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Путин на церемонии доставки ядерного топлива на АЭС "Аккую"- видео - РИА Новости Крым, 27.04.2023
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Путин на церемонии доставки ядерного топлива на АЭС "Аккую"- видео
Путин на церемонии доставки ядерного топлива на АЭС "Аккую"- видео - РИА Новости Крым, 27.04.2023
Путин на церемонии доставки ядерного топлива на АЭС "Аккую"- видео
Президент России Владимир Путин по видеосвязи принял участие в церемонии доставки российского ядерного топлива на турецкую АЭС "Аккую". РИА Новости Крым, 27.04.2023
2023-04-27T16:27
2023-04-27T17:16
владимир путин (политик)
прямая трансляция
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политика
аэс
аэс "аккую"
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Президент России Владимир Путин по видеосвязи принял участие в церемонии доставки российского ядерного топлива на турецкую АЭС "Аккую".АЭС "Аккую" – первая в Турции атомная электростанция.Соглашение между правительством РФ и правительством Турции о сотрудничестве в сфере строительства и эксплуатации атомной электростанции на площадке "Аккую" в Турецкой Республике было подписано 12 мая 2010 года.Площадка строительства АЭС расположена на Средиземноморском побережье на юге Турции, в провинции Мерсин. Ближайший к площадке сооружения АЭС населенный пункт – деревня Буюкеджели района Гюльнар.В декабре 2010 года российская сторона учредила на территории Турецкой Республики проектную компанию АО "Аккую Нуклеар" (Akkuyu Nükleer Anonim Şirketi), которая в рамках долгосрочного контракта приняла на себя обязательства по проектированию, строительству, обслуживанию, эксплуатации и выводу станции из эксплуатации.Акционерами "Аккую Нуклеар" являются компании, уполномоченные правительством РФ. Согласно информации на сайте "Аккую Нуклеар", 74,915% акций компании принадлежит АО "Русатом Энерго Интернешнл", 21,948% – концерну "Росэнергоатом", 2,267% – ЗАО "Атомстройэкспорт", 0,82% – АО "Интер РАО" и по 0,025% – АО "Атомтехэнерго" и АО "Атомэнергоремонту".Генеральный заказчик и инвестор проекта – АО "Аккую Нуклеар", генеральный проектировщик станции – АО "Атомэнергопроект", генеральный подрядчик строительства – АО "Атомстройэкспорт".Проект сооружения АЭС "Аккую" в Турции является первым в мире проектом АЭС, реализуемым по модели BOO (build-own-operate, "строй-владей-эксплуатируй").Проект сооружения АЭС "Аккую" финансируется на 100% российской стороной. "Росатом" имеет право продать долю до 49% в проекте другим инвесторам.Проект АЭС "Аккую" включает четыре энергоблока с российскими реакторными установками ВВЭР-1200 поколения "III+". Общая мощность четырех реакторов будет составлять 4800 МВт.Проектные решения станции АЭС "Аккую" отвечают всем современным требованиям мирового ядерного сообщества, закрепленным в нормах безопасности МАГАТЭ, Международной консультативной группы по ядерной безопасности и требованиям Клуба EUR.Планируется, что после ввода в эксплуатацию АЭС будет вырабатывать около 35 миллиардов кВт/ч в год. АЭС "Аккую" будет покрывать до 10% потребности Турции в электроэнергии. Расчетный срок службы АЭС – 60 лет с возможностью продления еще на 20 лет.В декабре 2014 года министерство окружающей среды и градостроительства Турции одобрило Отчет по оценке воздействия на окружающую среду (ОВОС) АЭС "Аккую".В апреле 2015 года прошла церемония по закладке фундамента морских сооружений АЭС.В июне 2015 года Управление по регулированию энергетического рынка Турции выдало АО "Аккую Нуклеар" предварительную лицензию на генерацию электроэнергии.В этом же месяце с турецкой компанией "Дженгиз Иншаат" был подписан контракт на проектирование и строительство морских гидротехнических сооружений атомной станции.На фоне ухудшения отношений Москвы и Анкары из-за сбитого 24 ноября 2015 года в Сирии турецкими ВВС российского Су-24 проект строительства АЭС "Аккую" был фактически заморожен.Импульс проекту строительства АЭС "Аккую" был дан на встрече президента РФ Владимира Путина с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, состоявшейся 9 августа 2016 года в Санкт-Петербурге. По итогам встречи президент Турции заявил, что Анкара готова предоставить статус стратегической инвестиции проектируемой совместно с Россией АЭС "Аккую". В свою очередь президент РФ сообщил, что в этом вопросе Турция пошла на изменение законодательства, что будет способствовать его реализации.После церемонии завоза ядерного топлива АЭС получит ядерный статус, а Турция станет страной, где есть атомная энергетика.В 2011 году была инициирована программа целевой подготовки персонала для АЭС "Аккую" из числа граждан Турецкой Республики за счет российской стороны. Турецкие студенты обучаются в Национальном исследовательском ядерном университете "МИФИ" (НИЯУ МИФИ) и Санкт-Петербургском государственном политехническом университете Петра Великого (СПбПУ), а также проходят стажировку на российских АЭС. Всего за период с 2011 по 2022 год было подготовлено более 300 специалистов из Турции.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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РИА Новости Крым
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4.7
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владимир путин (политик), прямая трансляция, турция, россия, политика, аэс, аэс "аккую", видео
Путин на церемонии доставки ядерного топлива на АЭС "Аккую"- видео

