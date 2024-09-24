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В этому году в Крыму введут в эксплуатацию 44 новых объекта - РИА Новости Крым, 24.09.2024
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В этому году в Крыму введут в эксплуатацию 44 новых объекта
В этому году в Крыму введут в эксплуатацию 44 новых объекта - РИА Новости Крым, 24.09.2024
В этому году в Крыму введут в эксплуатацию 44 новых объекта
В Крыму растут показатели реализации государственной программы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя". В этом году к сдаче... РИА Новости Крым, 24.09.2024
2024-09-24T18:28
2024-09-24T18:29
сергей аксенов
марат хуснуллин
юрий гоцанюк
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен - РИА Новости Крым. В Крыму растут показатели реализации государственной программы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя". В этом году к сдаче готовят 44 объекта. Об этом сообщает глава республики Сергей Аксенов по итогам встречи с вице-премьером Маратом Хуснуллиным.Председател Совета министров Республики Крым Юрий Гоцанюк по итогам совещания под руководством Марата Хуснуллина уточнил, что всего в рамках госпрограммы реализуется 144 объекта, 19 из них уже введены в эксплуатацию.По его словам, в целом в Крыму планируется построить и реконструировать 24 канализационно-очистных сооружения. Пять уже введены в эксплуатацию за два последних года. По остальным ведутся строительно-монтажные и проектно-изыскательские работы."Важная задача – увеличение инвестиций в основной капитал до 1 триллиона рублей, а также активизация программы льготного кредитования участников СЭЗ, что поможет бизнесу более интенсивно развиваться", – подчеркнул Гоцанюк.Также на совещании обсудили крупные дорожные проекты, строительство жилья, включая переселение из аварийных зданий и реализацию программы "Стимул", вопросы ипотечного кредитования.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Трасса вокруг Азовского моря обойдется в 600 млрд рублей - ХуснуллинБолее 1,7 триллиона за десять лет: Крым вышел на инвестиционный максимумЭксперт предрекла заход в Крым крупных застройщиков из Москвы и Питера
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сергей аксенов, марат хуснуллин, юрий гоцанюк, новости крыма, крым
В этому году в Крыму введут в эксплуатацию 44 новых объекта

44 новых объекта введут в эксплуатацию в Крыму в этом году – Аксенов

18:28 24.09.2024 (обновлено: 18:29 24.09.2024)
 
© Telegram-канал Юрия Гоцанюка44 новых объекта введут в эксплуатацию в Крыму в этом году
44 новых объекта введут в эксплуатацию в Крыму в этом году
© Telegram-канал Юрия Гоцанюка
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен - РИА Новости Крым. В Крыму растут показатели реализации государственной программы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя". В этом году к сдаче готовят 44 объекта. Об этом сообщает глава республики Сергей Аксенов по итогам встречи с вице-премьером Маратом Хуснуллиным.

"В текущем году в республике планируется ввести в эксплуатацию 44 объекта, исполнение кассового плана на сегодняшний день составляет 72%. В целом работа идет в соответствии с установленными графиками", – написал Аксенов в Telegram-канале.

Председател Совета министров Республики Крым Юрий Гоцанюк по итогам совещания под руководством Марата Хуснуллина уточнил, что всего в рамках госпрограммы реализуется 144 объекта, 19 из них уже введены в эксплуатацию.

"Среди ключевых проектов на 2025 год – строительство новой набережной и подстанции "Юнга" в Коктебеле, строительство второго этапа дороги в обход Симферополя на участке Донское – Перевальное", отметил Юрий Гоцанюк.

По его словам, в целом в Крыму планируется построить и реконструировать 24 канализационно-очистных сооружения. Пять уже введены в эксплуатацию за два последних года. По остальным ведутся строительно-монтажные и проектно-изыскательские работы.
"Важная задача – увеличение инвестиций в основной капитал до 1 триллиона рублей, а также активизация программы льготного кредитования участников СЭЗ, что поможет бизнесу более интенсивно развиваться", – подчеркнул Гоцанюк.
Также на совещании обсудили крупные дорожные проекты, строительство жилья, включая переселение из аварийных зданий и реализацию программы "Стимул", вопросы ипотечного кредитования.
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Сергей АксеновМарат ХуснуллинЮрий ГоцанюкНовости КрымаКрым
 
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