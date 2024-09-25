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Случаи заболевания новым штаммом ковида зафиксированы в России
Случаи заболевания новым штаммом ковида зафиксированы в России - РИА Новости Крым, 25.09.2024
Случаи заболевания новым штаммом ковида зафиксированы в России
В России выявили два случая заражения новым вариантом коронавируса XEC. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора. РИА Новости Крым, 25.09.2024
2024-09-25T06:52
2024-09-25T06:52
2024-09-25T06:52
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распространение коронавируса в рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен - РИА Новости Крым. В России выявили два случая заражения новым вариантом коронавируса XEC. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.Ранее Роспотребнадзор сообщил о мониторинге в стране ситуации с новым вариантом COVID-19 – XEC. Заболеваемость ОРВИ в Крыму за неделю увеличилась на 28,4%, чаще всего этому подвержены дети от 7 до 14 лет.За неделю по стране на 25% выросла заболеваемость гриппом и ОРВИ, COVID-19 – более чем на 11%. Отмечается, что на территории страны доминирующим вариантом остается линия JN.1. Его доминирующими сублиниями являются JN.1*, KS.1, и JN.1.16.1.ХEC - впервые выявлен в Германии в июне 2024 года, и с тех пор обнаруживался в нескольких странах. Он является комбинацией Омикрона FLiRT - KS.1.1 и KP.3.3, симптомы XEC схожи с предыдущими вариантами: лихорадка, боль в горле, кашель, потеря обоняния, потеря аппетита, боли в теле, усталость, головная боль и насморк, уточнили в Роспотребнадзоре.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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россия, коронавирус, распространение коронавируса в рф, здравоохранение в россии, роспотребнадзор, здоровье, общество, новости
Случаи заболевания новым штаммом ковида зафиксированы в России
Два случая заражения новым штаммом коронавируса ХЕС выявили в Ростовской области и Уфе