта символика не потеряла своего значения. Такое мнение в День государственного флага и гимна Республики Крым высказал председатель Госсовета республики Владимир Константинов.Что же касается гимна РК, то сегодня, по его мнению, он уже не вызывает тех эмоций, которые должны возникать при исполнении гимна. Выросло новое поколение крымчан, которые стали свидетелями Крымской весны, и, по мнению политика, события этих лет надо отразить в словах гимна.Масштабные учения военных в СевастополеПлановые учения по отработке противодействия проникновению диверсионных групп противника проведут в среду в Севастополе.В них будут участвовать группировка войск обороны Крымского полуострова совместно с подразделениями территориальной обороны, СГУП "Отряд Севастополь", а также правоохранительными структурами Севастополя в районе Ялтинского кольца, пгт. Фруктовое, с. Андреевка, Орловского моста и с. Тылового. Ориентировочно с 12 до 14 часов тренировки военных, в том числе с участием самолетов и вертолетов, пройдут в районе береговой линии на Северной стороне. Людей просят сохранять спокойствие, если увидят военных со стрелковым оружием, блокпосты на дорогах и специальную технику. Учения пройдут с соблюдением всех мер безопасности и будут полностью контролироваться силовыми структурами.Модульные укрытия в КрымуУстанавливать модульные убежища в Крыму сейчас не планируют, но в случае необходимости это сделают быстро. Об этом заявил спикер Госсовета республики Владимир Константинов. По его словам, непродуманные решения могут создать панику. При этом он подчеркнул важность мобилизованности самих людей и необходимости проводить тренировки на случай угрозы.На данный момент в Крыму действует желтый уровень террористической опасности, и власти региона совместно с силовиками принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности.Презентация уникальной "Каменной могилы" в СевастополеПервая всероссийская научная конференция, организованная совместно с филиалом "Каменная Могила" (Запорожская область, Мелитополь), стартовала под эгидой федерального музея-заповедника "Херсонес Таврический" в Севастополе.Название конференции "Мир первобытного человека: современные исследования и проблемы сохранения памятников первобытной эпохи". Таких памятников на Запорожье сотни, на территории одной только Каменной Могилы под Мелитополем – десятки.Это уникальный памятник первобытной культуры Северного Приазовья, который включает в себя 87 гротов и пещер с петроглифами. В ближайшем будущем этот комплекс станет притягательным туристическим объектом как для граждан России, так и для гостей нашей страны.

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