Путин на церемонии доставки ядерного топлива РФ на турецкую АЭС "Аккую" - видео

16:27 27.04.2023 (обновлено: 17:16 27.04.2023)
 
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Президент России Владимир Путин по видеосвязи принял участие в церемонии доставки российского ядерного топлива на турецкую АЭС "Аккую".
АЭС "Аккую" – первая в Турции атомная электростанция.
Соглашение между правительством РФ и правительством Турции о сотрудничестве в сфере строительства и эксплуатации атомной электростанции на площадке "Аккую" в Турецкой Республике было подписано 12 мая 2010 года.
Площадка строительства АЭС расположена на Средиземноморском побережье на юге Турции, в провинции Мерсин. Ближайший к площадке сооружения АЭС населенный пункт – деревня Буюкеджели района Гюльнар.
В декабре 2010 года российская сторона учредила на территории Турецкой Республики проектную компанию АО "Аккую Нуклеар" (Akkuyu Nükleer Anonim Şirketi), которая в рамках долгосрочного контракта приняла на себя обязательства по проектированию, строительству, обслуживанию, эксплуатации и выводу станции из эксплуатации.
Акционерами "Аккую Нуклеар" являются компании, уполномоченные правительством РФ. Согласно информации на сайте "Аккую Нуклеар", 74,915% акций компании принадлежит АО "Русатом Энерго Интернешнл", 21,948% – концерну "Росэнергоатом", 2,267% – ЗАО "Атомстройэкспорт", 0,82% – АО "Интер РАО" и по 0,025% – АО "Атомтехэнерго" и АО "Атомэнергоремонту".
Генеральный заказчик и инвестор проекта – АО "Аккую Нуклеар", генеральный проектировщик станции – АО "Атомэнергопроект", генеральный подрядчик строительства – АО "Атомстройэкспорт".
Проект сооружения АЭС "Аккую" в Турции является первым в мире проектом АЭС, реализуемым по модели BOO (build-own-operate, "строй-владей-эксплуатируй").
Проект сооружения АЭС "Аккую" финансируется на 100% российской стороной. "Росатом" имеет право продать долю до 49% в проекте другим инвесторам.
Проект АЭС "Аккую" включает четыре энергоблока с российскими реакторными установками ВВЭР-1200 поколения "III+". Общая мощность четырех реакторов будет составлять 4800 МВт.
Проектные решения станции АЭС "Аккую" отвечают всем современным требованиям мирового ядерного сообщества, закрепленным в нормах безопасности МАГАТЭ, Международной консультативной группы по ядерной безопасности и требованиям Клуба EUR.
Планируется, что после ввода в эксплуатацию АЭС будет вырабатывать около 35 миллиардов кВт/ч в год. АЭС "Аккую" будет покрывать до 10% потребности Турции в электроэнергии. Расчетный срок службы АЭС – 60 лет с возможностью продления еще на 20 лет.
В декабре 2014 года министерство окружающей среды и градостроительства Турции одобрило Отчет по оценке воздействия на окружающую среду (ОВОС) АЭС "Аккую".
В апреле 2015 года прошла церемония по закладке фундамента морских сооружений АЭС.
В июне 2015 года Управление по регулированию энергетического рынка Турции выдало АО "Аккую Нуклеар" предварительную лицензию на генерацию электроэнергии.
В этом же месяце с турецкой компанией "Дженгиз Иншаат" был подписан контракт на проектирование и строительство морских гидротехнических сооружений атомной станции.
На фоне ухудшения отношений Москвы и Анкары из-за сбитого 24 ноября 2015 года в Сирии турецкими ВВС российского Су-24 проект строительства АЭС "Аккую" был фактически заморожен.
Импульс проекту строительства АЭС "Аккую" был дан на встрече президента РФ Владимира Путина с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, состоявшейся 9 августа 2016 года в Санкт-Петербурге. По итогам встречи президент Турции заявил, что Анкара готова предоставить статус стратегической инвестиции проектируемой совместно с Россией АЭС "Аккую". В свою очередь президент РФ сообщил, что в этом вопросе Турция пошла на изменение законодательства, что будет способствовать его реализации.
После церемонии завоза ядерного топлива АЭС получит ядерный статус, а Турция станет страной, где есть атомная энергетика.
В 2011 году была инициирована программа целевой подготовки персонала для АЭС "Аккую" из числа граждан Турецкой Республики за счет российской стороны. Турецкие студенты обучаются в Национальном исследовательском ядерном университете "МИФИ" (НИЯУ МИФИ) и Санкт-Петербургском государственном политехническом университете Петра Великого (СПбПУ), а также проходят стажировку на российских АЭС. Всего за период с 2011 по 2022 год было подготовлено более 300 специалистов из Турции.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
 
Владимир Путин (политик)Прямая трансляцияТурцияРоссияПолитикаАЭСАЭС "Аккую"
 
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