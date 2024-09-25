https://crimea.ria.ru/20240925/sluchai-zabolevaniya-novym-shtammom-kovida-zafiksirovany-v-rossii-1140597522.html

Случаи заболевания новым штаммом ковида зафиксированы в России

Случаи заболевания новым штаммом ковида зафиксированы в России - РИА Новости Крым, 25.09.2024

Случаи заболевания новым штаммом ковида зафиксированы в России

В России выявили два случая заражения новым вариантом коронавируса XEC. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора. РИА Новости Крым, 25.09.2024

2024-09-25T06:52

2024-09-25T06:52

2024-09-25T06:52

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен - РИА Новости Крым. В России выявили два случая заражения новым вариантом коронавируса XEC. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.Ранее Роспотребнадзор сообщил о мониторинге в стране ситуации с новым вариантом COVID-19 – XEC. Заболеваемость ОРВИ в Крыму за неделю увеличилась на 28,4%, чаще всего этому подвержены дети от 7 до 14 лет.За неделю по стране на 25% выросла заболеваемость гриппом и ОРВИ, COVID-19 – более чем на 11%. Отмечается, что на территории страны доминирующим вариантом остается линия JN.1. Его доминирующими сублиниями являются JN.1*, KS.1, и JN.1.16.1.ХEC - впервые выявлен в Германии в июне 2024 года, и с тех пор обнаруживался в нескольких странах. Он является комбинацией Омикрона FLiRT - KS.1.1 и KP.3.3, симптомы XEC схожи с предыдущими вариантами: лихорадка, боль в горле, кашель, потеря обоняния, потеря аппетита, боли в теле, усталость, головная боль и насморк, уточнили в Роспотребнадзоре.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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