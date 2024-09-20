https://crimea.ria.ru/20240920/zayavlenie-turtsii-o-kryme--kakie-tseli-presleduet-erdogan-1140453117.html

Заявление Турции о Крыме – какие цели преследует Эрдоган

Заявление Турции о Крыме – какие цели преследует Эрдоган - РИА Новости Крым, 20.09.2024

Заявление Турции о Крыме – какие цели преследует Эрдоган

Крым интересует Турцию только в качестве "разменной карты", чтобы выторговать себе преференции при вступлении в БРИКС. Так очередное заявление турецкого... РИА Новости Крым, 20.09.2024

2024-09-20T06:02

2024-09-20T06:02

2024-09-20T06:02

крым

мнения

турция

игорь прокопенко

политика

брикс

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен – РИА Новости Крым. Крым интересует Турцию только в качестве "разменной карты", чтобы выторговать себе преференции при вступлении в БРИКС. Так очередное заявление турецкого президента Эрдогана о том, что Крым является частью Украины, объяснил российский документалист, журналист, телеведущий и писатель Игорь Прокопенко."Заявление о том, что Крым – это Украина, ситуационное. Во-первых, Турция – это большой восточный рынок. И Эрдоган – большой торговец на этом восточном рынке. Турция, как известно, подала заявку на вступление в БРИКС, и я думаю, что сейчас заявления по поводу территориальной целостности Украины - это еще и карта в торге для вступления в БРИКС", – заявил Прокопенко в эфире радио "Спутник в Крыму".Документалист, снявший множество фильмов о мировой политике, пояснил, что Турция – это большое густонаселенное государство с большим количеством внутренних межнациональных противоречий."Также это очень бедная страна, несмотря на показную роскошь турецких курортов. В Турции, кроме золотых песков Анталии, толком нет никаких полезных ископаемых, которые и делают страну по-настоящему богатой. Поэтому Россия Турции очень нужна, и поэтому она жестоко торгуется. В принципе Турции Крым нужен только как разменная карта, чтобы выторговать себе новые преференции", - сказал эксперт. При этом он подчеркнул, что сейчас Турция получает колоссальные преференции от сотрудничества с Россией, хотя для нашей страны она исторически всегда была очень сложным соседом.Путин на церемонии доставки ядерного топлива на АЭС "Аккую"- видео >>Он считает, что таким же важным этот сосед был и сто лет тому назад.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Отношения России и Турции: зачем они друг другуЗаявление Эрдогана о Крыме: что ответили в КремлеМноговекторный Эрдоган - почему Анкара не признает российский Крым

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, мнения, турция, игорь прокопенко, политика, брикс