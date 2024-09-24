https://crimea.ria.ru/20240924/v-etomu-godu-v-krymu-vvedut-v-ekspluatatsiyu-44-novykh-obekta-1140586369.html

В этому году в Крыму введут в эксплуатацию 44 новых объекта

В этому году в Крыму введут в эксплуатацию 44 новых объекта - РИА Новости Крым, 24.09.2024

В этому году в Крыму введут в эксплуатацию 44 новых объекта

В Крыму растут показатели реализации государственной программы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя". В этом году к сдаче... РИА Новости Крым, 24.09.2024

2024-09-24T18:28

2024-09-24T18:28

2024-09-24T18:29

сергей аксенов

марат хуснуллин

юрий гоцанюк

новости крыма

крым

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/09/18/1140586504_0:133:1280:853_1920x0_80_0_0_e33d0d376a6267f62686e3271399b962.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен - РИА Новости Крым. В Крыму растут показатели реализации государственной программы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя". В этом году к сдаче готовят 44 объекта. Об этом сообщает глава республики Сергей Аксенов по итогам встречи с вице-премьером Маратом Хуснуллиным.Председател Совета министров Республики Крым Юрий Гоцанюк по итогам совещания под руководством Марата Хуснуллина уточнил, что всего в рамках госпрограммы реализуется 144 объекта, 19 из них уже введены в эксплуатацию.По его словам, в целом в Крыму планируется построить и реконструировать 24 канализационно-очистных сооружения. Пять уже введены в эксплуатацию за два последних года. По остальным ведутся строительно-монтажные и проектно-изыскательские работы."Важная задача – увеличение инвестиций в основной капитал до 1 триллиона рублей, а также активизация программы льготного кредитования участников СЭЗ, что поможет бизнесу более интенсивно развиваться", – подчеркнул Гоцанюк.Также на совещании обсудили крупные дорожные проекты, строительство жилья, включая переселение из аварийных зданий и реализацию программы "Стимул", вопросы ипотечного кредитования.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Трасса вокруг Азовского моря обойдется в 600 млрд рублей - ХуснуллинБолее 1,7 триллиона за десять лет: Крым вышел на инвестиционный максимумЭксперт предрекла заход в Крым крупных застройщиков из Москвы и Питера

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей аксенов, марат хуснуллин, юрий гоцанюк, новости крыма, крым